Barbra Streisand con il nuovissimo “The secret of life: Partners, volume two”

E’ uscito, venerdì 27 giugno, “THE SECRET OF LIFE: PARTNERS, VOLUME TWO”, il nuovo attesissimo album di Barbra Streisand. L’album, in uscita per Columbia Records / Sony Music in versione CD, vinile e digitale è da ora disponibile (LINK).

Una nuova raccolta di duetti con un gruppo incredibili di artisti contemporanei che uniscono le loro voci in undici brani. L’album è il seguito tanto atteso della sua raccolta di duetti del 2014, “Partners”, certificata disco di platino e arrivata al primo posto in classifica.

L’album riunisce talenti senza tempo, ognuno con il proprio stile vocale unico: da Paul McCartney, Bob Dylan e James Taylor, a Sting, Hozier, Sam Smith, Seal e Josh Groban. Anche la star del country Tim McGraw e la cantante jazz Laufey contribuiscono con le loro voci inconfondibili ai duetti. Il disco include inoltre un potente trio d’eccezione, con Barbra Streisand affiancata da Mariah Carey e Ariana Grande.

La Streisand racconta: “Registrare questo album con amici nuovi e amici di lunga data è stata un’esperienza piena di gioia! Ho scelto il titolo “The Secret of Life” perché ho trovato particolarmente ispirato il testo filosofico di James Taylor. Con il passare degli anni, sto imparando che ‘il segreto della vita è godersi il passare del tempo.’ È un promemoria: nonostante le notizie quotidiane che non possiamo ignorare, dobbiamo comunque fermarci ad annusare le rose… e io adoro, adoro le rose!”

Barbra Streisand vanta una lunga storia di duetti con artisti provenienti da ogni genere musicale. A partire dal suo memorabile incontro del 1963 con l’indimenticabile Judy Garland, per l’emozionante medley “Get Happy” / “Happy Days Are Here Again”, ha poi inciso celebri duetti con leggende come Neil Diamond, Barry Gibb, Kris Kristofferson, Donna Summer, Bryan Adams, Celine Dion e molti altri.

Il titolo dell’album, “The Secret of Life: Partners, Volume Two”, è stato in parte ispirato da una fotografia scattata dalla nuora di Barbra, Kathryn Boyd Brolin, che la ritrae con un’espressione di pura gioia mentre osserva le sue nipotine giocare.

L’album è stato prodotto dai vincitori del Grammy come “Produttori dell’anno”, Walter Afanasieff e Peter Asher. Barbra Streisand, insieme al suo storico collaboratore e direttore artistico Jay Landers, ha curato la produzione esecutiva.

Le orchestrazioni dell’album sono state affidate a William Ross e David Campbell, e registrate presso la Streisand Scoring Stage di Culver City, in California, oltre che con la prestigiosa London Symphony Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra.

TRACKLIST “THE SECREST OF LIFE: PARTNERS, PART TWO”

1. THE FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE with Hozier

2. MY VALENTINE with Paul McCartney

3. TO LOSE YOU AGAIN with Sam Smith

4. THE VERY THOUGHT OF YOU with Bob Dylan

5. LETTER TO MY 13 YEAR OLD SELF with Laufey

6. ONE HEART, ONE VOICE with Mariah Carey & Ariana Grande

7. I LOVE US with Tim McGraw

8. SECRET O’ LIFE with James Taylor

9. FRAGILE with Sting

10. WHERE DO I GO FROM YOU? with Josh Groban

11. LOVE WILL SURVIVE with Seal

BARBARA STREISAND BIOGRAFIA

I successi di Barbra Streisand come cantante, attrice, regista, produttrice, sceneggiatrice, autrice e cantautrice sono stati premiati con due Oscar, cinque Emmy, dieci Grammy, tra cui il Legend Award e il Lifetime Achievement Award, un Tony Award, undici Golden Globe, tra cui il Cecil B. DeMille Award, tre Peabody Award e il Directors Guild of America Award per il suo speciale televisivo del 1994, Barbra: The Concert. Con Yentl, è diventata la prima donna a dirigere, produrre, scrivere e interpretare un film importante, e la prima donna a vincere un Golden Globe come miglior regista. Allo stesso tempo, è la prima compositrice donna a ricevere un Oscar per la migliore canzone originale, per “Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)”.

Barbra ha anche ricevuto l’American Film Institute Life Achievement Award e il Kennedy Center Honors. Ha ricevuto la National Medal of Arts dal Presidente Clinton, la Presidential Medal of Freedom dal Presidente Obama e la Légion d’Honneur francese.

Per tutta la vita, Barbra è stata un’appassionata sostenitrice delle cause in cui crede. Ha creato la Streisand Foundation per promuovere i suoi interessi filantropici, che spaziano dall’uguaglianza di genere, ai diritti umani e al diritto di voto, alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro i pericoli della proliferazione nucleare. Ha fondato il Barbra Streisand Women’s Heart Center al Cedars-Sinai per sostenere la ricerca e sensibilizzare sulle malattie cardiache femminili. Recentemente, ha donato fondi al Barbra Streisand Institute presso l’UCLA, per esaminare le questioni cruciali del nostro tempo come la verità nella sfera pubblica, l’impatto del cambiamento climatico, le dinamiche di intimità e potere tra donne e uomini e l’impatto dell’arte sulla cultura.

Comunicato stampa On Out Now – Sony Music