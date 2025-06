 Il Mediceo Live Festival parte con un tuffo negli anni ’90

Share

Seravezza si prepara a inaugurare il Mediceo Live Festival con un’esplosione di energia e nostalgia che promette di far ballare tutti. Giovedì 3 luglio alle 21,30 il prestigioso Palazzo Mediceo sarà la cornice di Voglio Tornare negli Anni ’90, lo show che aprirà ufficialmente la kermesse versiliese. Questo evento non è un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nel decennio che ha segnato un’epoca, riportando in vita le hit che hanno fatto scatenare milioni di persone in tutta Italia.

Gli anni Novanta sono stati un periodo iconico per la musica, con l’esplosione della dance, l’affermarsi del pop internazionale e l’influenza crescente della cultura MTV. È stato il decennio delle grandi feste, delle sonorità innovative e di brani che ancora oggi risuonano come colonne sonore di un’intera generazione. “Voglio Tornare negli Anni ’90” promette di ricreare quell’atmosfera magica e irripetibile. Lo spettacolo vedrà i nostri performer mixare tutte le canzoni che ci hanno fatto ballare in quegli anni, garantendo una notte unica, incredibile ed emozionante. È un progetto che sta già riscuotendo un enorme successo a livello nazionale, e l’attesa per il suo arrivo a Seravezza è palpabile.

Il Mediceo Live Festival, organizzato da ALIVE, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini, promette un’estate ricca di appuntamenti di altissimo livello fino al 13 agosto. Dopo l’apertura all’insegna degli anni ’90, il palco del Palazzo Mediceo ospiterà grandi nomi della musica italiana come i Nomadi il 4 agosto e Edoardo Bennato il 12 agosto, oltre a gemme come lo spettacolo di Mauro Repetto il 26 luglio e quello di Shamzy il 6 agosto. La chiusura, il 13 agosto, sarà affidata all’anteprima nazionale “The Wall Live Orchestra”.

Cristiano Ceragioli, tra i promotori del festival, esprime grande entusiasmo per l’intera rassegna e in particolare per la serata inaugurale: “Siamo felici di iniziare il Mediceo Live Festival con uno show così coinvolgente come Voglio Tornare negli Anni ’90. Sarà un’occasione straordinaria per rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile e per dare il via a un’estate di grande musica e spettacolo qui a Seravezza.”

Il Mediceo Live Festival si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Seravezza, oltre al patrocinio e sostegno della Fondazione Terre Medicee e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con Radio Nostalgia come Media Partner.

I biglietti per “Voglio Tornare negli Anni ’90” e tutti gli altri spettacoli sono disponibili online su mediceolivefestival.it e ticketone.it. Per informazioni, è possibile contattare il numero 377 358 4705.

Non perdete l’occasione di iniziare l’estate con un incredibile tuffo nel passato!

Comunicato Stampa: Elena Torre