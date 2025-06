Lorde racconta la nuova musica ad Apple Music

Share

Lorde ha incontrato Zane Lowe di Apple Music per riflettere sul suo prossimo quarto album in studio, Virgin. In un’ampia conversazione, i due parlano delle ispirazioni dietro la nuova musica, del momento in cui Lorde ha rivalutato la sua carriera, di com’è stato diventare famosa da adolescente e molto altro.

Lorde racconta ad Apple Music com’è nato il suo brano “Hammer”

Lorde: Era la fine del 2023. Ne abbiamo scritto una prima versione. Avevo appena smesso di prendere la pillola anticoncezionale e non potevo credere a come mi sentivo. Era come se tutto fosse una possibilità pura. Mi sentivo collegata a una specie di fonte di energia che era pazzesca. Ero a New York, andavo in giro e non so, ero in uno stato di esaltazione ed era fantastico. Era primavera 2024 quando l’abbiamo realizzata, poi l’abbiamo un po’ messa da parte, non pensavamo sarebbe stata nel disco. Era primavera 2024. Jimmy si è messo in contatto con Buddy Ross che ha fatto una serie di cose molto diverse per il brano. Jimmy ha messo insieme questa versione. Me l’ha fatta ascoltare su FaceTime e io ho detto: “Aspetta, Ham è tornato.” È di nuovo sull’album. E da lì penso che sia stato davvero un pezzo importante del progetto anche a livello sonoro. Ho cercato di mantenerlo il più grezzo e puro possibile. I suoni di Buddy sono così terreni e hanno una purezza tale ed è inconfondibile che siano fatti da una macchina, ma c’è anche qualcosa… Quel primo suono in “Hammer” sembra venire da un posto molto viscerale, dal corpo. Mia sorella ha detto: “Sembra che venga dal tuo utero.”

Zane Lowe: Perché presumo, magari sbaglio, ma sembra davvero una voce umana distorta che cerca di respirare.

Lorde: Totalmente. Sì, sì, esattamente. La tavolozza dell’album in realtà è piuttosto semplice. Usiamo molte delle stesse cose più volte. Di tutti i suoni che abbiamo scelto, che abbiamo scelto con tanta cura, li ho considerati come delle mie voci, queste macchine stanno cantando, piangendo, parlando o ridendo, o qualsiasi altra cosa, nello stesso modo in cui lo facciamo noi.

Lorde racconta ad Apple Music di quando ha fatto ascoltare gran parte del suo nuovo album a Jack Harlow

Jack Harlow stava lavorando agli Electric Lady Studios quando eravamo lì anche noi, verso la fine del disco… e in qualche modo ha finito per ascoltare quasi tutto l’album. È stato molto divertente, molto bello. È davvero un tesoro, Jack. Ha detto: “Queste sono barre!” Io ho risposto: “Parole tue, non mie!”. C’è proprio questo tipo di cadenza fluida, una fisicità, e dentro tutto ciò cerco di far ridere me stessa. Cerco di sorprendermi. Cerco di… non so, semplicemente di farlo sembrare sempre molto vivo.

Lorde racconta ad Apple Music com’è nata la sua traccia “Favorite Daughter”

“Favorite Daughter”, è interessante. Sento che quasi tutte le canzoni di questo disco, se sono in qualche modo rivolte a una persona, sono un collage di persone e momenti che hanno fatto emergere in me una certa emozione. Quindi quella canzone parla del rapporto con mia madre, che è il motivo per cui faccio tutto quello che faccio, lei è il mio modello.

Ma, per quanto parli di mia madre, quando dico, “Tutte le medaglie che ho vinto per te, spezzandomi la schiena per essere la tua figlia preferita”, sentivo anche di star cantando al pubblico. C’è stata questa dinamica negli ultimi 10 / 12 anni (e anche prima ovviamente), questo desiderio fortissimo di essere amata così tanto, di ottenere approvazione, di essere la preferita.

Ed è stato molto toccante per me il rendermi conto che, mentre cantavo questa canzone su colei che è il mio idolo più grande, la persona che considero la più straordinaria del mondo, stavo anche cantando di quanto sia assurdo ciò che mi è successo a 16 anni: essere, all’improvviso, su un altro aereo, un altro show, un altro aereo, un altro show.

Lorde racconta ad Apple Music il momento cruciale in cui ha rivalutato la sua carriera e si è sentita vicina a un punto di rottura



Lorde: «Penso fosse verso la fine del 2022, l’inizio del 2023, ed è come se tutte queste cose diverse fossero confluite insieme, cose che sembrava si stessero accumulando per tutta la mia vita. Di sicuro per tutta la mia vita adulta. Ho avuto questo momento profondo di rivalutazione esistenziale del mio ruolo. Mi sono chiesta: “Perché sono in questo ruolo? Qual è il modo di starci dentro che senta giusto per me, sano per me?” Perché con Solar Power avevo provato una specie di rifiuto, e mancava qualcosa. Sentivo quelle canzoni toccarmi la pelle, ma non agganciarmi le viscere. Pensavo: “Questo non è il miglior uso di questo periodo della vita, del tuo pieno splendore.”

Avevo un problema enorme con il cibo, con il mio corpo, lungo tutto il 2022. E anche durante gran parte di Solar Power. Avevo una fame tremenda. E sono fortunata a essere riuscita a superare quella fase. Ma è stato come un punto di rottura. Ricordo di essermi svegliata un giorno e di aver pensato: “Non posso più farlo. Non posso andare a dormire pensando a tutto quello che ho mangiato quel giorno e svegliarmi preoccupandomi di tutte le schifezze che mangerò.”»

Zane Lowe: È una prigione mentale. È proprio il massimo della tortura.

Lorde: Mi ha completamente derubata di tutta la mia forza vitale e creatività. Il periodo più noioso della mia vita. E poi ho avuto questo pensiero: avevo 25 anni, e mi sono detta “Aspetta un attimo. C’è sempre stato qualcuno che era Dio. Ho sempre scelto qualcuno. Erano i miei genitori.” Come capita a molte persone. E poi, ci mettevo dentro una persona, poi un’altra, poi un’altra ancora — di solito uomini, ma non sempre — e facevo questa cosa per proteggermi dall’essere io quella che aveva le risposte su cosa dovesse essere la mia vita. E ho avuto davvero la sensazione, all’inizio del 2023, che dovevo tagliare un sacco di fili, stare da sola, vedere che tipo di forza sarebbe cresciuta in me per poter vivere la mia vita nel modo in cui io ho bisogno di viverla.

Ed è stato duro. Ho chiuso la mia relazione. E ho fatto grandi cambiamenti su tutta la linea. Sono andata a Londra per cercare di incontrare persone con cui collaborare. Ho iniziato a lavorare con Fabiana, a lavorare con una donna, e quello spazio mi è sembrato davvero incredibile e rigenerante.

È stato davvero un anno in cui ho cercato un modo più sostenibile di connettermi con questa forza che c’è dentro di me. Con questo album, per tutto il tempo continuavo a dire: “bigger toe box, bigger toe box.” È come quando compri un paio di scarpe e il tuo alluce è già lì in punta, e pensi: “Beh, sono già al limite. Non c’è molto spazio per crescere.” Io dicevo: “Fallo davvero largo, perché crescerai”.

Lorde racconta ad Apple Music cosa ha significato diventare famosa in giovane età e come vive oggi la sua fama

Zane Lowe: L’idea della fama in giovane età è qualcosa da cui solo tu e poche altre persone potete fare grande musica, a rifletterci su. A volte nemmeno si arriva a un quarto album, quindi nessuno ti fa neanche più certe domande — o, peggio ancora, le cose vanno male. E guardando indietro, hai avuto momenti di riflessione su te stessa. C’è un punto in cui parli dell’innocenza dell’adolescenza, o qualcosa del genere — non ricordo la frase precisa — e citi Pure Heroine. Si percepisce che stai cercando di riconnetterti, almeno in parte, con quella persona che eri. Com’è stata questa esperienza, guardando indietro ora? E come sei arrivata a capire davvero quello che hai vissuto?

Lorde: Per molto tempo ho cercato di viverla in modo molto binario. Quando sono in studio, o quando sono in America, sono un’artista. Quando torno a casa in Nuova Zelanda, non sono un’artista — e spengo quella parte di me. Ovviamente è impossibile. Con Solar Power, stavo cercando di andare tutta in quella direzione. Voglio solo essere quello. Non voglio essere questo. Voglio solo essere quello. Lasciatemi essere quello. Ma non mi ha fatto sentire bene. E ora mi sono resa conto — e di nuovo, questo ha a che fare con il tentativo di trovare la versione più pura di te stessa — che la versione più pura di me è famosa, là fuori nel mondo. È solo che forse si trova in un giardino, mentre vive una dissoluzione dell’ego nel cuore della notte. Con questo album ho sentito fortemente questa cosa, perché una parte inestricabile del disco è proprio questa: sì, ho fatto uso di molti psichedelici e ho cercato davvero di scompormi fino in fondo, fino al midollo.»

