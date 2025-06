Roma, Arene Cinevillage: programma dal 30 giugno al 6 luglio 2025

Share

Continua la programmazione delle arene estive promosse da ANEC-AGIS Lazio, tra cinema all’aperto, incontri con ospiti, presentazioni di libri e proiezioni speciali. Una rete diffusa sul territorio che accompagna lo spettatore per tutta l’estate, offrendo un cartellone di appuntamenti cinematografici ed eventi culturali collaterali con la proiezione dei migliori film italiani ed europei a soli 3,50 €, grazie alla promozione Cinema Revolution del MIC.

A Talenti, tre serate da non perdere con alcuni protagonisti del nostro cinema: lunedì 30 giugno sarà ospite Federica Luna Vincenti per Eterno Visionario, martedì 1° luglio l’attrice Barbora Bobulova e il regista Mimmo Verdesca parleranno di Per il mio bene e giovedì 3 luglio Mario Martone presenterà il suo ultimo lavoro Fuori. Gli incontri, curati e moderati da Franco Montini, precederanno le rispettive proiezioni in un dialogo ravvicinato con il pubblico.

A Villa Bonelli si parte mercoledì 2 luglio con l’arrivo di Mario Martone per Fuori, e si prosegue giovedì 3 con un doppio appuntamento: alle 18:30 torna Libri & Spritz, l’aperitivo letterario a cura di Community C.A.S.A., con Simon & the Stars che presenta il suo nuovo Oroscopo 2025 (Rizzoli), in dialogo con Daniele Pozzi e con l’introduzione di Isabella Cognatti, mentre alle 21:30 sarà la volta di Michele Placido, presente per l’incontro con il pubblico e la proiezione del suo Eterno visionario. Venerdì 4 luglio l’arena accoglie Paolo Genovese, che racconterà il suo Follemente prima della visione del film.

Segnaliamo inoltre l’apertura il 1° luglio del CineVillage di Villa Lazzaroni, giunto alla sua seconda edizione.

Tutti gli appuntamenti, insieme alla programmazione completa dei film delle due arene già attive, sono disponibili sul sito ufficiale www.cinevillageroma.it.

Di seguito il calendario dettagliato della prossima settimana.

LUNEDÌ 30 GIUGNO

21:30

INCONTRO CON FEDERICA LUNA VINCENTI

e proiezione del film ETERNO VISIONARIO

(Drammatico) 112’ di Michele Placido

con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti

MARTEDÌ 1 LUGLIO

21:30

INCONTRO CON BARBORA BOBULOVA E MIMMO VERDESCA

e proiezione del film

PER IL MIO BENE

(Drammatico) 100’ di Mimmo Verdesca

con Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli, Sara Ciocca

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO

22:30

RASSEGNA CINEMUSIC

PINO DANIELE – NERO A METÀ

(Documentario) 94’di Marco Spagnoli

con Enzo Avitabile, Tony Cercola, Tullio De Piscopo, Teresa De Sio

GIOVEDÌ 3 LUGLIO

21:30

INCONTRO CON MARIO MARTONE

e proiezione del film

FUORI (Drammatico) 115’ di Mario Martone

con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna

VENERDÌ 4 LUGLIO

22:30

ITACA – IL RITORNO

(Storico) 116’ di Uberto Pasolini

con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer

DOMENICA 6 LUGLIO

22:00

ANORA

(Commedia) 138’ di Sean Baker

con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian

CineVillage Talenti è un’iniziativa realizzata da ANEC Lazio con il patrocinio del Municipio Roma III, in collaborazione con Sessantotto Village e con il supporto di AGIS Lazio Srl e CNB Comunicazione. Media partner: Radio Radio, MyMovies, Radio Roma (Radio Roma News e Radio Roma TV).

LUNEDÌ 30 GIUGNO

21:30

NAPOLI-NEW YORK

(Drammatico) 124’ di Gabriele Salvatores

con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro,

Antonio Guerra, Omar Benson Miller

MARTEDÌ 1 LUGLIO

21:30

VERMIGLIO

(Drammatico) 119’ di Maura Delpero

con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico,

Roberta Rovelli, Martina Scrinz

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO

21:30

INCONTRO CON MARIO MARTONE

e proiezione del film

FUORI (Drammatico) 115’ di Mario Martone

con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna

GIOVEDÌ 3 LUGLIO

Ore 18:30

LIBRI&SPRITZ (a cura di Community C.A.S.A.

Simon & the Stars

Oroscopo 2025 (Rizzoli Ed.)

Introduce Isabella Cognatti

L’autore sarà in dialogo con Daniele Pozzi

21:30

INCONTRO CON MICHELE PLACIDO

e proiezione del film

ETERNO VISIONARIO

(Drammatico) 112’ di Michele Placido

con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti

VENERDÌ 4 LUGLIO

21:30

INCONTRO CON PAOLO GENOVESE

FOLLEMENTE

(Commedia) 97’ di Paolo Genovese

con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi

SABATO 5 LUGLIO

21:30

A COMPLETE UNKNOWN

(Biografico) 141’ di James Mangold

con Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro

DOMENICA 6 LUGLIO

21:30

30 NOTTI CON IL MIO EX

(Commedia) 102’ di Guido Chiesa

con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica

Notti di Cinema a Villa Bonelli è un’iniziativa realizzata da Agis Lazio Srl con il contributo del Municipio Roma XI, con il supporto di ANEC Lazio e CNB Comunicazione; in collaborazione con Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté e Community C.A.S.A. Media partner: Radio Centro Suono, Radio Core de Roma, Antenna Uno, MyMovies, Radio Roma (Radio Roma News e Radio Roma TV).

Comunicato stampa: Elisabetta Castiglioni