Si apre la terza edizione del Festival di SANLISCIO, l’unico festival internazionale dedicato interamente al genere del liscio, in programma domani, martedì 1° luglio, e mercoledì 2 luglio alle ore 21:30 presso l’Arena Rubicone di Gatteo Mare (Forlì-Cesena), con ingresso gratuito.

Nata da un concept dello storico producer, disc jockey, conduttore radio-televisivo e talent scout Claudio Cecchetto, prodotta e diretta dal maestro del liscio Moreno “Il Biondo”, figura di riferimento della tradizione musicale del genere, la kermesse è organizzata dal Comune di Gatteo in sinergia con l’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

Insieme, Moreno “Il Biondo” e Claudio Cecchetto, protagonisti di spicco della scena musicale italiana, portano al Festival l’incontro tra la visione pop di Cecchetto e la maestria musicale di Moreno. Un connubio che contribuisce a rinnovare il genere e ad avvicinarlo a un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Quest’anno la gara continua: in programma 7 brani inediti interpretati da artisti del panorama del liscio, affiancati da 6 brani strumentali eseguiti da altrettanti solisti rappresentativi del genere, accompagnati dall’Orchestra del Festival di SANLISCIO.

«SANLISCIO giunge alla sua terza edizione, rinnovando in parte la sua formula iniziale. Ciò che resta invariata – dichiara Roberto Pari, Sindaco di Gatteo – è l’alta qualità degli artisti che parteciperanno e quella della giuria che valuterà i cantanti in gara.

Con questo festival, Gatteo si conferma ancora una volta la capitale del liscio e ribadisce il suo ruolo centrale nella promozione e conservazione della tradizione musicale del liscio. Questa musica, che ha radici profonde nella cultura locale, trova nel festival uno spazio ideale per essere celebrata e rinnovata. SANLISCIO non è solo un evento musicale, ma anche un momento di condivisione culturale, dove passato e presente si incontrano».

«Sono orgoglioso di affermare che il liscio ha il suo vero festival – dichiara Moreno “Il Biondo” – ringrazio gli artisti e i loro collaboratori per aver portato canzoni e brani strumentali bellissimi, scritti e scelti per l’occasione. Sono onorato di avere il M° Fio Zanotti come presidente della giuria di qualità e grato ai musicisti dell’orchestra del Festival che accompagneranno totalmente dal vivo gli interpreti. E poi c’è Claudio Cecchetto che ha fin da subito condiviso il progetto portando la sua creatività, l’esperienza e soprattutto quello che ci ha legato immediatamente, la voglia di realizzare un sogno che lui ha sintetizzato dando il nome al festival “SANLISCIO”. Saranno migliaia gli appassionati presenti all’evento e per l’occasione Gatteo Mare, capitale del liscio, si sta preparando a questo grazie alla presenza delle più importanti TV e Radio del settore. Aggiungo che le canzoni sono già diventate in tutta Italia le hit dell’estate ballerina e allora VAI CON SANLISCIO».

«Il festival di SANLISCIO nasce insieme alla Romagna – dichiara Claudio Cecchetto – che è praticamente l’unica regione italiana da dove è veramente nato un genere musicale che poi si è diffuso in tutta Italia. Si è pensato, così anche sulla falsa riga del Festival di Sanremo, di fare un vero e proprio Festival, per dare la possibilità a tutti gli artisti che fanno il liscio di avere una manifestazione completamente dedicata a loro. Ci sarà anche la gara, anche se tra artisti non piace, però è un metodo più efficace per portare a conoscenza i nuovi artisti di questo genere, infatti, vedo che ci sono molti artisti del settore che, facendo un gioco di parole, “fanno a gara” per partecipare a questo tipo di gara. Mi sembra che la Romagna, e Gatteo Mare in particolare, siano il territorio più adatto per il Festival, e Moreno la persona più adatta, perché è stato il primo che ha aderito a questa idea, in quanto è nel suo DNA. Sono contento che siamo arrivati alla terza edizione, che meglio rappresenta quella che è stata l’idea iniziale. Penso che Moreno abbia tutte le carte in regola per poter essere un ottimo direttore artistico del Festival di SANLISCIO».

La prima serata del Festival, martedì 1° luglio 2025, si apre ufficialmente con l’“Anteprima Festival”, condotta da Moreno “Il Biondo” in veste di unico presentatore. Durante la serata si alterneranno performance soliste e duetti, proponendo sia brani originali che grandi successi del genere del liscio.

Domani, martedì 1° luglio si aprirà il Festival con il seguente programma:

Marianna Lanteri – “Un mondo a colori”

Patrizia Ceccarelli – “Non avrò più”

Marco Tagliavini – “Dolce ricordo”

Davide Salvi – “Grande amore”

Renzo Biondi – “Ti cancellerò”

Federica Cocco – “Ti amo punto e basta”

Vincenzo Serra – “America”

Claudio Zanardo – “Con tutto l’amore”

Matteo Bensi – “Domenica Hawaii”

Ospite speciale della serata sarà Veronica Cuneo, vincitrice dell’edizione 2024, che si esibirà con il brano “La Vigna”.

Al termine della serata saranno proclamati i vincitori per ogni categoria.

A decretare i migliori, una giuria composta da professionisti di alto profilo del panorama musicale italiano e internazionale:

M° Fio Zanotti – Presidente di giuria, direttore d’orchestra, autore, compositore e arrangiatore

Emanuela Cortesi – Corista e artista di fama internazionale

Massimo Pari – Manager musicale

Mario D’Alessandro – Autore e compositore

Giovanni Amighetti – Musicista e produttore per Real World Records

Il Festival di SANLISCIO è un appuntamento annuale dedicato al genere tradizionale liscio. Nato nel 2023 a Gatteo Mare, nella suggestiva cornice dell’Arena Rubicone, il Festival di SANLISCIO ha da subito assunto un forte valore simbolico, diventando un momento di rinascita e solidarietà per la comunità locale colpita dall’alluvione in Romagna. Fin dalla sua prima edizione, il festival ha coinvolto le orchestre più prestigiose e i protagonisti più rappresentativi del liscio, proponendo oltre 100 brani eseguiti dal vivo. Nel 2024, il Festival ha consolidato il suo successo, confermandosi un evento imperdibile per gli appassionati e arricchendo il patrimonio musicale locale con nuove collaborazioni artistiche a livello internazionale. Oggi Gatteo Mare, conosciuta come la “capitale del liscio”, ospita un evento che celebra e valorizza la sua identità culturale, attirando ogni anno un pubblico sempre più vasto e appassionato.

