Notte magica al Circo Massimo di Roma con Achille Lauro

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È una notte indimenticabile quella di ieri sera al Circo Massimo dove Achille Lauro ha annunciato, dal palco di un tempio musicale della stagione estiva della Capitale, una nuova importante tappa della sua carriera in un altro luogo simbolo per la musica: una data evento il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico con uno show dal titolo Comuni Immortali per suggellare l’eternità di un’esperienza che sarà memorabile, dedicata al suo pubblico, proprio nella città da dove tutto è partito.

E ai suoi fedelissimi fan, già in possesso del biglietto per il Circo Massimo 2025 o per i Palazzetti 2026, regala la possibilità di acquistare per primi già da oggi alle 14 i biglietti per la nuova data.

Lo show di ieri sera ha celebrato Achille Lauro e la sua musica nella prima delle due attesissime date, entrambe sold out da mesi, al Circo Massimo dove l’artista ha riunito il pubblico sotto il cielo della sua Roma con due ore di live.

Un traguardo ma anche un nuovo inizio che ha consacrato le molteplici sfaccettature di un artista dall’identità inconfondibile, capace di segnare la musica italiana degli ultimi dieci anni, attraversando i generi e rovesciando gli stereotipi.

29 i brani in scaletta, i suoi successi senza tempo, le ballad, la tradizione mescolata alle sonorità più moderne, epoche e generi diversi, dai più recenti AMOR, Incoscienti giovani, Amore disperato – del suo ultimo album certificato oro Comuni Mortali – a 16 marzo, Me ne frego, C’est la vie, tutti riuniti in un live intimo e romantico, senza sovrastrutture, ma al tempo stesso corale che ha visto il pubblico emozionarsi e cantare, stretto in un ideale grande abbraccio collettivo, protagonista assoluto, ancora una volta, insieme alla musica.

I brani sono stati tutti riarrangiati con la direzione musicale di Daniele Nelli e quella esecutiva di Marco Lanciotti affinché avessero tutti un nuovo sound che suonasse come quello di Comuni Mortali, l’album della maturità artistica, il risultato delle diverse ma sempre fedeli anime di Achille Lauro.

Sul palco con lui un’inedita formazione che vede un ensemble di 40 musicisti tra la super band (Daniele Nelli – chitarra, Marco Lanciotti – batteria, Gregorio Calculli – pianoforte, Nicola Iazzi – basso, Riccardo Castelli – chitarra, Mattia Tedesco – chitarra) e fiati, archi, cori, percussioni, oltre all’accompagnamento della cantante lirica Valentina Gargano.

Intanto non si arresta la catena di sold out per il tour nei palazzetti 2026, arriva il tutto esaurito anche per la data di Eboli, Bologna, la seconda di Firenze e per la terza tappa al Forum di Milano.

Il tour è prodotto da Friends & Partners,i biglietti per il 10 giugno allo Stadio Olimpico sono disponibili in presale da oggi 30 giugno alle ore 14 per i possessori dei biglietti del Circo Massimo e dei Palazzetti 2026 e dal 4 luglio alle ore 14 per tutti sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Gli eventi al Circo Massimo di Roma sono organizzati da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

RTL 102.5 è media partner ufficiale dei concerti di Achille Lauro al Circo Massimo, dei Palazzetti 2026 e del live “Comuni Immortali” allo Stadio Olimpico nel 2026.

Frecciarossa è il treno ufficiale del live “Comuni Immortali” allo Stadio Olimpico nel 2026.

COMUNI IMMORTALI – STADIO OLIMPICO 2026

10 GIUGNO 2026 – NUOVA DATA

ACHILLE LAURO – CIRCO MASSIMO 2025

29 GIUGNO 2025 – SOLD OUT

1 LUGLIO 2025 – SOLD OUT

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE – SOLD OUT

06 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

07 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

27 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

Comunicato Stampa: Goigest