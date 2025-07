“Dj Sole” di Mauro Repetto tra i tormentoni dell’estate 2025

Share

DJ SOLE è diventato uno dei tormentoni dell’estate 2025 e dopo l’uscita in digitale ecco che il nuovo brano di Mauro Repetto arriva anche nelle discoteche, invitando a scatenarsi in pista. Dall’11 luglio infatti uscirà in vinile: un maxi singolo 33 giri rosso, numerato e autografato dall’artista, che conterrà 4 versioni inedite, ognuna con un suo stile (3 remix e una versione extended del brano originale), pubblicato da Nar International e distribuito da ADA / Warner Music Italy, in preorder al link https://lnk.to/DJSOLE_vinile

DJ SOLE è prodotto da Matteo Bonsanto (oltre 100milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera con Boys per Sabrina Salerno, Spiagge per Fiorello, brani per Sandy Marton, Tracy Spencer, Mikimix /Caparezza e tantissimi altri artisti). Con questo brano Repetto ha voluto comunicare l’energia assoluta che l’estate infonde, così come la spensieratezza, la voglia di ballare, stare assieme e divertirsi.

Mauro Repetto sta vivendo un periodo di grande comunione con il pubblico, che lo accoglie sempre con entusiasmo e affetto. Performer a 360 gradi dotato di una spiccata creatività e un’energia trascinante, è tornato protagonista indiscusso dell’entertainment.

DJ SOLE

Lato A

Original Version (Extended mix)

Ibiza Style Version (Isohel remix)

Lato B

Boom Boom Version (Bonsa Dj remix)

Tech House Version (Zeesa Dj remix)

Autori: Mauro Repetto, Matteo Bonsanto, Alioscia Arioli, Daniele Piovani, Andrea Gallo

Prodotto da Mauro Repetto

Produzione Artistica: Matteo Bonsanto

Cover: Sergio Pappalettera

Etichetta: Nar International

Distribuzione: ADA / Warner Music Italy

