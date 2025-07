Un “Estate magggica” con Giancane

Share

Mentre Giancane continua a conquistare i palchi di tutta la penisola con la sua energia travolgente e l’ultima hit “ESTATE MAGGGICA”, aggiunge nuove date al suo “ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”. L’artista romano porterà dal vivo la sua inconfondibile cifra stilistica: cinismo, ironia, disincanto e ritmi irresistibili per affrontare il presente a suon di musica.

«Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi», racconta Giancane.

Le prime date confermate, prodotte e organizzate da Locusta Booking, rappresentano solo l’inizio di un’estate che si preannuncia “super fa fa fa nta sti ca”:



7 GIUGNO – ROCKKERETO – Parco Multiverso, Via 4 novembre 102 – ROVERETO SULLA SECCHIA (MO)



13 GIUGNO – CIRCOLO MAGNOLIA – Via Circonvallazione Idroscalo 41 – MILANO

con Bull Brigade

15 GIUGNO – MENSA OCCUPATA (con ZEROCALCARE) – Via Mezzocannone 14 – NAPOLI

19 GIUGNO – TESTACCIO ESTATE – Largo Dino Frisullo – ROMA



20 GIUGNO – KORCOMICS – Vico Mastrosanto 8 – CORATO (BA)



5 LUGLIO – BOTANIQUE – Via Filippo Re – BOLOGNA



11 LUGLIO – STRANGE DAYS FESTIVAL – Via Monte Gennaro – MONTEFLAVIO (RM)



13 LUGLIO – ESSERE PAESI – PRATA D’ANSIDONIA (AQ)



17 LUGLIO – ROCK SUL SERIO – Piazza Mercato – VILLA DI SERIO (BG)



18 LUGLIO – ROCK AND RODES FESTIVAL – PIATEDA (SO)



19 LUGLIO – CERRETO CHIAMA – FRAZIONE DI CERRETO DI VENAROTTA (AP)



25 LUGLIO – ROCK AND BOL DAYS – BASTIONE SAN PIETRO – BOLOTANA (NU)

8 AGOSTO – FESTAMBIENTE – E.N.A.O.L.I. RISPESCIA (GR) nuova data

12 AGOSTO – FESTA ROSSA – LARI (PI) nuova data

15 AGOSTO – FINO AL CUORE DELLA RIVOLTA – FOSDINOVO (MS) nuova data

13 AGOSTO – FRANTIC FEST OPENING PARTY – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

29 AGOSTO – QUARTOLATO FESTIVAL – Rocca Malatestiana – CESENA (FC)

con 99 Posse

4 SETTEMBRE – LIBERI TUTTI 2025 – SESTO FIORENTINO (FI) nuova data

10 SETTEMBRE – EQUINOZIO D’AUTUNNO FESTIVAL – BOSCO SAN GIOVANNI A PIRO (SA) nuova data

Le prevendite sono disponibili su: https://www.locusta.net/giancanetourestivo2025

Ad anticipare il tour, a maggio Giancane ha pubblicato il nuovo singolo “ESTATE MAGGGICA” (https://bfan.link/estate-magggica; Uvat Edizioni / Believe Music Italia), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che demolisce l’immaginario edonista e consumista dell’estate italiana, tra mojito, piscine nella Tesla e pasticche sul bagnasciuga. Una vera e propria cartolina grottesca di un Paese che balla sull’orlo del disastro.

Il singolo è stato presentato per la prima volta lo scorso 25 aprile sul palco del Parco del Quarticciolo a Roma e conferma ancora una volta l’approccio indipendente e diretto di Giancane, che da sempre cura in prima persona ogni aspetto della sua produzione artistica.

L’artista non è infatti nuovo a lavori di produzione: oltre alla sua discografia solista, è infatti noto anche per le colonne sonore realizzate per le serie animate di Zerocalcare, con cui collabora stabilmente da anni.

Nel frattempo, è uscito anche “Lividi”, un brano nato dalla collaborazione con i Bull Brigade, punto d’incontro tra due realtà forti e affini del panorama indipendente italiano. Non un semplice featuring, ma una collaborazione autentica che unisce l’attitudine punk della band torinese con il sarcasmo tagliente di Giancane. Il risultato è un pezzo potente e carico di significato, che racconta il disagio generazionale, le ferite e il senso di vuoto con una sincerità spiazzante.

Il brano è stato presentato dal vivo il 13 giugno al Circolo Magnolia di Milano in un concerto-evento che ha visto Giancane e Bull Brigade condividere il palco.

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Il suo primo album “Una vita al top” è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, “Carne”, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria. Il 22 ottobre 2016 esce “Una vita al Top Deluxe”, che viene accolto con entusiasmo da critica e pubblico. Dopo l’uscita, un tour di oltre 150 date con numerosi sold-out. Nel 2017 pubblica il suo secondo album “Ansia e Disagio”, a cui segue un tour che conta oltre 100 date in tutta Italia. Nel 2021 firma la colonna sonora di Strappati Lungo i Bordi (Woodworm, distr. Universal Music): si tratta della raccolta di brani del cantautore romano che compongono la colonna sonora della serie di animazione “Strappare lungo i bordi”, scritta e diretta da Zerocalcare. Da quel momento, tra i due artisti è nato un rapporto di amicizia, stima e collaborazione. Nel 2021 Giancane è poi tornato sui palchi di tutta Italia con TUTTOGIUSTOTOUR in primavera e DISGUSTOUR in estate. A giugno 2023 pubblica l’album “Tutto Male”, oltre alle musiche scelte da Zerocalcare ancora una volta per la sua serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”, raccolte in “Sei in un paese meraviglioso”. Il disco è uscito in diversi formati, corredati da un album di figurine all’interno del quale si trovano 11 illustrazioni di 8 disegnatori diversi, tra cui Zerocalcare. Durante l’estate è partito in giro per l’Italia con Tutto Male Tour Estivo 2023. Il 22 e 23 dicembre 2023 doppietta tutto esaurito al Monk di Roma per i concerti per i dieci anni di “Carne”, primo EP dell’artista. A maggio 2025, Giancane torna a sorpresa con il singolo “Estate Magggica”: una cartolina cinica e surreale dell’Italia contemporanea, tra mojito, piscine nella Tesla e decadenza generalizzata. Il brano anticipa l’Estate Magggica Tour 2025, che lo porterà in giro per l’Italia per tutta l’estate.

A giugno 2025 pubblica “Lividi”, una intensa e significativa collaborazione con la band punk torinese Bull Brigade.

