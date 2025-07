Grandi big della musica al Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Share

Agerola, dal 16 luglio al 14 settembre 2025. Torna per la sua quattordicesima edizione “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana.

Adagiata a 600 metri d’altitudine, tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, Agerola è un balcone naturale sospeso tra cielo e mare, un luogo che sembra scolpito dalla mano degli dèi per unire l’incanto del paesaggio con l’autenticità dell’anima mediterranea. Antico borgo incastonato tra i Monti Lattari, Agerola rappresenta il cuore pulsante dell’Alta Costiera: un territorio che ha saputo custodire nel tempo le sue tradizioni contadine, la sua vocazione all’ospitalità e un patrimonio culturale vivo e profondamente radicato. Camminare tra i suoi vicoli è come attraversare secoli di storia che si mescolano al profumo del pane cotto a legna, al silenzio dei castagneti e al suono distante del mare.

Ma è sui suoi sentieri che la meraviglia si compie: percorsi panoramici che sembrano sospesi nell’aria, come il celebre Sentiero degli Dei, che da Agerola conduce a Positano, regalando scorci vertiginosi sulla costa e aprendo l’anima a una bellezza struggente e irripetibile. È un luogo in cui il tempo rallenta, dove la natura diventa spettacolo quotidiano e ogni tramonto è un’opera d’arte a cielo aperto. Ed è proprio in questo scenario che ogni estate prende vita uno dei festival culturali più amati e longevi d’Italia: un appuntamento che fonde lo spettacolo dal vivo con il respiro profondo del territorio, trasformando la bellezza del paesaggio in un palcoscenico naturale per la musica, il teatro e la poesia.

Il tema scelto per il 2025 è “Sentieri di bellezza”, un invito a percorrere – fisicamente e simbolicamente – itinerari capaci di riconnettere l’essere umano alla meraviglia, all’ispirazione, alla profondità. In un mondo segnato dall’incertezza, il Festival rilancia la bellezza come atto culturale e spirituale di resistenza.

Ancora una volta, la Produzione Palco Reale porta sul palco un cartellone di concerti imperdibili, curato con la massima attenzione per esperienze musicali di qualità a un pubblico ampio e variegato.

Sarà un susseguirsi di emozioni e talento con Arisa, Walter Ricci, ‘A67 e Cristina Donadio, Mariano Rigillo, Erri De Luca, Pino Imperatore, Enzo Decaro & Anema, Peppe Servillo & Cristiano Califano, Daniele Silvestri, La Rappresentante di Lista, Simona Molinari, Giò Di Tonno, Chiara Galiazzo, Fausto Leali, Aosta Classica Big Band feat Mario Biondi, Amara, Grazia di Michele, Claudia Campagnola con Antonio Carluccio e Luca Scorziello, Raffaele Gaizo, Marco Ferradini, Negrita e Mr Rain. Attesa per l’Alba magica in alta quota su Monte Tre Calli nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole scrutando l’orizzonte tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa.

I concerti andranno in scena alle ore 21:00 principalmente in due location prestigiose, il Parco Colonia Montana (1300 posti) e il Belvedere Punta Corona (300 posti), con la conduzione di Gianmaurizio Foderaro. Il teatro, invece, sarà ospitato in una nuova location, un nuovo anfiteatro che sarà inaugurato in un’area verde contigua alle Cantine di Marisa Cuomo, tra i migliori marchi dell’enologia italiana a livello internazionale.

Il Festival è l’occasione per riscoprire un territorio che ha fatto della bellezza e dell’accoglienza la propria vocazione. Il Comune di Agerola, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, insieme a partner culturali e istituzionali come Scabec, Palazzo Acampora e il Campus Principe di Napoli, sostengono con convinzione questa iniziativa che ha saputo crescere nel tempo, diventando una vetrina d’eccellenza per la promozione turistica e culturale dell’intera area.

Confermata anche per il 2025 la media partnership con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, che seguiranno il Festival con dirette, collegamenti e contenuti esclusivi, raccontando il territorio e le sue storie attraverso le voci dei protagonisti. Il Festival è anche impegno sociale e conferma la partnership con l’associazione HHT Italia che raccoglie i pazienti affetti da Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT è l’acronimo inglese), i loro familiari, i sostenitori e i clinici, e lavora su tutto il territorio nazionale per diffondere la conoscenza di questa patologia spesso silente.

“Il Festival è un grande sogno che va avanti dal 2011 e che cresce edizione dopo edizione. Oggi si rinnova l’ambizione di realizzare eventi culturali in un territorio vocato al turismo», dichiara il Sindaco di Agerola Tommaso Naclerio, «si rinnova l’emozione di scrivere un nuovo capitolo a questa bellissima storia e si consolida l’orgoglio di riconoscere al Festival Sui Sentieri degli Dei una portata nazionale. Ogni anno centinaia di migliaia di visitatori e grandi ospiti tra musicisti e artisti di spettacolo scelgono i nostri luoghi, palcoscenici sui quali cultura, arte e paesaggio si esaltano e si fondono. Assegniamo il giusto tributo alla memoria storica di Cilea Di Giacomo, Bracco e Saetta che ad Agerola era fortemente legati e che ad Agerola hanno tratto ispirazione per le loro opere”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare, per il secondo anno, questa proficua collaborazione – ha precisato il Direttore di Rai Isoradio Alessandra Ferraro – per far conoscere il Festival e Agerola raccontando il territorio e le sue storie attraverso le voci dei protagonisti con interviste, collegamenti in diretta e contenuti digital. Assoluta novità la trasmissione “Isoradio on stage”, condotta da Gianmaurizio Foderaro, con gli artisti in diretta ogni giorno tra le 18:00-19:00, un’anticipazione di musica e parole nel backstage, anteprima della serata”.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto sottolineare il valore della manifestazione per tutto il territorio:

“Il Festival di Agerola, con il suo ricco cartellone di eventi musicali e culturali, si conferma una manifestazione di straordinaria importanza per il nostro territorio. Come Città Metropolitana di Napoli, siamo orgogliosi di sostenere questo Festival nella perla della Costiera Amalfitana, capace di coniugare qualità artistica e promozione del territorio. Questo evento non solo arricchisce l’offerta culturale della nostra area metropolitana, ma contribuisce significativamente allo sviluppo del turismo sostenibile e alla valorizzazione delle nostre comunità locali. La Città Metropolitana di Napoli continua a investire nella cultura come motore di sviluppo economico e sociale, e il Festival di Agerola rappresenta un esempio virtuoso di come eventi di qualità possano generare benefici duraturi per i territori e le loro comunità.”

Le piattaforme digitali della Rai, da RaiPlay Sound ai canali social, permetteranno dunque di vivere il Festival anche a distanza, amplificando la portata di un evento che ha saputo unire paesaggio e cultura in una narrazione moderna e coinvolgente. Agerola continua così a essere un punto di riferimento nei circuiti culturali e turistici italiani, grazie a una proposta coerente, radicata e proiettata verso il futuro.

AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI

FESTIVAL DELL’ALTA COSTIERA AMALFITANA 2025

IL PROGRAMMA:

Mercoledì 16 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

ARISA in trio

Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro

Giovedì 17 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

WALTER RICCI in concerto

“‘A FREVA” – Napoli , il mondo in jazz

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Lunedì 21 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PREMIO ROBERTO BRACCO

A67’ e CRISTINA DONADIO

in NEMESI D’AMORE E D’ANARCHIA

Martedì 22 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

ENZO DECARO & Anema

in “RENATISSIMO” dedicato a Carosone

presenta Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 23 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO FRANCESCO CILEA

AOSTA CLASSICA BIG BAND feat MARIO BIONDI

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 24 luglio h. 21:00

ANFITEATRO

PREMIO FRANCESCO CILEA

CARO PIER PAOLO di Dacia Maraini

con Anna Teresa Rossini e Alessio Messersì voci recitanti, Pino Clementi sax e flauto

e la straordinaria partecipazione di Mariano Rigillo

Sabato 26 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PEPPE SERVILLO &

Cristiano Califano

“NAPULITANATA”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedi 29 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO HHT ITALIA

DANIELE SILVESTRI Live acustico

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 30 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

NEGRITA acoustic trio

Talk & Live ’25

con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 31 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PREMIO SALVATORE SAETTA

RAFFAELE GAIZO meet Gianluca Galvani 5tet

UN AGEROLESE A NEW YORK

Venerdì 1 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

CLAUDIA CAMPAGNOLA

con Antonio Carluccio e Luca Scorziello

“ISTANTANEE DI DONNA”

di Paolo Logli

Mercoledì 6 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

LRDL

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

“GIORNI FELICI SUMMER EDITION 2025”

presenta Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 7 agosto h. 18.30

ANFITEATRO

Reading con AMARA

LA CERTEZZA DI ESSERE VIVA

Ed Baldini + Castoldi

Giovedì 7 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

MARCO FERRADINI in trio

“L’UVA E IL VINO”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Venerdì 8 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

AMARA

AMARA LIVE TOUR 2025

Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro

Domenica 10 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

SIMONA MOLINARI

“LA DONNA È MOBILE”

presenta Gianmaurizio Foderaro

Lunedì 11 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

LARA DEI

MATSBY

PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA

MR RAIN

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 12 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

LARA DEI

“LARA DEI CHI?”

MATSBY

“AGRODOLCE”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 13 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GIO’di TONNO

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Venerdì 15 agosto h. 5.00

MONTE TRE CALLI

L’ALBA MAGICA

Lunedì 18 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

RONDINE

“PRENDETECI SUL SERIO”

CHIARA GALIAZZO

“ALLEGRIA BUGIARDA”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 19 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GRAZIA DI MICHELE

“LE DONNE E LA VITA”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 20 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO AGEROOLA ALLA CARRIERA

FAUSTO LEALI

“LIVE 2025”

conduce Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 21 agosto h. 21.00

ANFITEATRO

ERRI DE LUCA

in ANDARE FUORI TEMA

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency