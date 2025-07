Eugenio Finardi in concerto al Castello Sforzesco di Milano

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Il 9 luglio EUGENIO FINARDI sarà in concerto al Castello Sforzesco di Milano con il suo tour “TUTTO ‘75-‘25” (inizio concerto alle ore 21.00 – biglietti disponibili al seguente link: https://www.mailticket.it/evento/47662/eugenio-finardi).

Con il nuovo tour, prodotto da Imarts International Music and Arts, l’artista racconta 50 anni di carriera – senza mai diventare una celebrazione nostalgica – attraverso i suoi brani storici, unitamente alle nuove canzoni del nuovo album di inediti “TUTTO”, in un dialogo tra passato e presente.

Ad accompagnarlo sul palco Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere).

Apre il concerto alle ore 20.30 il chitarrista e compositore Renato Caruso, che proporrà alcuni brani tratti dai suoi ultimi tre dischi: “Grazie Turing”, “Thanks Galilei” e “La Teoria del Big Chord”.

Queste le prossime date del tour “TUTTO ’75-‘25” (www.internationalmusic.it/artisti/eugenio-finardi):

4 luglio – Fezzano (La Spezia), Artigliè Festival

Ingresso gratuito – INFO: www.festivalartiglie.it

5 luglio – Loano (Savona), Piazza Italia

Ingresso gratuito

9 luglio – Milano, Castello Sforzesco

BOX OFFICE ONLINE: https://www.mailticket.it/evento/47662/eugenio-finardi

10 luglio – Ragusa (Ragusa), Sagrato d’Autore

Ingresso gratuito

25 luglio – Segesta (Trapani), Segesta Teatro Festival

BOX OFFICE ONLINE: www.segestateatrofestival.com

27 luglio – Ledro (Trento), Festival delle Palafitte

Ingresso gratuito

28 luglio – Bormio (Sondrio), Piazza del Kuerk, La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi – Voce Umana

Ingresso gratuito – INFO: www.eventbrite.it/o/la-milanesiana-ideata-da-elisabetta-sgarbi-33615787791

30 luglio – Canale d’Alba (Cuneo), Piazza Italia

Ingresso gratuito

31 luglio – Livorno, Effetto Venezia Festival

Ingresso gratuito – INFO: www.livorno-effettovenezia.it

2 agosto – Jesi (Ancona), Festival Pergolesi Spontini

BOX OFFICE ONLINE: www.festival.fondazionepergolesispontini.com

4 agosto – Scarlino (Grosseto) – Acoustic duo

BOX OFFICE ONLINE: www.ticketone.it/event/eugenio-finardi-castello-di-scarlino-20113509

11 agosto 2025 – Binari (Sassari), Piazza Umberto I

Ingresso gratuito

19 agosto 2025 – Castellana Grotte (Bari), Piazza Garibaldi

Ingresso gratuito

27 agosto 2025 – Arcidosso (Grosseto), Piazza della Riconciliazione

Ingresso gratuito

28 agosto 2025 – Gubbio (Perugia), Gubbio Doc Fest

BOX OFFICE ONLINE: www.gubbiodocfest.com

7 settembre 2025 – Monopoli (Bari), Piazza XX Settembre, Festival Ritratti

Ingresso gratuito

8 settembre 2025 – Soleto (Lecce), XXV Festival Concerti del Chiostro – Acoustic duo

Info a breve

Inoltre, Eugenio Finardi si esibirà nella serata finale di Musicultura il prossimo 21 giugno allo Sferisterio di Macerata.

A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, è disponibile in digitale, in cd e in vinile “TUTTO” (http://ada.lnk.to/_tutto), il nuovo album di inediti.

Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.

Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “Tutto” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna” e le collaborazioni con Fiamma Cardani alla batteria nel brano “La Facoltà dello Stupore” e con Paolo Costa al basso nei brani “Futuro”, “Tanto Tempo Fa”, “Francesca Sogna”, “I venti della luna” e “Massiccio attacco di panico”.

Questa la tracklist del nuovo album “Tutto”:

01 – Futuro

02 – Bernoulli

03 – Tanto Tempo Fa

04 – La Battaglia

05 – Francesca Sogna ft. Pixel

06 – La Mano Di Uno Che Sa

07 – Onde Di Probabilità

08 – I Venti Della Luna

09 – Massiccio Attacco Di Panico

10 – Pentitevi

11 – La Facoltà Dello Stupore

È in radio il nuovo singolo “FUTURO”, risposta al celebre brano del cantautore “Extraterrestre” in cui l’Intelligenza Artificiale sostituisce gli alieni come deus ex machina per salvare l’umanità. Il videoclip (www.youtube.com/watch?v=Fl5du85WscI), ideato e realizzato dal producer e musicista Giovanni “Giuvazza” Maggiore con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, offre un’esperienza visiva ricca di significato in cui un giovane Eugenio Finardi canta il nuovo brano “Futuro”, creando una suggestiva opposizione tra l’immagine del passato e il titolo stesso della canzone.

Le tecnologie di AI sono state utilizzate sul volto del cantautore e, in alcune scene, il viso di Finardi è stato sovrapposto a quello di ballerini professionisti, dando vita a momenti di sperimentazione che aggiungono leggerezza e freschezza al progetto.

Il video si chiude con un’immagine emblematica e carica di speranza: un bambino prende dallo scaffale il nuovo disco di Finardi. Un gesto semplice che diventa simbolico, a rappresentare il passaggio del testimone alla nuova generazione, il vero futuro a cui il brano allude.

Comunicato stampa: Parole & Dintorni – Francesco Di Mento