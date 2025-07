Fai Bei Suoni 2025: il week-end al Museo del Sax 

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Prosegue a Fiumicino l’estate in musica del Museo del Saxofono con due nuovi appuntamenti della rassegna “Fai bei suoni”, che sabato 5 e domenica 6 luglio offrirà al pubblico due serate molto diverse tra loro, ma entrambe capaci di incantare: una travolgente esplosione di swing e un raffinato concerto di musica classica.

Sabato 5 luglio, alle ore 21:30, i riflettori si accendono su Una botta di swing, un evento pensato per ballare, divertirsi e lasciarsi trasportare dall’energia contagiosa della swing era. A salire sul palco sarà la Botta Band, formazione d’eccezione guidata dal carismatico Alberto Botta, celebre batterista di Renzo Arbore e della storica trasmissione “Quelli della Notte”. Accanto a lui, alcuni dei nomi più brillanti della scena jazz romana: Antonella Aprea alla voce, Giorgio Cuscito al sax tenore, Carlo Ficini al trombone, Federico Procopio alla chitarra e Danilo Bigioni al contrabbasso.

La serata si svolgerà nei suggestivi spazi all’aperto del Museo, recentemente restaurati, che si trasformeranno in una vera e propria ballroom sotto le stelle. La musica sarà quella scintillante degli anni Trenta e Quaranta, con i grandi classici di George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Duke Ellington, senza dimenticare alcune incursioni nei ruggenti anni Venti. Il tutto in un’atmosfera ironica e affascinante, pensata per ricreare lo spirito estroverso e spettacolare dello swing, tra danze sfrenate e interazioni scanzonate con il pubblico. Per chi lo desidera, sarà possibile abbinare al concerto anche un’apericena, per vivere a pieno una serata all’insegna del gusto e del ritmo.

Alberto Botta, vero e proprio cerimoniere della serata, ama ricordare che “il jazz è nato per far ballare e divertire. In molti lo hanno dimenticato, ma per me è fondamentale riportare in scena il suo spirito originario: creatività, energia e intrattenimento. Il virtuosismo sì, ma sempre con un pizzico di spettacolo”.

Domenica 6 luglio, alle ore 19:00, il Museo cambia completamente atmosfera e accoglie il pubblico per un’intima e coinvolgente serata di musica classica dal titolo Musica per vedere, musica per ricordare. Protagonisti del concerto saranno due giovanissimi talenti italiani, i fratelli Yumi e Kiro Camilletti, rispettivamente al flauto traverso e al pianoforte. Il programma, pensato come un vero percorso narrativo attraverso suoni e suggestioni, spazia dal romanticismo di Schumann alla brillante drammaticità di Jolivet, passando per la trasparenza impressionista di Debussy, la cantabilità lirica di Mercadante e la forza evocativa delle celebri melodie della Carmen di Bizet, rilette nella forma della fantasia da concerto.

Yumi Camilletti, flautista diplomata con lode al Conservatorio di Santa Cecilia, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ed è considerata una delle giovani promesse del panorama musicale italiano. Accanto a lei, il fratello Kiro, pianista altrettanto premiato e attualmente impegnato nel Triennio di Pianoforte presso lo stesso Conservatorio, con cui forma un duo affiatato e di grande sensibilità interpretativa. Insieme hanno già conquistato il pubblico in numerose occasioni, portando in scena programmi che uniscono rigore tecnico e profondità espressiva.

Il concerto è gratuito, previa l’acquisizione del normale biglietto d’ingresso al Museo.

Due serate dunque pensate per pubblici diversi, ma accomunate dalla qualità artistica e dall’esperienza immersiva che solo la musica dal vivo sa regalare. Con “Fai bei suoni”, il Museo del Saxofono conferma la sua vocazione a essere non solo custode di uno straordinario patrimonio strumentale, ma anche un polo culturale vivo, dinamico e aperto al dialogo tra generi, epoche e sensibilità.

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni