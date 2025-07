Mario Venuti al “Monferrato on stage”

Share

Prosegue la 10ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, con 12 eventi in programma dal 7 giugno fino al 13 settembre.

Questa sera, giovedì 3 luglio, per la prima volta, il Monferrato On Stage arriva a OVADA (Alessandria).

Il Cortile di Palazzo Delfino farà da sfondo al concerto di MARIO VENUTI, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio emozionante, tra passato e presente, alla riscoperta dei grandi successi che hanno definito la sua carriera, fino ad arrivare ai brani tratti dal suo ultimo album, “Tra la carne e il cielo”.

Ad accompagnare Mario Venuti (chitarra e voce) sul palco ci saranno Peppe Milia, Giuseppe Nasello (chitarre), Eusebio Getulio (basso), Franco Barresi (batteria) e Gabriel Prado (percussioni).

Il concerto è una tappa del “Tra la carne e il cielo tour”.

Inizio concerto ore 21.45. Ingresso gratuito.

Dalle ore 18.30 il Cortile di Palazzo Delfino ospiterà Fassushi Enoteca dove sarà possibile prendere parte all’apericena (€15 a persona, bevande escluse) o gustare un menù composto da vitello tonnato, tartare mediterranea, Ravyoza con brasato e gelato con nutella e biscotti (€28 a persona, bevande escluse) oppure un menù alla carta.

Info e prenotazioni telefonando al 351 5902741.



L’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, invece, allestirà nel Cortile di Palazzo Delfino un banco con prodotti di eccellenza forniti da Ovada DOCG e dal Mercato ORI.

«La collaborazione con Il comune di Ovada, Alexala e l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato non è solo un motivo di profondo orgoglio per la nostra rassegna, ma riteniamo sia un vero e proprio esempio di visione sinergica non solo locale ma territoriale nel senso più ampio del termine – dichiara CRISTIANO MASSAIA, Presidente della Fondazione MOS – Il Monferrato supera i confini amministrativi e dimostra che le sinergie avvengono e che la musica, oltre alle eccellenze enogastronomiche, è da sempre uno strumento che aggrega persone, luoghi e territori. Avere iniziato anche una collaborazione con l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato rappresenta inoltre un primo passo ed una speranza tesa ad attivare nuove relazioni con dei soggetti istituzionali diffusi in tutto il Piemonte che sono un caposaldo per la valorizzazione e la difesa dell’identità vitivinicola del Monferrato».

«Siamo davvero orgogliosi di ospitare un evento di questa portata, che unisce musica di qualità e valorizzazione culturale del nostro territorio – afferma SABRINA CANEVA, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Ovada – Occasioni come questa rappresentano un’opportunità straordinaria per promuovere Ovada non solo come città accogliente e ricca di storia, ma anche come destinazione viva, capace di offrire esperienze culturali di grande valore».

«Questo evento rappresenta una grande occasione per far conoscere le nostre eccellenze, a partire dal vino Ovada DOCG e dai prodotti di filiera corta legati al progetto ORI – Ovadese Risorse Identitarie – dice MARIO AROSIO, Presidente dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato – Unire la musica d’autore alle nostre migliori espressioni enogastronomiche significa valorizzare ciò che rende unico questo angolo di Monferrato: la qualità, l’identità e l’autenticità sempre con il supporto della nostra ATL Alexala».

La proposta dei vini,che rappresentano la vera tipicità del Monferrato,è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e da tutte le associazioni di produttori ad esso aderenti.

Il cocktail bar Cocchi Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue la collaborazione con gli storici partner Vermouth Cocchi e Distilleria Bosso.

L’appuntamento in programma ad Ovada è realizzato in collaborazione con il Comune di Ovada, ATL ALEXALA – Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria e l’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato.

La rassegna si sposterà poi il 12 luglio a CASALBORGONE (Torino), il 20 luglio a CAVAGNOLO (Torino), il 24, 25, 26 e 27 luglio a PIEA (Asti), il 3 agosto a ROATTO (Asti), il 22 agosto a PORTACOMARO (Asti), il 29 agosto a FERRERE (Asti), il 7 settembre a CAMERANO CASASCO (Asti) e il 13 settembre a SAN MARZANO OLIVETO (Asti).

Monferrato On Stage nasce nel 2016 dall’idea del Presidente di Fondazione Mos Cristiano Massaia, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione tra le diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni grazie all’instancabile lavoro dei volontari (ora soci di Fondazione MOS), insieme alle amministrazioni locali e alle rispettive Pro loco, ha assunto una dimensione tale da richiedere la nascita, nel 2020, di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costruzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

La rassegna negli anni è divenuta, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile e ben affermato nel panorama culturale del Piemonte, anche grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta.

Monferrato On Stage non è solo un festival musicalema un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell’enogastronomia e della cultura musicale.

L’edizione del 2025 è realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Città metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, in partnership con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alexala, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato e Scatolificio Monterosa, Pistal Racing, Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato, Socon Trade Srl e Enoteca di Ovada e in collaborazione con Monferrato Excellence, Attiva mente, BMU Booking and Managemente Meta.

