Serafine e Ciauru in radio con “Lu rusciu de lu mare” del Salento

Si apre un nuovo capitolo artistico per SARAFINE, che firma con Sony Music France e insieme a Ciauru reinterpreta un iconico brano della tradizione salentina in chiave elettronica: Lu rusciu de lu mare uscirà venerdì 4 luglio.

Lu rusciu de lu mare (in salentino “Il rumore del mare”) è un antico canto popolare che SARAFINE e Ciauru hanno fatto loro, interpretandolo in chiave moderna. È un viaggio sonoro che fonde tradizione e sperimentazione, dove la forza evocativa del dialetto incontra i synth e le sonorità elettroniche contemporanee, dando vita ad una narrazione che racconta un amore impossibile tra un soldato e una principessa, divisi dalle differenze di classe, di cui solo il mare può essere testimone.

Le radici della musica salentina si fondono così con sonorità elettroniche contemporanee, dando vita a un brano profondo ed emozionante.

“L’idea di reinterpretare questo brano con Ciauru nasce dal fatto che avevo fatto un arrangiamento del brano originale per Radio2 Social Club – che ho interpretato con Giulia Vecchio durante la puntata – e, visto il riscontro positivo che ha avuto, con il mio team abbiamo pensato che potesse essere una buona idea lavorare ad una versione del brano da fare uscire in estate. Sono andata in studio da Simo un paio di mesi fa, era la prima volta che ci conoscevamo, sapevo che lui aveva questo progetto di musica popolare – CIAURU – a cui stava lavorando con delle idee e delle produzioni incredibili ed ho subito pensato che lui fosse la persona giusta. Gli ho fatto ascoltare l’idea che avevo, ci siamo presi benissimo e in due giorni è venuta fuori questo versione de Lu Rusciu De lu mare.”

SARAFINE

In questa reinterpretazione, prodotta da Ciauru, l’eclettica artista riesce, con sensibilità e rispetto, a dare nuova vita ad un canto della tradizione custodendone lo spirito originale, portandolo nel presente con autenticità ed intensità emotiva.

Dopo aver pubblicato il suo primo EP, UN TRAUMA È PER SEMPRE (Warner Music Italy) e il suo nuovo singolo Lu rusciu de lu mare (Sony Music France), è pronta ad abbracciare il suo pubblico in sei imperdibili appuntamenti nei club.

Di seguito il calendario del Club Tour 2025, organizzato da Kashmir Music Concerti:

Giovedì 23 ottobre 2025 || Taranto – Mercato Nuovo

Venerdì 24 ottobre 2025 || Rende (CS) – Mood Social Club

Sabato 25 ottobre 2025 || Baronissi (SA) – Dissonanze

Giovedì 30 novembre 2025 || Roma – Monk

Giovedì 6 novembre 2025 || Bologna – Locomotiv Club

Mercoledì 10 dicembre 2025 || Milano – Arci Bellezza – SOLD OUT

Giovedì 11 dicembre 2025 || Milano – Arci Bellezza – NUOVA DATA

I biglietti sono già disponibili online bit.ly/SARAFINE-ClubTour25

BIO

Sara Sorrenti, in arte SARAFINE, è una cantautrice e produttrice calabrese. Dopo un primo percorso come cantante e chitarrista folk, vive per molti anni tra Belgio e Lussemburgo, dove il suo stile si evolve contaminato dalle sonorità elettroniche tipiche del Nord Europa.

Il suo sound è un originale intreccio di Dubstep, Techno, Trap e Pop, mentre i testi oscillano tra ironia e disillusione, offrendo una visione del mondo lucida e personale: una musica cruda, ma un crudo che fa bene.

Nel 2023 vince l’edizione di X Factor Italia con il brano Malati di Gioia, conquistando pubblico e critica. Segue un tour estivo di oltre 20 date nei principali festival italiani. Il 6 dicembre 2024 pubblica il suo primo EP, “Un trauma è per sempre”. Nel 2025 il primo singolo “Lu rusciu de lu mare” uscirà il 4 luglio e segna il passaggio a Sony Music France.

Ciauru è il nuovo progetto elettronico di Simone Privitera (Simon Says!), produttore e autore italiano con all’attivo diverse hit internazionali. Ciauru (che in siciliano significa “Profumo”) esplora sonorità elettroniche, tribali e folk, con un focus sulla musica elettronica da club, in uno scenario sonoro scuro e ruvido.

Comunicato Stampa: Virginia Corsi