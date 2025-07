Concluso “Hello World Tour” dei Pinguini Tattici Nucleari

Share

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari , partito il 7 giugno da Campovolo (Reggio Emilia) si è concluso venerdì sera allo stadio Olimpico di Roma dopo 9 date di grande successo di pubblico e di critica in cui la band ha compiuto un passo decisivo verso la definitiva consacrazione tra i grandi protagonisti della musica italiana, firmando uno spettacolo che ridefinisce i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale.

420 mila biglietti venduti, 27 brani in scaletta, 700 corpi illuminanti, 400 mq di Ledwall, 40 cannoni da stadio e più di 3000 kg di coriandoli utilizzati sono alcuni numeri di un tour che si è dimostrato un progetto sfidante e una macchina produttiva ambiziosa che guarda oltre i confini italiani, spingendo verso nuovi standard nella scena musicale dal vivo.

Il tour ha creato un effetto amplificatore anche sugli ascolti delle canzoni della band che continuano a macinare streaming raggiungendo oltre 80 milioni di ascolti solo in questo mese.

L'”Effetto live” ha permesso di raddoppiare la presenza dei loro pezzi nella Top200 di Spotify dove se ne possono contare 10 di cui 3 (“Bottiglie Vuote”; “Islanda” e “Ridere”) nella Top 50, mentre 4 album (“Hello World”, “Fake news”, “Fuori dall ‘Hype” e “Ahia!”) sono presenti nella Top 50 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Organizzato e prodotto da Magellano Concerti, HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 è uno show fuori scala, che fonde musica, tecnologia e immaginazione in un’esperienza immersiva, potente e fortemente identitaria con degli effetti di magia, un vero miracolo di ingegneria e tecnologia come vedere una fisarmonica che vola letteralmente sul palco, e elementi così scenici che rendono lo show simile alle cerimonie olimpiche.

In HELLO WORLD – TOUR STADI 2025, il concetto di show assume un ruolo centrale. Non si tratta solo di un concerto, ma di una vera e propria esperienza teatrale, costruita con l’intento di stupire e coinvolgere lo spettatore sotto ogni punto di vista. La regia artistica, affidata a Filippo Ferraresi (già firma del collettivo internazionale Dragone), e la direzione musicale di Marco Paganelli, danno vita a uno spettacolo che sovverte le regole della scena italiana, arricchito da colpi di scena, trovate sceniche inaspettate e una rappresentazione visiva che dialoga costantemente con la musica. La messa in scena si sviluppa su tre layer cromatici sovrapposti, in tonalità pastello, a richiamare l’universo visivo dell’album omonimo e il linguaggio della pixel art. Anche la scenografia è pensata come parte integrante della narrazione: il palco si estende con due bracci laterali che abbracciano il pit gold, più una passerella centrale leggermente più corta che prendono fuoco alla fine dello show.

Le forme sono nette, squadrate, geometriche: un richiamo diretto al mondo dei pixel che si riflette anche negli strumenti personalizzati dei musicisti. Dall’alto, tutto il disegno del palco rivela il concept est

Queste le date di TOUR STADI 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA – SOLD OUT

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO – SOLD OUT

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO – SOLD OUT

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA – SOLD OUT

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

Comunicato Stampa: Elena Tosi