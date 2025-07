AC/DC live ad Imola il 20 luglio

Share

🔊 Clicca per ascoltare

A distanza di dieci anni dal mitico concerto del 2015 e ad un anno dal concerto di Reggio Emilia, gli AC/DC tornano a far tremare l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con l’unica data italiana del Power Up Tour, in programma domenica 20 luglio 2025. Sul palco anche gli special guest The Pretty Reckless, per una serata di energia e potenza.

I biglietti nominali per assistere al concerto (disponibili solo Pit C e Pit D) sono in vendita solo su Ticketone (online e punti vendita) per un acquisto massimo di 4 biglietti per transazione e per account. È possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

BAMBINI

I bambini fino ai 6 anni di età possono accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti possono entrare con un biglietto intero e non sono previste riduzioni.

ORARI

Apertura cancelli Ingresso Dante (Pit A, B, C, D e Prato Rivazza): h. 13:00

Apertura cancelli Ingresso Rivazza – via dei Colli (Tribuna Rivazza): h. 16:30

Inizio concerti:

The Pretty Reckless: h. 19:00

AC/DC: h. 20:30

INGRESSI

Pit A, B, C, D e Prato Rivazza: Ingresso Dante con apertura cancelli h. 13:00

Tribuna Rivazza: Ingresso Rivazza – Via dei Colli con apertura cancelli ore 16:30.

PERSONE CON DISABILITÀ

L’assistenza alle persone con disabilità sarà garantita da decine di volontari dell’Unitalsi Emilia Romagna, dotati di mezzi adeguati per agevolare gli spostamenti all’interno dell’area concerto. L’accesso all’area dedicata sarà riservato esclusivamente a chi ha effettuato la prenotazione tramite Mani Amiche Onlus a partire dal 7 febbraio 2025 alle ore 11:00, data di apertura delle vendite. I confermati riceveranno biglietti, QR code per il parcheggio e tutte le istruzioni utili. L’area e il parcheggio riservati apriranno il giorno dello show alle ore 17:00. Gli accompagnatori delle persone deambulanti non potranno accedere all’area dedicata, se non in caso di necessità certificata. Chi ha una disabilità riconosciuta ma ha acquistato il biglietto autonomamente, è invitato a scrivere il prima possibile a concerti@maniamicheonlus.org per ricevere il supporto adeguato.

TRENI REGIONALI STRAORDINARI

Per facilitare il rientro dopo il concerto, saranno attivi treni regionali straordinari dalla stazione FS di Imola, distante circa 20-25 minuti a piedi dall’autodromo attraversando il centro città.

Verso Bologna Centrale (€ 4,30): partenze alle ore 00:02, 00:25, 00:50, 01:20, 01:45, 02:15, 02:55 e 03:25.

Verso Rimini (€ 7,30): partenza alle 01:08 con cambio a Faenza alle 01:21 (ripartenza 01:26, arrivo 02:07), e treno diretto alle 02:30 (arrivo 03:17).

Verso Faenza (€ 2,50): partenze alle ore 01:08 e 02:30.

Dato che il tragitto tra la Stazione FS e l’Autodromo attraversa alcune aree pedonali nel centro città e per evitare il sovraccarico della viabilità stradale, non saranno istituite navette di collegamento tra stazione e Autodromo.

PARCHEGGI

Per il concerto sono stati predisposti numerosi parcheggi pubblici e privati (non custoditi), accessibili dalle ore 7:00 del 20 luglio. Le tariffe giornaliere sono: autobus € 60, minibus € 20, auto € 15, moto € 10, camper e roulotte € 22. Alcuni parcheggi saranno prenotabili online dal 30 giugno al 16 luglio sulla piattaforma Mooneygo seguendo questo link: https://www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/events/56439

Per info: AREA BLU cell. 338.4670244 – email infoparcheggieventi@areablu.com.

Parcheggi riservati BUS (Via Patarini angolo Via Lughese) e MOTO (Via Boccaccio, a 100m dall’ingresso Dante). Per le moto è disponibile deposito casco/giubbotto a € 5 a pezzo (solo pagamento in contanti).

Le persone con disabilità non accreditate tramite Mani Amiche Onlus, ma in possesso del contrassegno CUDE, potranno parcheggiare in Piazzale Leonardo da Vinci o accedere gratuitamente agli altri parcheggi pubblici compatibilmente con la disponibilità.

CAMPEGGI E STRUTTURE RICETTIVE

È previsto un campeggio temporaneo in Via Tiro a Segno 2 / angolo Via Boccaccio, con accesso sabato 19 luglio dalle 14:00 alle 21:00 e domenica 20 dalle 7:00 alle 19:00, chiusura lunedì 21 luglio alle 18:00. Le tariffe variano da € 12 (tende) a € 25 (camper oltre 7 metri), più € 10 a persona, con possibilità di elettricità e pagamento della tassa di soggiorno. Prenotazioni via mail a pretiroasegno@gmail.com – Info tel. 347.5650151.

Un secondo campeggio temporaneo sarà disponibile anche in Via Kennedy – Parco Acque Minerali: info in arrivo.

Per hotel, B&B, agriturismi e strutture ricettive: www.emiliaromagnaturismo.it – www.imolafaenza.it – www.visitareimola.it.

APP

Per rimanere aggiornati sul concerto è disponibile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom.

Virgin Radio è radio ufficiale dell’unica data italiana degli AC/DC.

Rockol è media partner.

https://www.acdc.com

https://facebook.com/acdc

https://instagram.com/acdc

AC/DC

POWER UP TOUR

Special guests: THE PRETTY RECKLESS

Domenica 20 Luglio 2025

Imola (BO), Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Biglietti nominali disponibili solo sul circuito Ticketone (online e punti vendita).

Pit A (in piedi): SOLD OUT

Pit B (in piedi): SOLD OUT

Pit C (in piedi): € 120,00 + prev.

Pit D (in piedi): € 110,00 + prev.

Tribuna Rivazza 1 (posto a sedere numerato): SOLD OUT

Prato Rivazza (in piedi): SOLD OUT

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency