Anna Castiglia vince la Targa Tenco Migliore Album Opera Prima

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È di oggi, martedì 8 luglio, la notizia della vittoria della Targa Tenco Migliore Album Opera Prima, un grande traguardo per Anna Castiglia che riesce a conquistare con il suo disco d’esordio “MI PIACE” uno dei maggiori riconoscimenti della Canzone d’Autore Italiana.

Dopo aver conquistato nel 2024 pubblico e critica sul prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata con il singolo “GHALI”, vincendo la XXXV edizione di Musicultura, la giovane cantautrice catanese ha continuato a distinguersi per originalità e forza espressiva.

A testimonianza di un’evoluzione in continua ascesa, le è stato recentemente assegnato il Premio MEI come Artista Emergente dell’Anno, un altro risultato che conferma il suo valore artistico e la sua posizione di rilievo nella nuova generazione di cantautorato.

Il suo primo album, “MI PIACE” (https://ada.lnk.to/MIPIACE; OTR Live/ADA Music Italy), è uscito a settembre: un lavoro che oscilla tra leggerezza e profondità, affrontando temi come nostalgia, relazioni finite e chiusura mentale con uno stile personale e consapevole. Musicalmente, il disco spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy, offrendo un panorama sonoro ricco e sfaccettato.



Con la sua voce eclettica e una scrittura affilata, Anna Castiglia ci accompagna in un viaggio dove musica e parole si intrecciano con ironia, sensibilità e lucidità. Ogni brano è uno sguardo sul reale, dove anche la leggerezza si carica di significato.

Di seguito la tracklist completa di “Mi piace”:

Mi piace AAA Whitman feat. Ghemon Le chiese sono chiuse Gli stessi U mari Participio presente Sale dentro Organi interni Troppa città GHALI Effimero

A rendere ancora più memorabile l’uscita del progetto, era stato un trailer ironico – diretto da Zavvo Nicolosi – che, con tono surreale e provocatorio, sembrava anticipare il successo del disco. Nel video vediamo una sala d’attesa, popolata da personaggi eccentrici, tutti con un profilo musicale (anzi, una diagnosi) ben riconoscibile. Ecco che fra il malinconico cantautore indie e l’immancabile popstar scorgiamo “Anna, cantautrice demodé convinta che basti una chitarrina o una filastrocca in rima per vincere una Targa Tenco a caso”.

Il titolo dell’album, tratto dalla traccia di apertura, rappresenta una dichiarazione d’intenti: non si può piacere a tutti e imparare ad accettarsi prima di cercare l’approvazione degli altri. Con brani che spaziano da metafore scanzonate a critiche taglienti, l’artista celebra insomma la libertà creativa. Così, “Mi piace” va a esplorare una vasta gamma di temi e sonorità, mescolando introspezione personale a osservazioni sociali.

Dopo il riscontro positivo ottenuto dalla live session di “Le chiese sono chiuse” insieme alla band I PATAGARRI, un’interpretazione che ha da subito affascinato il pubblico dei social, è uscita venerdì scorso la versione digitale del progetto “Mi piace a casa di” (https://ada.lnk.to/mipiaceacasadi; OTR Live/ADA Music Italy), con all’interno anche una rivisitazione di “U mari” insieme ai Selton.

Anna Castiglia è al momento impegnata nel suo “MI PIACE TOUR” dove continua ad ammaliare con le sue canzoni un pubblico sempre più vasto nelle principali città italiane.

Questo il calendario delle date estive – prodotte da OTR Live – in continuo aggiornamento:

31 MAGGIO – FIRENZE – ULTRAVOX (Parco delle Cascine)

5 GIUGNO – RENDE (CS) – MOOD SUMMER (Parco Fluviale – Torrente Surdo)

13 GIUGNO – ARSITA (TE) – DLEN DLEN FESTIVAL (Via Portanuova)

19 GIUGNO – MACERATA – MUSICULTURA (Piazza Vittorio Veneto)

25 GIUGNO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL (Corso Pastrengo 51)

27 GIUGNO – NAPOLI – TERRAZZA DEL TEATRO DI SAN CARLO

04 LUGLIO – VENAUS (TO) – BORGATE DAL VIVO (SP210, 15)

6 LUGLIO – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA (via S. Costanzo n° 1) SOLD OUT

9 LUGLIO – GUALTIERI (RE) – TERRENO FERTILI FESTIVAL

11 LUGLIO – MILANO – CASTELLO SFORZESCO – ESTATE AL CASTELLO

18 LUGLIO – PARETE (CE) – ECO SUMMER FESTIVAL

19 LUGLIO – Roma – SPAGHETTI FESTIVAL

22 LUGLIO – GIFFONI VALLE PIANA (SA) – GIFFONI MUSIC CONCEPT NUOVA DATA

24 LUGLIO – MOGLIANO VENETO (TV) – SUMMER NITE LOVE FESTIVAL (Parco delle Piscine)

25 LUGLIO – MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI) – MUSICASTRADA FESTIVAL (Via delle Trombe, 6)

27 LUGLIO – CASTELLI DI LAGNASCO (CN) – D’ACORD FEST (Castelli di Lagnasco)

28 LUGLIO- MONTEROSSO AL MARE (SP) – WOMEN FESTIVAL

31 LUGLIO – PORTO SANTO STEFANO (GR) – YOUTH! ARGENTARIO

2 AGOSTO – GRADISCA D’ISONZO (GO) – ONDE MEDITERRANEE FESTIVAL

3 AGOSTO – OCCHIOBELLO (RO) – TRA VILLE E GIARDINI

7 AGOSTO – BUDAPEST – SZIGET FESTIVAL (Május 9. park)

14 AGOSTO – BIELLA – RELOAD SOUND FESTIVAL

16 AGOSTO – VASTO MARINA (CH) – IILOVE FESTIVAL

17 AGOSTO – PUTIGNANO (BA) – FARM FESTIVAL

24 AGOSTO – LAGHI DI MONTICCHIO (PZ) – NINFEA E VULCANICA FESTIVAL

28 AGOSTO – ANNA CASTIGLIA – CATANIA – CORTILE PLATAMONE

29 AGOSTO – ANNA CASTIGLIA – PALERMO – CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

13 SETTEMBRE – GENOVA – VILLA ROSSI

14 SETTEMBRE – ACQUAVIVA (SI) – LIVE ROCK FESTIVAL (Giardini Ex Fierale)

20 SETTEMBRE – FIERA DI PRIMIERO (TN) – SAZ IN TOWN

4 OTTOBRE – FAENZA (RA) – MEI 2025

Info e biglietti su https://www.otrlive.it/tour-dates/mi-piace-tour-estate-2025-anna-castiglia/ .

Il tour estivo, proprio come è stato per quello primaverile nei club, sarà anche l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “Decostruire” (https://ada.lnk.to/decostruire; OTR Live/ADA Music Italy). Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, esplora la libertà, la disillusione e la ricerca di se stessi, mescolando introspezione e audacia. Con un testo provocatorio e un gioco di parole taglienti, affronta la decostruzione dei propri compromessi e delle aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.



Ha fatto della creatività a trecentosessanta gradi la chiave di volta del suo progetto. La freschezza al di fuori di qualsiasi schema è diventata ormai un tratto distintivo di Anna Castiglia e i suoi brani pieni, ricchi, emotivamente e musicalmente, sono la testimonianza di un’espressività stilistica unica nel suo genere. Siciliana di nascita ma milanese d’adozione, Anna è reduce dalla pubblicazione degli ultimi singoli GHALI e Participio Presente, brano quest’ultimo che parla della famosa gavetta senza durata definita degli artisti emergenti, una corsa in una strada affollata alla ricerca del successo. Il palco è l’ambiente naturale in cui è nato e si è sviluppato il suo progetto: dopo aver trascorso gli ultimi mesi sui palchi dei teatri in apertura al live di Max Gazzè, Anna Castiglia è nel pieno del suo primo tour, prodotto da OTR Live, che la vede esibirsi in diversi club dello stivale, in attesa dell’uscita del primo disco nel corso di quest’anno. Ad aprile è tornata con il nuovo singolo “Whitman” (feat. Ghemon) e ha annunciato gli appuntamenti del tour estivo, partito da Milano in occasione del Mi Ami Festival. A giugno Anna Castiglia ha vinto la XXXV edizione di Musicultura con “Ghali”. A luglio ha pubblicato “U mari”, singolo che è stato eseguito per la prima volta in occasione dell’opening act di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo. Lo scorso 7 settembre Anna Castiglia ha aperto il concerto di Carmen Consoli al Teatro Romano di Ostia Antica. L’artista è stata inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. Il 27 settembre, la cantautrice ha pubblicato il suo primo album “MI PIACE” (OTR Live/ADA Music Italy). Nei mesi successivi ha continuato a distinguersi per la forza espressiva delle sue esibizioni dal vivo, tra cui la partecipazione al Concertone del Primo Maggio. Il tour estivo, proprio come è stato per quello primaverile nei club, sarà anche l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “Decostruire” (OTR Live/ADA Music Italy). Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, affronta la decostruzione dei propri compromessi e delle aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.

https://www.instagram.com/annacastiglia_

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS