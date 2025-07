Ultimo di Mameli “Colpa nostra”

Share

Il cantautore siciliano MAMELI pubblicherà venerdì 11 il suo nuovo EP, intitolato “estate blu”.

L’EP, che include quattro brani, è stato anticipato dal primo singolo “serie crime”.

Il progetto è formato da 4 ballate che sarebbe errato definire anti-estive. Il mood e le emozioni trasmesse non sono infatti contrarie all’estate, ma una delle possibili sfaccettature dell’estate stessa, non necessariamente fatta di mojito e balli in spiaggia ma anche di momenti tristi e di sguardi malinconici lanciati contro il mare.

Il trailer e i visual dell’ep ritraggono Mameli ed una ragazza che trascorrono una giornata al mare che procede in modo tutt’altro che gioioso e sereno. Litigi, sguardi evitati, malessere e incapacità di comunicare, di dirsi le cose come stanno, sono i protagonisti di un “estate blu” in cui in molti possono riconoscersi mentre cercano di schivare i tormentoni estivi e di concentrarsi invece sulle proprie emozioni.

Tracklist:

serie crime colpa nostra malissimo fino all’ultimo respiro

Track by track

“serie crime”

Una storia d’amore alla deriva, colpi di scena, silenzi che fanno più rumore delle parole: “serie crime” è la colonna sonora di quei legami che sembrano episodi di un giallo sentimentale. Una produzione essenziale e il mood

malinconico sono la cornice dentro cui Mameli canta i rimorsi, i ritorni e le promesse a scadenza ricordandoci che a volte l’estate può avere un sapore dolceamaro.

“colpa nostra”

“colpa nostra” è il nuovo singolo di Mameli (focus track dell’ep “estate blu”) che racconta l’amore come una guerra dolce e inevitabile. Una ballata pop contemporanea dove la semplicità della produzione lascia spazio alle parole, crude e poetiche, e alla voce fragile ma sincera di Mameli.

Tra immagini forti e momenti di quotidianità condivisa, il brano cattura l’intensità di una relazione che, pur tra scosse e ferite, resta unica e necessaria. La melodia è diretta, emotiva, costruita su pochi elementi che valorizzano il testo e l’interpretazione.

“malissimo”

La storia del sabato sera di una ragazza con l’umore a terra. Il racconto è in terza persona, l’artista assiste alla tristezza e alla disperazione della ragazza cercando di consolarla e di allontanarla dall’orlo della depressione dentro cui sembra voglia abbandonarsi.

“fino all’ultimo respiro”

Al centro del brano c’è la voglia di non arrendersi anche quando tutto va male, anche quando una coppia è palesemente arrivata al capolinea. Da una parte la testardaggine – anche cieca – di chi ha paura che un pezzo importante della propria vita finisca così da un momento all’altro. Dall’altra parte la dolcezza di chi – conscio di tutto ciò che di bello c’è stato – non vuole accettare il finale inevitabile pur realizzando che è necessario. La traccia che chiude l’EP è anche un richiamo all’EP precedente che si chiamava proprio “fino all’ultimo respiro”

Bio

All’anagrafe Mario Castiglione, Mameli nasce ad Augusta (SR) nel 1995. Musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni. La sua discografia conta oggi 2 Album da solista: Inno (2019) e Amarcord (2021). Su Spotify le sue canzoni hanno raggiunto più di 30 milioni di stream. L’artista si è affermato nella scena It-Pop Italiana (è stato inserito nel Best of Indie Italia 2019,2020 e 2021), grazie ai suoi singoli di successo come Ci vogliamo bene, Latte di mandorla, Non ci sei più, Anche quando piove feat. Alex Britti. L’ultimo progetto pubblicato nasce dalla collaborazione con l’amico e collega Lorenzo Fragola: i due hanno realizzato un joint album dal titolo Crepacuore (2023). Ha intrapreso nuovamente il suo percorso solista, con release previste tra fine 2023 e inizi 2024. L’anno scorso ha pubblicato un nuovo EP, “Fino all’ultimo respiro”, che conteneva i brani “Clandestino (S01E0)”, “Mai Love (S1E1)” e “OKAY OKAY (S1E2)”.

