Beats of Pompeii 2025 tre giorni di grandi concerti

Pompei si prepara a vivere altri tre indimenticabili appuntamenti con la musica, tra storia e emozione, nel segno di BOP – Beats of Pompeii. Dopo i primi tre concerti che hanno visto protagoniste performance uniche e cariche di pathos firmate da Gianna Nannini, Dream Theater e Jean-Michel Jarre, è ora la volta delle iconiche canzoni di Antonello Venditti, del jazz di Stefano Bollani e del blues di Ben Harper, artisti di fama internazionale pronti a calcare l’oramai leggendario palco dell’Anfiteatro di Pompei.



Prosegue così il viaggio di BOP, la rassegna che fonde musica, storia e turismo in un’esperienza senza confini, trasformando il Parco Archeologico in un palcoscenico senza tempo, sotto il claim “Dove la musica è Cultura”. L’Anfiteatro, il più antico del mondo romano giunto intatto fino a noi, non è solo un monumento ma un luogo di incontro tra passato e presente: qui, nel 1971, i Pink Floyd scrissero la storia con un concerto rivoluzionario, e oggi BOP ne raccoglie l’eredità, celebrando un connubio unico tra note e archeologia.



Undici eventi con grandi nomi della scena musicale internazionale per un progetto che non è solo spettacolo, ma un’esperienza culturale irripetibile. Pompei torna a vibrare, e la musica ne diventa memoria viva.

GLI APPUNTAMENTI



12 LUGLIO – ANTONELLO VENDITTI in Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition [INIZIO ore 21:15 – SOLD OUT]

Antonello Venditti, voce simbolo della canzone d’autore italiana, torna in Campania con uno spettacolo che celebra i 40 anni di Notte prima degli esami, inno generazionale che ha segnato intere epoche. Il concerto, inserito nel tour 2025 Edition, ripercorrerà le pagine più belle del suo repertorio, con un focus speciale dell’album Cuore (1984), recentemente ripubblicato in un’edizione rimasterizzata arricchita dall’inedito Di’ Una Parola. Un viaggio emozionale tra classici come Ricordati di me, Sotto il segno dei pesci e Alta marea, in un dialogo perfetto tra musica e memoria, tra la potenza delle parole e l’incanto dell’Anfiteatro pompeiano.



14 LUGLIO – STEFANO BOLLANI QUINTET [ore 21:15 Prevendita attiva qui disponibilità limitata]

Stefano Bollani, pianista e compositore tra i più geniali del jazz contemporaneo, presenta un progetto inedito con un quintetto d’eccezione: Jeff Ballard (batteria) – storico collaboratore di Brad Mehldau e Pat Metheny; Larry Grenadier (basso) leggendario interprete del jazz moderno, Vincent Peirani (fisarmonica) innovatore dello strumento nel panorama europeo, Mauro Refosco (percussioni) musicista dei Red Hot Chili Peppers e di Thom Yorke. Una serata di jazz colto e sperimentale, dove l’improvvisazione si fonde con melodie sorprendenti, in un dialogo tra tradizione e avanguardia.



15 LUGLIO – BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS Ore 21:15 [Prevendita attiva qui disponibilità limitata]

Dopo oltre 20 anni di assenza dalla Campania, Ben Harper, icona del blues-rock e del soul contemporaneo, torna con la sua band The Innocent Criminals per un concerto carico di energia e profondità. Con 18 album all’attivo, 3 Grammy Awards e oltre 16 milioni di dischi venduti, Harper è un artista senza confini, capace di spaziare dal blues al reggae, dal rock al gospel, sempre con una forte attenzione ai temi sociali. Nel 2023, la sua canzone We Need To Talk About It è stata candidata ai Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change, confermando il suo impegno civile oltre che musicale.



LE MOSTRE COLLATERALI

A completare l’esperienza di BOP, due imperdibili esposizioni ad ingresso libero che il pubblico di BOP potrà visitare dalle ore 19:30 alle ore 21:00:

“PINK FLOYD: LIVE AT POMPEII”

Un tributo al leggendario concerto del 1971, con fotografie inedite, memorabilia e cimeli che ripercorrono la rivoluzionaria performance dei Pink Floyd nell’Anfiteatro. La mostra, ospitata nei suggestivi corridoi sotterranei un tempo utilizzati dai gladiatori, è stata curata dal Parco Archeologico di Pompei e da Adrian Maben, regista del film Live at Pompeii.



“ESSERE DONNA NELL’ANTICA POMPEI”

Un affascinante viaggio nella vita quotidiana delle donne pompeiane, tra reperti archeologici, ricostruzioni e testimonianze che ne raccontano il ruolo sociale, artistico e familiare.



UN CARTELLONE STELLARE: DA NICK CAVE A BRYAN ADAMS, TRA ROCK, ELECTRONICA, JAZZ E MUSICA D’AUTORE



BOP 2025 si conferma, con un lineup d’eccezione, come la rassegna più internazionale dell’estate campana. Il programma continua il 17 luglio con il francese Jimmy Sax (virtuosismo del sax elettrico); il 19 luglio con l’australiano Nick Cave (voce dark e poetica senza tempo); il 24 luglio con il Maestro Riccardo Muti,, il 25 luglio con il canadese Bryan Adams (il grande classico rock in versione unplugged); il 29 luglio con Serena Rossi (voce versatile tra pop e teatro) e si conclude il 5 agosto con i norvegesi Wardruna (suggestioni nordiche e pagane).

Un viaggio sonoro che attraversa generi ed emozioni, tra artisti che hanno fatto la storia della musica e nuovi protagonisti della scena globale.



UN PROGETTO CULTURALE SOSTENUTO DALLE ISTITUZIONI

Patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, BOP unisce arte, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico. La direzione artistica è affidata a Giuseppe Gomez, mentre l’organizzazione tecnica è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.

