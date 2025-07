Arriva “Maledetta Primavera” cover remix di Paolo Ortelli 

Share

Arriva in radio dal 15 luglio “Maledetta Primavera”, cover remix version di Paolo Ortelli in collaborazione con Julian DJ e co-prodotta con il DJ-Producer Roberto Molinaro, già disponibile in digitale (On My Own).

Il celebre brano “Maledetta Primavera“, portato al successo da Loretta Goggi, rivive in una nuova veste techno in questa cover firmata da Paolo Ortelli, in collaborazione con Julian DJ e co-prodotta con il rinomato Dj-Producer Roberto Molinaro, nelle versioni Original e Extended.

“Ho voluto fare un omaggio moderno e pulsante a uno dei classici intramontabili della musica italiana – racconta Paolo Ortelli – reinterpretandolo con sonorità elettroniche attuali, energia da club e grande rispetto per l’originale per un viaggio emotivo tra nostalgia e ritmo, pensato per far ballare tutte le generazioni.”

Scritto da Gaetano Savio e Amerigo Cassella (© Sugarmusic S.p.A.) in questa versione è prodotto da Paolo Ortelli, Julian DJ e Roberto Molinaro. Arrangiamenti di Paolo Ortelli, Max Mylian, Julian DJ e Andrea Di Gregorio, ed è stato mixato e masterizzato ai Wave Life Studios di Torino.

Paolo Ortelli, noto anche con il nome d’arte Spankers, è un DJ, produttore e artista certificato multi-oro e Platino. Con oltre 80 licenze distribuite in tutto il mondo, Ortelli ha raggiunto un successo straordinario grazie ai suoi primi tre singoli. Il suo tormentone “Sex on the Beach” ha raggiunto il primo posto in Giappone, Corea del Sud, Israele e Repubblica Ceca, ed è stato incluso in celebri serie TV come CSI Miami, Girls Most Likely e Jersey Shore. Sempre molto richiesto come remixer, ha lavorato con artisti del calibro di Selena Gomez, Britney Spears, Bob Sinclar, DJ Antoine ed Enrique Iglesias. Inoltre, è co-produttore e autore dei grandi successi italiani “Voglio Tornare Negli Anni ’90” e “Scusate per il Disagio”, consolidando la sua posizione come figura di spicco nella musica italiana ed internazionale. Torna a luglio 2025 con la cover remix version di “Maledetta Primavera” con Julian DJ coprodotta con Roberto Molinaro. Ma le novità non finisco qui.



Comunicato Stampa: Filippo Broglia