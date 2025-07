“Mistress” il nuovo singolo di sophielarouge

Share

Dal 15 luglio in radio “Mistress” il nuovo inedito di sophielarouge, brano ossessivo e ipnotico, già disponibile in digitale (Hoop Music/Virgin Music Group).

«Con questo singolo vorrei comunicare un eterno contrasto tra controllo e libertà, tra ferite e cicatrici. Quando ciò che desideriamo finisce per ucciderci. “Mistress” è ossessione, è paura e seduzione, è un segreto mai rivelato. Questa canzone, all’inizio, era un gioco – racconta sophielarouge – un esercizio creativo. Volevo mettermi alla prova, scrivere una storia totalmente di fantasia, qualcosa che mi portasse fuori strada, nel sentiero sbagliato, nel bel mezzo della notte. Mesi più tardi, lavorando all’interpretazione, è arrivata la consapevolezza che questa canzone parlava di me più di quanto volessi ammettere. Il titolo mi stava già aspettando, così potente e ambiguo che non ho più potuto cambiarlo.»

sophielarouge, all’anagrafe Sofia Fiorindo, è una giovane artista, nata a Piove di Sacco, in provincia di Padova, che ha deciso di usare questo nome d’arte per esprimere il suo lato artistico. La sua voce e i suoi capelli rossi e ricci riflettono chi è: una donna intensa, passionale e sempre alla ricerca di nuove emozioni da condividere attraverso la musica. La musica è sempre stata il suo linguaggio, la sua casa. Sophie si lascia ispirare da una grande varietà di generi, perché non ha mai fatto distinzioni: se una canzone la emoziona, la ascolta. Questo approccio aperto ha plasmato il suo stile e il suo modo di raccontare storie, mescolando influenze diverse per creare qualcosa di autentico. Il suo progetto è quello di diventare autrice, oltre che cantante, perché crede fermamente che ogni persona porti con sé una storia unica da raccontare e che ogni storia merita di essere ascoltata. Dopo varie esperienze pubblica a marzo 2025 il suo singolo “Nebbia alcolica”, su etichetta Hoop Music, brano nato per la necessità di raccontare un momento di confusione e smarrimento, sia emotivo che mentale, legato a una situazione intensa e complessa. A maggio viene rilasciato “Sara Lané” un invito a non conformarsi nella vita, per l’estate arriva “Mistress” un brano che ama definire ossessivo e ipnotico, ma anche seduttivo e crudele, dipende dice lei, da che parte sta chi l’ascolta.



Comunicato Stampa: Filippo Broglia