Anna Foglietta vince il Premio Provincia di Rieti

Artista versatile, brillante e impegnata attivamente nel sociale, Anna Foglietta riceverà il Premio Provincia di Rieti sabato 19 luglio nell’ambito del Fara Film Festival, succedendo a Ornella Muti e Claudia Gerini. Durante la cerimonia verrà proiettato il video “È come sembra” con sua regia, elaborato e prodotto dalla Fondazione Una Nessuna Centomila in collaborazione con AssoConcerti per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

A consegnarle il riconoscimento saranno Roberta Cuneo, Sindaco di Fara in Sabina e Presidente della Provincia di Rieti, Riccardo Martini, ideatore del festival, e Daniele Urciuolo, direttore artistico del Fara Film Festival.

Tra gli ospiti della giornata anche Flaminia Fassari, figlia dell’indimenticato Antonello Fassari al quale il festival dedicherà un tributo speciale, insieme all’attrice Elda Alvigini e l’artista Manuela Zero

La 6a edizione del festival che si tiene nell’antico borgo di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, si svolgerà dal 18 al 20 luglio tra proiezioni, incontri, attrazioni e degustazioni, prodotto da Martini Eventi, in collaborazione con Alfiere Productions, con i patrocini della Regione Lazio, della Provincia di Rieti e del Comune di Fara in Sabina.

Ospiti nella giornata d’apertura Diana Del Bufalo e Enrico Vanzina (venerdì 18 luglio), oltre a Vera Dragone, Nina Pons, Federica Torchetti, Vince Vivenzio, Dea Lanzaro, Fabius De Vivo, Miriam Gagino, Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Adelmo Togliani, Christian Filippi, il Presidente dell’Annaba Mediterranean Film Festival Mohamed Allal, il fondatore e direttore artistico del Festival E Io Ci Sto Fabrizio Oliverio e tanti altri.

Domenica 20 luglio il borgo di Fara in Sabina accoglierà un vero maestro del Cinema italiano e internazionale, Michele Placido, e le premiazioni ufficiali tra i 30 cortometraggi in concorso e premiazioni speciali all’attrice Nika Perrone, al regista e produttore Alessandro Parrello, all’attore Maurizio Lombardi, al produttore Alessandro Gatto e poi sarà proiettato un tributo speciale in memoria dell’attore Adamo Dionisi. Ospiti Sofia Iacuitto, Nicole Rossi e Lorenzo Aloi.

Il festival si concluderà con l’attore, regista e showman Jerry Calà che farà cantare, ballare e sorridere il pubblico del Fara Film Festival portando in scena il suo spettacolo “Una vita da libidine”, un concert show che ripercorre cinquant’anni di carriera con ironia e brio, riproponendo dal vivo alcune delle più iconiche canzoni dagli anni ’60 a oggi, assieme alla sua band.

Il Fara Film Festival è una produzione Martini Eventi. La produzione esecutiva è affidata ad Alfiere Productions di Daniele Urciuolo, con il coordinamento della project manager Cinzia Sanna.

Comunicato Stampa: Alessandro Savoia