Unicef: 14 milioni di bambini senza vaccini 

Nel 2024, l’89% dei bambini a livello globale – circa 115 milioni – ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro la difterite, il tetano e la pertosse (DTP) e l’85% – circa 109 milioni – ha completato tutte e tre le dosi, secondo i nuovi dati sulle coperture vaccinali nazionali pubblicati oggi dall’OMS e dall’UNICEF.

Rispetto al 2023, circa 171.000 bambini in più hanno ricevuto almeno un vaccino e un milione in più ha completato la serie completa di tre dosi di DTP. Pur essendo modesti, questi risultati segnalano i continui progressi dei Paesi che lavorano per proteggere i bambini, anche in presenza di sfide crescenti.

Tuttavia, quasi 20 milioni di bambini hanno saltato almeno una dose di vaccino DTP lo scorso anno. Questo include 14,3 milioni di bambini “zero-dosi” che non hanno mai ricevuto una singola dose di vaccino – 4 milioni in più rispetto all’obiettivo del 2024 necessario per rimanere in linea con gli obiettivi dell’Agenda per l’Immunizzazione 2030 e 1,4 milioni in più rispetto al 2019, l’anno di riferimento per misurare i progressi.

“I vaccini salvano vite umane, permettendo a individui, famiglie, comunità, economie e nazioni di prosperare”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’OMS. È incoraggiante vedere un continuo aumento del numero di bambini vaccinati, anche se c’è ancora molto lavoro da fare”. I drastici tagli agli aiuti, uniti alla disinformazione sulla sicurezza dei vaccini, minacciano di vanificare decenni di progressi. L’OMS rimane impegnata a lavorare con i nostri partner per sostenere i Paesi a sviluppare soluzioni locali e aumentare gli investimenti nazionali per raggiungere tutti i bambini con il potere salvavita dei vaccini”.

I bambini rimangono spesso non vaccinati o sotto vaccinati a causa di una combinazione di fattori, come l’accesso limitato ai servizi di immunizzazione, l’interruzione delle forniture, i conflitti e l’instabilità o la disinformazione sui vaccini.

L’accesso ai vaccini rimane profondamente diseguale

Dal 2019, i dati di 195 Paesi mostrano che 131 Paesi hanno raggiunto costantemente almeno il 90% dei bambini con la prima dose di DTP, ma non ci sono stati movimenti significativi nell’espansione di questo gruppo. Tra i Paesi che hanno raggiunto meno del 90% nel 2019, solo 17 sono riusciti ad aumentare i loro tassi di copertura negli ultimi cinque anni. Nel frattempo, in 47 Paesi i progressi si stanno arrestando o peggiorando. Tra questi, 22 Paesi hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 90% nel 2019, ma da allora sono diminuiti.

I dati dimostrano che i conflitti e le crisi umanitarie possono erodere rapidamente i progressi delle vaccinazioni. Un quarto degli infanti del mondo vive in prevalenza in 26 Paesi colpiti da fragilità, conflitti o crisi umanitarie, eppure essi rappresentano la metà di tutti i bambini non vaccinati a livello globale. È preoccupante che nella metà di questi Paesi il numero di bambini non vaccinati sia aumentato rapidamente da 3,6 milioni nel 2019 a 5,4 milioni nel 2024, sottolineando la necessità che le risposte umanitarie includano l’immunizzazione.

La copertura vaccinale nei 57 Paesi a basso reddito sostenuti da Gavi, l’Alleanza per i vaccini, è migliorata nell’ultimo anno, con una riduzione di circa 600.000 bambini non vaccinati o sotto-vaccinati. Sebbene i Paesi sostenuti da Gavi stiano proteggendo un numero maggiore di bambini contro un numero maggiore di malattie rispetto al passato, permangono sfide significative dovute ai conflitti e alla crescita della popolazione. Allo stesso tempo, stanno emergendo segni di rallentamento nei Paesi a reddito medio-alto che in precedenza avevano mantenuto una copertura di almeno il 90%. Anche piccoli cali nella copertura vaccinale possono aumentare drasticamente il rischio di epidemie e mettere a dura prova i sistemi sanitari già sovraccarichi.

“La buona notizia è che siamo riusciti a raggiungere un maggior numero di bambini con vaccini salvavita. Ma milioni di bambini continuano a non essere protetti da malattie prevenibili, e questo dovrebbe preoccuparci tutti”,ha dichiarato la Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell. “Dobbiamo agire ora con determinazione per superare ostacoli come la riduzione dei bilanci sanitari, la fragilità dei sistemi sanitari, la disinformazione e le limitazioni di accesso dovute ai conflitti. Nessun bambino dovrebbe morire per una malattia che sappiamo come prevenire”.

Ampliare la protezione contro le malattie prevenibili da vaccino

Nonostante queste sfide, i Paesi – soprattutto quelli sostenuti da Gavi – continuano a introdurre e aumentare i vaccini, anche contro il papillomavirus umano (HPV), la meningite, lo pneumococco, la poliomielite e il rotavirus.

Ad esempio, l’introduzione su larga scala del vaccino HPV a livello nazionale e gli sforzi di rivitalizzazione nei Paesi che hanno introdotto il vaccino in precedenza hanno aumentato la copertura globale del 4% nell’ultimo anno. Nel 2024, il 31% delle ragazze adolescenti con i prerequisiti necessari a livello globale ha ricevuto almeno una dose di vaccino HPV – la maggior parte delle dosi è stata somministrata nei Paesi che utilizzano un calendario a dose singola. Sebbene sia lontano dall’obiettivo del 90% di copertura entro il 2030, rappresenta un aumento sostanziale rispetto al 17% di copertura nel 2019.

“Nel 2024, i Paesi a basso reddito hanno protetto più bambini che mai, con tassi di copertura in aumento per tutti i vaccini sostenuti da Gavi”, ha dichiarato la dott.ssa Sania Nishtar, CEO di Gavi, l’Alleanza per i Vaccini. “Tuttavia, la crescita demografica, la fragilità e i conflitti rappresentano ostacoli importanti al raggiungimento dell’equità, lasciando a rischio i bambini e le comunità più vulnerabili. L’impegno costante di Governi e partner sarà fondamentale per salvare vite umane e proteggere il mondo dalle minacce delle malattie infettive”.

Anche la copertura contro il morbillo è migliorata: l’84% dei bambini ha ricevuto la prima dose e il 76% la seconda, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Si stima che nel 2024 siano stati raggiunti 2 milioni di bambini in più, ma questa copertura è ben lontana dal 95% necessario in ogni comunità per prevenire le epidemie.

Più di 30 milioni di bambini non sono ancora protetti. Di conseguenza, il numero di Paesi in cui si verificano epidemie ampie e dirompenti è in aumento. Nel 2024, il numero di Paesi in cui si verificano epidemie di morbillo gravi o dirompenti è salito a 60, quasi raddoppiando rispetto ai 33 del 2022.

La promessa di proteggere ogni bambino è a rischio

Sebbene la domanda comunitaria di vaccinazioni dei bambini rimanga alta e la protezione contro un maggior numero di malattie si stia espandendo, le ultime stime evidenziano una tendenza preoccupante. Le carenze di fondi a livello nazionale e globale, la crescente instabilità a livello mondiale e la progressiva disinformazione sui vaccini minacciano di bloccare ulteriormente o addirittura invertire i progressi, con il rischio di un aumento delle malattie gravi e dei decessi per malattie prevenibili da vaccino.

L’OMS e l’UNICEF chiedono ai Governi e ai partner interessati di:

· Colmare il gap di finanziamenti per il prossimo ciclo strategico di Gavi (2026-2030) per proteggere milioni di bambini nei Paesi a basso reddito e per la sicurezza sanitaria globale;

· Rafforzare l’immunizzazione nei contesti di conflitto e di fragilità per raggiungere un maggior numero di bambini a zero-dosi e prevenire epidemie mortali;

· Dare priorità alle strategie locali e agli investimenti nazionali, inserendo saldamente l’immunizzazione all’interno dei sistemi di assistenza sanitaria primaria per colmare le lacune in termini di equità;

· Contrastare la disinformazione e aumentare ulteriormente l’adozione dei vaccini attraverso approcci basati sull’evidenza;

· Investire in dati più forti e in sistemi di sorveglianza delle malattie per guidare programmi di immunizzazione ad alto impatto.

Comunicato Stampa: Unicef