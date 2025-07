Share

Dal 18 luglio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Capita”, il nuovo singolo dei Carne feat. Marco Ligabue. Annunciati i prossimi concerti.

“Capita” è un brano rock estivo che celebra l’amicizia, la libertà e i momenti indimenticabili della stagione. Scritto da Marco Ligabue, il testo è un omaggio alla “combricola” degli amici, un luogo sicuro e un punto di partenza per sogni e avventure. Con un sound rock allegro e solare, “Capita” è il perfetto inno per le serate estive e i concerti all’aperto, invitando ad abbandonare le paure e a vivere il momento con la musica come colonna sonora della libertà e dell’amicizia. Il brano è il risultato della collaborazione tra i CARNE e Marco Ligabue, con la partecipazione di professionisti come Luca Zannoni e Jonatha Gasparini, e riflette lo spirito autentico e sincero di libertà e amicizia che lo ha ispirato.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Capita è un brano energico e positivo da ascoltare tutto d’un fiato, magari anche in macchina, nelle notti d’estate con i finestrini abbassati… proprio quelle notti o quelle sere dove con la combricola degli amici si può sognare di poter vivere grandi avventure e realizzare grandi sogni… perché “NON SUCCEDE… MA SE CAPITA”.

Il videoclip di “Capita”, diretto da Melik026, mostra i componenti della band dei CARNE in uno studio di registrazione mentre suonano insieme a Marco Ligabue, accompagnati alla chitarra da Jonathan Gasparini. Il video cattura l’atmosfera di musica e amicizia che si crea tra i musicisti, con immagini dinamiche e coinvolgenti che si muovono attorno ai protagonisti per enfatizzare la loro energia e passione. Girato in un unico giorno, il videoclip è un mix esplosivo di energia ed emozioni, dove i sogni, la passione per la musica e l’amicizia si uniscono in un’esperienza visiva unica. Le frasi della canzone accompagnano le immagini, rendendo il tutto ancora più profondo e coinvolgente.

APPUNTAMENTI LIVE:

18/07 Santa Maddalena, Porto Mantovano (MN)

19/07 San Sisto in Festa, Poviglio (RE)

25/07 Bar Italia, Mantova (MN)

26/07 Panificio Luppii, Sermide (MN)

28/07 Green Garden, Revere (MN)

01/08 Bar Il Boccino, Roverbella (MN)

02/08 Fastidia, Pegognaga (MN)

08/08 Mascara, Mantova (MN)

09/08 Casa dello Speck, Mantova (MN)

29/08 Bar Italia, Mantova (MN)

30/08 Chiringuito, Mantova (MN)

31/08 Zanzara, Mantova (MN)

05/09 Al Fuguler, Marmirolo (MN)

12/09 Hostaria BC, Castel d’Ario (MN)

20/09 Birrificio Agricolo, Villafranca (VR)

26/09 Carpe Diem, Poggio Rusco (MN)

27/09 October Best, Campo Canoa, Mantova (MN)

03/10 Data Oniverse (Calzedonia)

04/10 Il Faro, Rivalta sul Mincio (MN)

25/10 Osteria Il Bolide, Angeli (MN)

Biografia

I CARNE sono una band multiforme e dinamica che si distingue per i suoi singoli originali, tra cui “Limone”, “Lacrime e Pioggia”, “Ci Sono Anch’Io” e “Sarebbe Tutto Semplice”. Questi brani hanno ottenuto importanti riconoscimenti artistici, tra cui passaggi su emittenti radiofoniche di rilievo come Isoradio, Radio Bruno e Radio Pico. La band ha anche avuto l’opportunità di presentare il suo progetto a Casa Sanremo negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di aprire il concerto del Nomadincontro nel 2023, 2024 e 2025 e di partecipare al festival Paradice Dome nel 2025.

Il quartetto è composto da Nicola Begnardi e Corrado Carreri alle chitarre, Paride Mangiagalli alle percussioni e dal carismatico frontman Mirko Carnevali alla voce. Mirko ha già catturato l’attenzione del pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy nel 2018 (Team Renga) e a All Together Now nel 2020, portando sul palco un sound rock intriso di energia e passione. Con la sua musica, I CARNE promettono di lasciare un segno duraturo sulla scena musicale italiana.

