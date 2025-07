Ultimo 200 mila biglietti venduti in un ora!

Share

Il grande evento live del prossimo anno, che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, si terrà il 4 LUGLIO 2026 a ROMA – TOR VERGATA, una chiamata a raccolta di tutto il suo pubblico, che ha risposto con un’ondata travolgente di conferme.

La Generazione Ultimo è pronta a radunarsi nel giorno che segnerà la celebrazione della propria unione, il percorso fatto in questi anni, la tempra di un artista che ha sempre creduto in ciò che non sembrava possibile. Una favola che è entrata nella storia e che è andata oltre, con le sue sole forze, con il talento, con la musica nelle ossa, dalla parte degli Ultimi per essere primi, per sempre.

La conferma era arrivata sul palco dello Stadio Olimpico, il decimo della carriera del cantautore romano in soli 6 anni, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. Una promessa mantenuta, a lungo attesa dal suo popolo, che ha accolto la notizia con un’ovazione fragorosa che sembrava non finire mai.

Una serata speciale, che ULTIMO ha festeggiato con il suo pubblico, quello dello stadio e gli oltre 7000 fan a cui ha regalato (con il patrocinio di Roma Capitale), la diretta dell’intero concerto trasmessa su un maxischermo del celebre Parchetto di Ultimo, il luogo in cui tutto è cominciato, che ha raggiunto in van dopo il concerto, sventolando una bandiera: LA FAVOLA PER SEMPRE, che ora è realtà.

Il 4 luglio 2026 sarà una data unica e senza eguali, una data che torna nella sua storia come fosse il giorno dell’Indipendenza del popolo di Ultimo, ricorrenza del suo primo concerto in uno stadio, l’Olimpico: La Favola 2019.

Una data che vedrà l’Artista per la quinta estate di seguito tra i protagonisti assoluti della musica live italiana, una conferma che arriva a due settimane dalla partenza di ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, la tournée estiva che fino al 23 luglio lo porta a calcare i palchi dei più grandi stadi del Paese (Messina e Bari ancora da siglare), per un totale di 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out con già 7 mesi di anticipo dal debutto.

A soli 29 anni ULTIMO vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 MILIONI, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Attualmente impegnato nella tournée estiva ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, per un totale di 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out con già 7 mesi di anticipo dal debutto.

