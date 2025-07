“100 Maghi per 100 Ospedali”: La Magia Diventa Terapia

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Prima tappa: Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, luglio 2025

In ospedale, ogni gesto che sa donare sollievo conta. Lo dimostrano i dati: -25% di ansia nei pazienti che assistono a uno spettacolo di magia; -24% nei caregiver; +98% di impatto positivo percepito dal personale sanitario, con miglioramenti concreti nel rapporto con i pazienti. Questi sono i numeri sorprendenti della Magic Therapy Philosophy, nuova frontiera delle neuroscienze applicate, che va ben oltre il semplice intrattenimento. L’arte magica, infatti, rafforza nei bambini ricoverati il senso di autoefficacia, restituendo loro la capacità di immaginare e agire nonostante la malattia. Parallelamente, nei professionisti della cura riattiva la consapevolezza del proprio impatto umano, oltre la competenza tecnica.La Magic Therapy Philosophy affianca così la cura clinica con un’azione emotiva e simbolica, regalando tempo dedicato alla meraviglia a chi quotidianamente affronta con coraggio e tenacia la fatica della malattia. Perché curare, oltre a intervenire sul corpo, vuol dire creare le condizioni affinché chi cura e chi è curato possano sentirsi protagonisti della propria storia. Questa intuizione, che si fonda su anni di ricerche internazionali, prende ora forma nel progetto «100 Maghi per 100 Ospedali», che inizierà a luglio 2025 proprio dall’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, punto di riferimento della cura pediatrica piemontese, con momenti di spettacolo e percorsi formativi dedicati.Tra gli artisti protagonisti dell’iniziativa figurano Mattia Bidoli, in arte “Flip”, Campione Mondiale di Street Magic, che da anni porta la sua arte in ospedali, orfanotrofi, campi profughi e zone di conflitto, e Walter Rolfo, professore universitario, ingegnere, psicologo, coach ed esperto di processi percettivi, oltre che autore e produttore televisivo (Rai, Mediaset, Sky) e presidente della Fondazione della Felicità ETS. Con loro, numerosi altri artisti provenienti dal mondo dell’illusionismo internazionale, in Italia per il Campionato Mondiale di Magia, uniti dalla volontà di trasformare la magia in uno strumento di forte impatto sociale ed emotivo.

Il progetto si articola in due momenti distinti e complementari:

«Sorrisi Magici» (20 luglio 2025) : spettacolo esclusivo per i piccoli pazienti del Regina Margherita, le loro famiglie e gli operatori sanitari. L’arte magica diventa qui alleata della terapia, offrendo ai bambini attimi di leggerezza, speranza e resilienza in un contesto complesso come quello ospedaliero. Un’occasione concreta per riscoprire che anche dentro le mura di un ospedale l’impossibile può diventare possibile .

: spettacolo esclusivo per i piccoli pazienti del Regina Margherita, le loro famiglie e gli operatori sanitari. L’arte magica diventa qui alleata della terapia, offrendo ai bambini attimi di in un contesto complesso come quello ospedaliero. Un’occasione concreta per riscoprire che anche dentro le mura di un ospedale . «Medici dell’Impossibile»: workshop formativo rivolto esclusivamente al personale medico ed infermieristico. Un intervento che lavora sulle soft skills di chi quotidianamente si confronta con i pazienti, trasformando una sessione formativa in un’esperienza di coaching emotivo, motivazionale ed empatico. Attraverso la metafora del pensiero laterale filosofico-illusionistico, medici e operatori potranno riflettere sulle sfide quotidiane, lavorando sulla propria motivazione per riscoprire il senso profondo della propria professione.

Entrambe le iniziative promuovono una cultura della felicità e della cura globale, che va oltre l’intervento clinico, abbracciando il benessere psicologico ed emotivo del paziente e di chi lo assiste. L’arte magica diventa uno strumento cognitivo ed emotivo capace di stimolare una percezione positiva della realtà, anche nei momenti più difficili.

L’impatto di «Sorrisi Magici» e «Medici dell’Impossibile» va ben oltre il singolo evento: questa iniziativa è concepita per essere replicata e diffusa in altri contesti ospedalieri, promuovendo così una cultura innovativa nell’intendere e vivere l’esperienza della cura. Ogni sorriso che nasce da un bambino, ogni momento di serenità condiviso tra genitori e figli, ogni riflessione che scaturisce tra i medici, diventa un passo verso una società più empatica, più umana, più capace di affrontare le sfide quotidiane con maggiore speranza e fiducia.L’iniziativa è inserita all’interno del programma del Festival OFF legato al Campionato del Mondo di Magia FISM ITALY 2025, che si svolgerà a Torino nel mese di luglio, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.Il progetto è realizzato grazie al sostegno degli artisti e dei professionisti partecipanti al Campionato, della Fondazione della Felicità ETS e con il supporto non condizionante di Merck che l’Ospedale Regina Margherita ringrazia.

Comunicato stampa Federica Audio Press