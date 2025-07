Share

Prosegue la 10ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, con 12 eventi in programma dal 7 giugno fino al 13 settembre pensati per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio il Monferrato On Stage arriverà al Campo da Tamburello di PIEA (Asti) per quattro giorni ricchi di eventi e concerti realizzati in occasione della 3ª edizione di KAPTURA – The woodland experience, il festival organizzato da Fondazione MOS e dalla Pro loco di Piea nato nel 2023 grazie al progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero.

Giovedì 24 luglio si terrà ROOTS ROCK, l’evento durante il quale si esibiranno 2 band rock autoctone: INFERNO e tributo MICHAEL SCHENKER EXPERIENCE.

La serata è organizzata in collaborazione con Il Peocio, storico locale per i live Rock di Trofarello (Torino).

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

Venerdì 25 luglio sarà la volta di METAL MIDNIGHT FOREST che vedrà alternarsi sul palco4 band tra le più significative del panorama metal italiano ovvero NECRODEATH, MORTUARY DRAPE, DEATHLESS LEGACY e NECROART.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

Sabato 26 luglio, invece, sarà la PURPLE NIGHT:il chitarrista e polistrumentista rock ANDREA BRAIDO e il cantante, tastierista, bassista, produttore e vocal coach MICHELE LUPPI si esibiranno, accompagnati dalla band, in un concerto dedicato ai DEEP PURPLE, leggendaria rock band inglese fonte di ispirazione di tutto il mondo rock degli ultimi 50 anni. Opening act Dobermann.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

I concerti in programma giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 luglio avranno in comune il finale con un omaggio a Ozzy Osbourne.

Infine, domenica 28 luglio saliranno sul palco i THE ORIGINALS, nuovissimo progetto che mette insieme due pilastri della musica reggae e ska/rocksteady in Italia come Africa Unite e The Bluebeaters, rispettivamente 44 e 31 anni di storia. Dieci persone sul palco, 5 da una parte e 5 dall’altra, si intersecheranno live tra ospitate e brani a 20 mani in un flusso continuo di pezzi dell’uno e dell’altro gruppo.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

Il festival Kaptura, nato nel 2023 grazie al progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, finanziato dal Ministero della Cultura e dal programma PNRR Next Generation oggi prosegue autonomamente.

Il principio di aggregazione del progetto SNODI portato avanti da KAPTURA e Fondazione Mos supera i confini territoriali dando vita alla partnership culturale ed enogastronomica con la Regione Liguria che dà vita al progetto NORD OVEST CULTURA.

Il progetto NORD OVEST CULTURA si pone l’obiettivo di valorizzare e divulgare un gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria attraverso una vera e propria attività condivisa tra Monferrato On Stage e Ponente Vibes (patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano) creando uno scambio territoriale, culturale e turistico grazie a musica ed enogastronomia.

Nella serata del 27 luglio, infatti, food e beverage saranno realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentato nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferato Rural Food.

Sarà possibile accedere allo Stand Food&Beverage dalle ore 19.00.



Alle tipicità piemontesi verranno dunque affiancate preparazioni liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, a cui verranno abbinati i vini liguri, tra cui il Vermentino, che saranno i super ospiti della serata ligure in Piemonte.

La partnership sancita dal progetto NORD OVEST CULTURA, siglato a Moncalvo (Asti) lo scorso 28 giugno, proseguirà il 14 agosto a Finale Ligure (Savona), nell’ambito del Finale Music Festival, dove sarà “il Piemonte ad andare Liguria”. Vini e tipicità piemontesi, infatti, saranno protagonisti di una data del Ponente Vibes, a suffragio di questo nuovo sodalizio enogastronomico.

«Il progetto Nord Ovest Cultura ufficializza una sinergia culturale, turistica ed enogastronomica tra la Liguria e il Piemonte e rappresenta un’opportunità preziosa per instaurare un dialogo concreto tra i due territori– dichiara il Sindaco di Finale Ligure, ANGELO BERLANGIERI – Finale Ligure ha accolto fin da subito e con entusiasmo questo progetto che la vede in prima fila a promuovere la contaminazione tra Liguria e Piemonte. Sono convinto che la collaborazione e l’unione che si è creata tra il festival Ponente Vibes e la rassegna Monferrato On Stage sia di grande esempio per tutte le realtà locali che mi auguro vogliano unirsi a noi per portare avanti un percorso di valorizzazione reciproca che mette al centro la musica, le eccellenze gastronomiche e l’identità territoriale».

«L’accordo tra il Ponente Vibes, quindi il festival Ponente Ligure, e Monferrato On Stage e la nascita di questo nuovo progetto con la finalità di creare una contaminazione turistica, culturale ed enogastronomica tra il Piemonte e la Liguria sono, a mio avviso, un importante traguardo che gratifica il lavoro di tutti, ma in particolare della parte del Ponente Ligure che ha accolto e ha aderito a questo progetto identificando i due territori come figli della stessa comunità – afferma CRISTIANO MASSAIA, Presidente della Fondazione MOS – Per noi, ma penso anche per loro, è prestigioso poter iniziare questo rapporto interregionale che si basa, come entrambi i festival, sulla musica, sull’enogastronomia e sull’identità dei territori, che in Piemonte e Liguria si riferisce, giocoforza, ad un’unica grande comunità».

Cocktail bar con i prodotti di Cocchi e Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue la collaborazione con gli storici partner Giulio Cocchi e Distilleria Bosso.

Il Vermouth di Torino, tipicità piemontese e riconosciuta con il marchio IGP, è tutelato dal Consorzio del Vermouth di Torino.

La rassegna si sposterà poi il 3 agosto a ROATTO (Asti), il 22 agosto a PORTACOMARO (Asti), il 29 agosto a FERRERE (Asti), il 7 settembre a CAMERANO CASASCO (Asti) e il 13 settembre a SAN MARZANO OLIVETO (Asti).

Monferrato On Stage nasce nel 2016 dall’idea del Presidente di Fondazione Mos Cristiano Massaia, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione tra le diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni grazie all’instancabile lavoro dei volontari (ora soci di Fondazione MOS), insieme alle amministrazioni locali e alle rispettive Pro loco, ha assunto una dimensione tale da richiedere la nascita, nel 2020, di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costruzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

La rassegna negli anni è divenuta, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile e ben affermato nel panorama culturale del Piemonte, anche grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta.

Monferrato On Stage non è solo un festival musicalema un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell’enogastronomia e della cultura musicale.

L’edizione del 2025 è realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Città metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, in partnership con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alexala, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato e Scatolificio Monterosa, Pistal Racing, Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato, Socon Trade Srl e Enoteca di Ovada e in collaborazione con Monferrato Excellence, Attiva mente, BMU Booking and Managemente Meta.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni – Giulia Orsi