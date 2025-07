Clementino svela la tracklist del nuovo disco on uscita il 25 luglio “Grande anima”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo aver annunciato l’arrivo di “GRANDE ANIMA” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il suo nuovo album in uscita venerdì 25 luglio, Clementino svela oggi la tracklist completa del disco, pronto a segnare una tappa fondamentale nella sua carriera.

Un album di 15 tracce che racchiudono il racconto sincero di un cambiamento, il frutto di un percorso profondo e personale che unisce musica, spiritualità e consapevolezza. Un lavoro nato attraverso viaggi, dal Costa Rica all’India, dal Giappone al Kenya, che hanno arricchito l’artista dentro e fuori.

In questo nuovo capitolo, Clementino si mette a nudo tra ricordi, meditazione e letture illuminanti, regalando il disco più cantautorale della sua carriera. Una narrazione autentica, che parte dal rap e si apre a nuove sonorità, figlie delle sue esperienze in giro per il mondo ma che non dimenticano le sue radici.

Tra i featuring, compagni di viaggio scelti con il cuore e l’anima: Gigi D’Alessio, Negrita, Settembre, Greg Rega, Calmo, Ugo Crepa e Ste, voci che amplificano il racconto emotivo e sonoro del disco.

Di seguito la tracklist dell’album:

1. “RISVEGLIO”

2. “DOLCE COME IL MIELE” feat. Settembre

3. “SORRIDI E VUOI FUMARE”

4. “CIELO E TERRA”

5. “ASPETTANDO QUESTA NOTTE”

6. “BATTE IL CUORE”

7. “IL CODICE DELL’ANIMA” feat. Gigi D’Alessio

8. “COSTA RICA”

9. “NUIE PE’ SEMP’”

10. “PIANETI” feat. Negrita

11. “INT ‘E PAROLE”

12. “PARLO ‘E TE (LUNA ROSSA)” feat. Ste

13. “CHE FAI STASERA” feat. Greg Rega, Calmo & Ugo Crepa

14. “GIORNI NOSTRI”

15. “GUARDANDO LA LUNA”

“GRANDE ANIMA”, di cui è già attivo il pre-order al link https://epic.lnk.to/grandeanima, sarà disponibile nei seguenti formati:

CD

CD AUTOGRAFATO

LP GOLD

LP GOLD AUTOGRAFATO

Clementino porterà il suo nuovo album dal vivo con due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, che si preannunciano essere indimenticabili: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli.



Sarà l’occasione per vivere a pieno tutta l’energia e lo stile che da sempre lo contraddistinguono. Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it (www.ticketone.it/artist/clementino/) e nei punti vendita autorizzati.

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso).

Eclettico e poliedrico come sempre, Clementino è reduce dal suo percorso televisivo con The Voice Senior, dopo aver accompagnato anche i giovani concorrenti nell’edizione Kids. Mentre a settembre prenderà parte a Jukebox – La notte delle hit, due serate evento dedicate alla musica dagli anni ’70 ai 2000, in onda in prima serata su Rai1.

L’artista è tornato nella scorsa edizione sul palco del Festival di Sanremo, questa volta come ospite di Rocco Hunt durante la serata delle cover. I due artisti, legati da una lunga amicizia, hanno emozionato il pubblico con un’esibizione energica e coinvolgente di “Yes I Know My Way” di Pino Daniele.

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un artista capace di parlare a ogni tipo di pubblico, grazie a una rara combinazione di attitudine underground e carisma da showman. Un unicum nel panorama musicale itsoaliano, unisce punch line taglienti, comicità e talento da intrattenitore. Accanto alla sua anima ironica e travolgente, emerge da sempre anche un lato più profondo e autentico: Clementino è capace di mettersi a nudo, raccontando con coraggio le proprie fragilità e trasformando il vissuto personale in musica che arriva al cuore. Un equilibrio tra leggerezza e introspezione che lo rende una tra le voci più uniche e riconoscibili del rap italiano.

Comunicato stampa Help Media pr