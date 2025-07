Domani 25 a Taormina ultima data per i KRAFTWERK 

Share

Kraftwerk

Dopo il successo al Teatro del Silenzio di Lajatico, i KRAFTWERK si esibiranno domani, venerdì 25 luglio, alle ore 21.00 a Taormina (Messina) presso il Teatro Antico (Via Teatro Greco, 1) per la loro ultima data italiana.

Il concerto è prodotto da Ettore Caretta per Intersuoni/BMU e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Agave spettacoli.

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/kraftwerk/

Ralf Hütter e soci, porteranno in Italia i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo unico in grado di unire musica e performance art. La storica band di Düsseldorf, tra le più influenti e visionarie del panorama musicale, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale.

Il progetto multimediale Kraftwerk nace nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider. I due fondano il loro studio elettronico Kling Klang Studio a Düsseldorf, in Germania, dove concepirono e produssero tutti gli album dei Kraftwerk. A metà degli anni ’70, i Kraftwerk raggiungono il riconoscimento internazionale per i loro rivoluzionari “paesaggi sonori” e per la loro sperimentazione musicale attraverso la robotica e altre innovazioni tecniche. Con le loro visioni futuriste, i Kraftwerk hanno creato la colonna sonora dell’era digitale del XXI secolo. Le loro composizioni, che utilizzano tecniche innovative, voci sintetiche e ritmi computerizzati, hanno influenzato moltissimi generi musicali, tra cui l’Elettronica, l’Hip Hop, la Techno e il SynthPop. Nelle loro esibizioni dal vivo, la band tedesca composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen, illustrano la loro fede nei rispettivi contributi dell’uomo e della macchina. Negli ultimi anni i Kraftwerk hanno chiuso il cerchio, tornando alle loro origini all’interno della scena artistica di Düsseldorf. La serie di concerti 3-D al MoMA è stata seguita da ulteriori presentazioni alla Tate Modern Turbine Hall (Londra), all’Akasaka Blitz (Tokyo), all’Opera House (Sydney), alla Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), alla Fondation Louis Vuitton (Parigi), alla Neue National Galerie (Berlino) e al Guggenheim Museum (Bilbao). Nel 2014 il pioniere dell’Electro Ralf Huetter e il suo ex partner sono stati premiati con il Grammy Lifetime Achievement Award. Nell’ottobre 2021 i Kraftwerk sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall Of Fame.

