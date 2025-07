Oggi esce il nuovo di Paolo Vallesi “L’Isola il mare e te” 

Share

Da venerdì 25 luglio in radio torna Paolo Vallesi con il nuovo inedito “L’Isola il mare e Te” che arriva dopo “In fuga verso il sole” (Clodio Music / Believe), entrambe disponibili negli store e su tutte le piattaforme streaming.

“L’Isola il mare e Te” è il nuovo inedito, scritto da Paolo nel corso della sua lunga permanenza all’Isola dei Famosi, programma tv, che gli ha regalato, oltre a momenti di riflessione personale, una grande risposta dal grande pubblico italiano.

«Nella mia lunga vita artistica non avevo mai reso pubblico un fatto privato quale può essere una proposta di matrimonio. Questa la considero una cosa unica e irripetibile, ma quello che ho vissuto nei due mesi in un’isola sperduta, pur trattandosi di un programma televisivo, mi ha fatto pensare alle cose che davvero per me sono importanti, così è nata una canzone di getto, non programmata, come assolutamente non programmato – afferma Paolo Vallesi – il fatto che l’avrei cantata a Sara e le avrei proposto di sposarmi a sua totale insaputa. Il motivo è semplice. Ho percepito un affetto enorme dalle persone al mio rientro e ho potuto leggere migliaia di commenti, tutti meravigliosi. Farmi conoscere da tutti, prima come persona che come artista, ha portato in me, nelle persone che mi conoscevano già ed in quelle che non sapevano chi fossi, una enorme ondata di affetto. Mi è sembrato bello e ne sono ancora convinto (ed anche Sara dopo un primo momento di smarrimento ne è stata felice) condividere questo nostro momento intimo e personale con tutti coloro che mi seguono e mi hanno seguito e oggi ho deciso di condividere “L’Isola il mare e Te”, questa nuova canzone, nata inaspettatamente con il corpo dall’altra parte del mondo ma il cuore qui.»

Paolo Vallesi tiene molto a “In fuga verso il sole” un brano che invita a rischiare, a indossare le ali come Icaro e fuggire verso il sole, perché la vita è un misto fra “paura e coraggio”. Gli anni scorrono, ma più che fare bilanci, Paolo Vallesi invita a slanciarsi altrove, a prendere di petto la vita. Questo brano, ci racconta un amore, centro di tutto, fra attese ed intuizioni, mentre i sentieri dell’esistenza ci fanno prendere a volte strade apparentemente centrifughe, ma l’emozione con le sue declinazioni è spesso un gioco di equilibri ed esatte distanze. Un brano estivo e carico di energia in un momento di grande rinnovamento per il cantautore fiorentino.

Paolo Vallesi inizia la sua carriera nel 1991 al Festival di Sanremo, quando vince tra le Nuove Proposte con il brano “Le persone inutili”. Un debutto che gli dà grande notorietà, confermata dal successo del suo primo album (per l’etichetta Sugar), certificato Disco d’Oro. Il successo viene bissato nel 1992, quando torna a Sanremo nella categoria Big e con il brano “La forza della vita”, si aggiudica il terzo posto. L’album omonimo ottiene il Disco di Platino, risultando il secondo album più venduto dell’anno e rimanendo al primo posto in classifica per molte settimane. Il cantautore toscano è stato protagonista e vincitore della trasmissione di Rai 1 “Ora o mai più”, condotta da Amadeus e ospite della nuova edizione condotta da Marco Liorni.

Il 25 marzo del 2022 è uscito per l’etichetta Clodio Music, un ambizioso progetto discografico “Io e Noi” un doppio album con brani inediti e una raccolta dei più importanti successi di Paolo reinterpretati per l’occasione con grandi artisti della musica italiana: Morandi, Ruggeri, D’Alessio, Masini, Dolcenera, Danti, I Legno, Amara e anche l’attore e regista Leonardo Pieraccioni e questo anno è prevista l’uscita del vinile a tiratura limitata della raccolta “Noi” (Clodio Music). Grazie allo stile semplice e sincero che lo accompagna dagli esordi della sua carriera Paolo Vallesi riesce con ogni suo brano a far emozionare. Di recente tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi, su Canale 5, ha ricevuto un’ondata di affetto e stima dal grande pubblico che lo ha spinto a scrivere proprio in quel frangente il nuovo singolo “L’Isola il mare e Te” che segue la pubblicazione dello scorso maggio del singolo “In fuga verso il sole”.

