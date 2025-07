Laura Pausini a sorpresa al concerto di Alanis Morissette

Share

Laura Pausini ha duettato ieri sera con Alanis Morissette sulle note di Ironic.

La performance ha avuto luogo durante la terza tappa italiana del world tour celebrativo dell’artista canadese, all’interno della rassegna Roma Summer Fest presso la Cavea, Auditorium Parco della Musica.

Alanis Morissette ha invitato Laura Pausini a cantare insieme quello che si considera il brano più iconico della sua carriera, invito che Laura ha accettato con grande entusiasmo, condividendo varie immagini sulle sue pagine social, e al suo arrivo sul palco è stata travolta dalle urla e gli applausi del pubblico presente, colto di sorpresa da un’esibizione inaspettata.

Laura Pausini ha dichiarato di aver raggiunto la capitale appositamente per assistere allo show, reduce tra le altre cose da una memorabile performance insieme a Robbie Williams lo scorso 13 luglio alla cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York, dove i due artisti internazionali hanno presentato per la prima volta dal vivo il primo inno ufficiale di FIFA, che rappresenterà anche il prossimo Campionato Mondiale FIFA 2026.

Quella con Robbie Williams è solo l’ultima di tantissime straordinarie collaborazioni, che hanno accompagnato la carriera di Laura Pausini fin dai primi anni. Tra i nomi più altisonanti si ricordano artisti del calibro di Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue e tanti altri.

Rispetto alle sue recenti interazioni con grandi artisti, Laura ha dichiarato sui social:



“Il mio lavoro è pieno di emozioni inaspettate, un po’ come essere sulle montagne russe.

Ci sono continui alti e bassi emotivi, e gli alti sono indimenticabili, soprattutto perché provengono da artisti e amici che rispetto e amo”.



Un messaggio che si chiude con un ringraziamento ad Alanis Morissette, Robbie Williams, Bad Bunny, di cui mostra un messaggio di stima e affetto, per aver scelto di reinterpretare il brano Turista uscito lo scorso 28 aprile in digitale, e infine Rawu Alejandro e Lazza, entrambi in duetto con lei nei loro live milanesi di questa estate.



Laura Pausini ha annunciato recentemente il suo ritorno, il prossimo 12 settembre quando uscirà LA MIA STORIA TRA LE DITA, in tre versioni, italiano, spagnolo (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS) e portoghese (QUEM DE NÓS DOIS). Il brano, reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano di Gianluca Grignani (1994), che verrà pubblicato per Warner Music su tutte le piattaforme digitali, è già disponibile per il presave (https://laurapausini.lnk.to/pre-save).

L’Artista italiana più premiata al mondo è reduce dal suo decimo tour mondiale, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023 2024, tournée dei record che ha celebrato i suoi 30 anni di carriera, con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che l’ha incoronata l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 5 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Si è esibita nei palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.

