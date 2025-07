“Gigi Palasport 2026” il nuovo tour partirà da Roma

Share

Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette straordinarie serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D’Alessio è pronto a tornare dal vivo con “Gigi Palasport 2026”: un nuovo tour che partirà il 18 marzo dal Palasport di Roma e toccherà i principali palazzetti di tutta Italia.

I biglietti per le date di “GIGI PALASPORT 2026” sono disponibili da ora in esclusiva in prevendita al seguente link https://www.gigidalessioofficial.it/palasport-2026-prevendita-anticipata/ , seguendo le indicazioni che verranno date. Le prevendite generali apriranno alle ore 18 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per maggiori info: www.friendsandpartners.it

Un nuovo travolgente capitolo da scrivere del suo percorso live all’insegna della grande musica e delle emozioni per ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino all’ultimo singolo, già amatissimo “Un selfie con la vita”, uscito lo scorso 18 luglio e candidato a diventare un nuovo inno per il pubblico che da sempre lo segue con affetto.

Di seguito il calendario in aggiornamento:

18/03/2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

20/03/2026 BARI – PALAFLORIO

23/03/2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

25/03/2026 TORINO – INALPI ARENA

11/04/2026 PADOVA – KIOENE ARENA

17/04/2026 ANCONA – PALAPROMETEO

18/04/2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

Dopo un’estate già eccezionale, segnata dal doppio sold out per il suo attesissimo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che ha accolto oltre 100.000 spettatori e la prima volta al Circo Massimo a Roma, Gigi si prepara a tornare nell’abbraccio della sua città. Ben sette serate in programma il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre, di cui 5 già sold out,in Piazza del Plebiscito che, polverizzando ogni record precedente, fanno salirecosì quota 22 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia.

Di seguito il calendario dei prossimi live di Gigi D’Alessio:

19, 20, 21, 26 e 27 settembre – NAPOLI – Piazza del Plebiscito Sold out

23 e 28 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito

