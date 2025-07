Ermal Meta presenterà il suo libro “Le camelie invernali”

Share

Prosegue con ERMAL META martedì 29 luglio, alle ore 21.00, presso il Molo delle Tartarughe (Lungomare E. Carcheri – ingresso libero) a Diano Marina (Imperia), “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI”, la rassegna ideata da Stefano Senardi che promuove la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore.

Durante la serata Ermal Meta presenterà il suo nuovo libro “Le camelie invernali” (La nave di Teseo)insieme a Nadia Schiavini in un incontro che intreccia letteratura e musica, e che si concluderà con una performance live in cui l’artista interpreterà alcuni dei suoi brani più amati.

Ermal Meta è una delle voci più intense e originali del panorama musicale italiano. Cantautore, autore, produttore e polistrumentista, ha conquistato pubblico e critica con brani che uniscono profondità emotiva, impegno e potenza melodica. Dopo gli esordi come frontman de La Fame di Camilla e una lunga attività come autore per star della musica italiana (tra cui Mengoni, Emma, Annalisa, Elodie e Patty Pravo), Ermal si è imposto come solista al Festival di Sanremo: nel 2016 tra le Nuove Proposte con Odio le favole, nel 2017 con Vietato morire (3° posto e Premio della Critica), fino alla vittoria nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, brano che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest (5° posto). In questi ultimi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi in campo musicale e i suoi tour registrano il tutto esaurito in Italia e in Europa. I suoi dischi (“Umano”, “Vietato morire”, “Non abbiamo armi”, “Tribù Urbana”) sono entrati in classifica ai primi posti e certificati Oro e Platino. I tour che li hanno accompagnati hanno registrato centinaia di migliaia di spettatori, tra concerti nei palasport, nei teatri e all’estero, fino alla direzione artistica di grandi eventi come Musica per Emergency e la partecipazione a importanti appuntamenti istituzionali e solidali. Attualmente è impegnato con il suo tour estivo.

Ideata e curata da Stefano Senardi e organizzata in collaborazione con Intersuoni BMU Music di Ettore Caretta, la rassegna prevede degli incontri, che offrono sia esibizioni dal vivo sia momenti di dialogo, con un rinomato e sempre diverso protagonista della musica italiana. In ciascuno di questi appuntamenti ogni artista eseguirà alcuni dei suoi brani più celebri e parteciperà a coinvolgenti incontri con il pubblico ripercorrendo alcuni momenti fondamentali della propria carriera e della propria esperienza creativa insieme a Stefano Senardi e a Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure, che modererà gli incontri.

Il prossimo appuntamento è in programma il 29 agosto e sarà dedicato alla presentazione e proiezione del documentario “Pino Daniele: Nero a metà”, candidato ai Nastri d’Argento, scritto da Stefano Senardi insieme a Marco Spagnoli. L’evento sarà introdotto dallo stesso Senardi, in dialogo con Giordana, per accompagnare il pubblico in un racconto intimo e appassionato della vita e della musica di uno dei più grandi cantautori italiani.

Il 31 agosto Stefano Senardi presenterà il suo primo libro autobiografico “La musica è un lampo” (Fandango), insieme a un ospite d’eccezione: Diodato. Insieme dialogheranno di musica, ripercorrendo le tappe più significative delle loro carriere, condividendo con il pubblico racconti, riflessioni e aneddoti legati al loro percorso artistico e personale, parlando della nascita delle canzoni di Diodato, delle influenze musicali che lo hanno formato e delle esperienze che hanno contribuito alla sua evoluzione come cantautore.

Il 6 settembre la rassegna si concluderà con un concerto di Fabio Concato, che interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri e amati, offrendo al pubblico un viaggio musicale ricco di emozioni, racconti e melodie che hanno segnato la storia della canzone italiana.

“INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI” offre l’opportunità unica di conoscere da vicino la storia degli artisti e gli aneddoti che si celano dietro le canzoni di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica d’autore in Italia, permettendo al pubblico di immergersi nel loro mondo.

La manifestazione, promossa dal Comune di Diano Marina e dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, è organizzata da Intersuoni BMU e gode del patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Club Tenco e di Rockol.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, offrendo l’opportunità a tutti i cittadini e ai visitatori interessati di partecipare.

La rassegna “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI“ mira a promuovere e valorizzare la cultura musicale e il patrimonio artistico italiano stimolando il dialogo e il confronto tra pubblico e artisti nell’ambito della canzone d’autore, far conoscere Diano Marina e il suo territorio non solo come meta turistica per le spiagge e il mare ma anche per la sua vivace scena culturale.

Comunicato Stampa: Silvia Eccher(Parole & Dintorni)