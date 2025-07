Share

Annunciati i tre spettacoli finalisti che il 28 luglio al Teatro Vascello si contenderanno la vittoria finale del Roma Fringe Festival 2025: “Tanto Ormai”, “Rainbow” e “Venire Meno”.

Dopo dieci giorni di programmazione, quindici spettacoli in concorso e trenta alzate di sipario in due teatri romani – il Teatro Cometa Off e il Teatro Vascello – il Roma Fringe Festival 2025 annuncia i tre spettacoli finalisti. Saranno “TANTO ORMAI”, “RAINBOW” e “VENIRE MENO” i titoli che il 28 luglio, a partire dalle ore 19.00, saliranno sul palco del Teatro Vascello per contendersi il premio come Miglior Spettacolo del Roma Fringe Festival 2025.

A valutarli sarà una giuria d’eccellenza composta da Manuela Kustermann (presidente), Raffaella Azim, Pierpaolo Sepe, Giancarlo Fares, Valentino Orfeo e Pasquale Pesce (Fondazione Alessandro Fersen). I tre finalisti sono stati selezionati dalla giuria dei teatri e festival che aderiscono a Zona Indipendente, una rete nazionale nata per rafforzare la circuitazione del teatro indipendente. Saranno proprio le direttrici e i direttori (o loro delegati) dei teatri aderenti alla rete ad assegnare anche i premi di categoria:

• Miglior Regia

• Miglior Drammaturgia

• Premio Speciale Off

• Miglior Attrice

• Miglior Attore

Tutti i riconoscimenti saranno annunciati durante la serata finale del 28 luglio. A uno dei tre finalisti verranno consegnati anche:

• il Premio Alessandro Fersen, assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen

• il Premio della Critica, decretato da una giuria composta da Katia Ippaso (critico di Il Venerdì di Repubblica e Il Messaggero, presidente), Letizia Bernazza (Direttrice di Liminateatri), Laura Novelli (critico di PAC – Paneacquaculture).



Lo spettacolo che si aggiudicherà il titolo di Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2025 vincerà una tournée di 12 date in teatri italiani aderenti al circuito Zona Indipendente nella stagione 2025/2026.

Anche quest’anno, il Roma Fringe Festival – diretto da Fabio Galadini – si conferma uno specchio fedele della scena teatrale indipendente italiana, un osservatorio vivo sulle nuove scritture, sulla ricerca scenica e sul fermento creativo delle compagnie emergenti. “Il Fringe continua a essere una fucina di nuove visioni. Non ci interessa premiare solo l’eccellenza, ma il coraggio di proporre un linguaggio personale, la capacità di raccontare con urgenza il mondo che cambia”, dichiara Galadini.



I TRE SPETTACOLI FINALISTI

28 luglio 2025 – Teatro Vascello, ore 19.00

🕖 ore 19.00

TANTO ORMAI

di Damiano Lepri, Adriano Gardumi

con Damiano Lepri, Luca Di Sessa, Jacopo Dragonetti

regia Adriano Gardumi

produzione Roma

Collettivo dell’aspirapolvere

Produzione Acqua Salata Produzioni

Bombe, carri armati, treni e colpi di pistola fanno vacillare un quadro al centro del palco. Due finestre in fondo nascondono in controluce la paura che sentiamo e non vediamo. Tre giovani amici, pavidi e disertori, impauriti e fierissimi, si rifugiano in casa e in loro stessi. Mentre fuori la guerra si avvicina e dentro l’appartamento la discussione sembra non finire mai, lateralmente la vita va avanti, nonostante tutto. Uno spettacolo basato sui suoni e la parola, dove la critica all’ignoranza e all’ignavia arriva malgrado chi lo scrive e lo interpreta.

Vorrebbero fare di più, ma non possono. Quindi facciamo il possibile, ma non vorremmo.

🕗 ore 20.30

RAINBOW

di e con Francesco Rivieccio

assistente alla regia Shanti Tammaro

produzione Napoli

“Rainbow” è il viaggio in un ricordo che ci porterà a riflettere sulla natura della guerra e sulla sua capacità di cambiare le persone per sempre. La storia del protagonista, infatti, si intreccia con le vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale esplorando temi come la perdita dell’innocenza, la paura, la morte e la sopravvivenza, offrendo una prospettiva unica sulla guerra e sui suoi effetti sulle persone comuni. Attraverso la messa in scena di questi ricordi ascolteremo la trasformazione da ragazzo innocente a uomo maturo, costretto a confrontarsi con la morte, la paura e la disperazione. Vedremo come la guerra lo costringe a crescere troppo in fretta, a prendere decisioni impossibili e a lottare per sopravvivere. Tratto da una storia vera… Tratto da sogni svaniti dagli abissi del mare alla luce del sole.

🕘 ore 22.00

VENIRE MENO

di e con Eleonora Bracci, Giulia Celletti, Marta Della Lucia, Camilla Ferrara

consulenza artistica Andrea Cosentino, Sarah Sammartino

produzione Roma

con il sostegno di Vestiti della vostra pelle 2024, Associazione Calpurnia, Spin Time Labs

“Voi avete mai finto l’orgasmo?”

Da questa domanda nasce “Venire Meno”, una scrittura ribelle e ironica sul tema della finzione dell’orgasmo femminile. E’ un fenomeno di cui spesso si parla tra amiche, in un paradossale meccanismo per cui può sembrare impossibile ribellarsi alla condizione di accondiscendenza e compiacimento, una “cultura del sacrificio” a cui siamo educate. In scena, quattro ragazze e un divano. Camilla non sa come affrontare le difficoltà con cui si scontra nei rapporti sessuali. Chiede, allora, alle sue amiche, di insegnarle l’infallibile arte del fingere. Tra posizioni assurde e studi basati su bravissime performer del sesso, le ragazze preparano Camilla all’incontro con il suo Luca. Nella cornice del gioco della finzione dell’orgasmo, si inserisce anche il gioco della finzione teatrale: le scene tra le quattro amiche vengono interrotte dalle quattro attrici in prova, che si interrogano sul tema, su tutto quello che nasconde e su come raccontarlo.

Fingere sarà la soluzione?

