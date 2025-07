A Jazz & Wine in Montalcino l’eleganza di Avishai Cohen Quartet

Share

Uno dei trombettisti più originali ed acclamati della scena jazz contemporanea mondiale chiude col botto la 28ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino.

OGGI domenica 27 luglio, nella Fortezza di Montalcino, la rassegna nata dalla collaborazione trala nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino, accoglie AVISHAI COHEN QUARTET.

Noto per il suo suono personale e la costante ricerca artistica, Cohen con la sua musica continua a superare i confini del jazz tradizionale, imponendosi come una delle voci più innovative della sua generazione.

Riconosciuto a livello mondiale come un musicista dal suono individuale e dallo spiccato spirito di ricerca, Avishai Cohen è un compositore-strumentista sempre creativo, aperto a molteplici generi jazz e attivo come leader, co-leader e sideman. Oltre all’acclamato lavoro che negli ultimi anni lo ha visto insieme al suo quartetto e, in precedenza, con il suo trio (sotto lo pseudonimo di Triveni), il trombettista è stato impegnato in registrazioni e tournée in tutto il mondo come parte del Mark Turner Quartet, dello SFJAZZ Collective, di Jazz100, di Zakir Hussain e del 3 Cohens Sextet, con la sorella, la clarinettista-sassofonista Anat, e il fratello, il sassofonista Yuval.

Nel 2024, Cohen ha pubblicato il suo ultimo album, Ashes to Gold, un’esplorazione profondamente introspettiva, scritta dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023. L’album mette in mostra la capacità di Cohen di fondere la bellezza lirica con la brillantezza tecnica, consolidando ulteriormente la sua reputazione di innovatore che supera i confini del jazz contemporaneo. Nominato Direttore Artistico dell’International Jerusalem Festival, Cohen è stato anche votato “Rising Star” per tre volte consecutive nel sondaggio DownBeat Critics.

Con Avishai Cohen sul palco saliranno Jonathan Avishai al piano, Yoni Zelnik al contrabbasso e Ziv Ravitz alla batteria.

Direzione artistica: Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image)

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.

