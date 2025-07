La Biologia lascia un segno della croce: e Uomo fu

Share

Il Punto da dove tutto partì ma non 2025 (o giù di lì) anni fa; bensì da prima dell’Inizio della Manifestazione; l’Inizio degli inizi a partire da un tratto che ci definisce Esseri quali siamo.

Quel segno della croce nemmeno lontanamente richiamo religioso, incipit di preghiera, mantra gestuale; piuttosto un segno della croce marchio vivo, palpitante, Codice d’Origine.

Quella croce non del supplizio, non del sommo sacrificio, che non trasla, non altera o strumentalizza – accreditata nel culto – il suo stesso intrinseco valore e significato ancestrale; non, insomma, la croce della morte e resurrezione; tutt’altro: la croce della Vita anzi, ancor meglio, della Genesi.

Una croce simbolo di ri(E)voluzione – umana, giust’appunto – immagine di copertina di un libro che, per il resto, esternamente vuoto, si chiamerà “Libro Bianco”, documento voluto e editato dal prof. Joseph Tritto sotto l’egida di Fondazioni quali THESAN e ASSISI PAX, in collaborazione con la WABT (Accademia Mondiale di Scienze e Tecnologie Biomediche) e con il Trust La Sophia. Libro che, entro la fine del mese, arriverà sul tavolo della Presidenza delle Nazioni Unite: una sorta di nuova bibbia fondata sulla Legge del Benessere riveduta e corretta in otto punti cardine.

Una croce, luminescente, individuata per la prima volta – niente di meno che – dalla Scienza, sì, e proprio nella infinitesima perfezione dell’ingranaggio corporeo, all’interno del nostro complesso e cosmico organismo.

Si chiama Laminina ed è una glicoproteina dagli straordinari poteri senza la quale, oggi, non staremmo qui a scriverne e, il prossimo 29 luglio, a parlarne; l’Autrice di un ordito fra cellule che mantiene, con i tratti di una simbologia non casuale, la loro ardua, perfetta, imprescindibile connessione.

E “Lamin” è la energetica, canalizzata sua rappresentazione compiutasi, su tela, grazie a Gilberto Di Benedetto, sguardo puntato sull’Essenza, mano geniale non solo pittorica di acclarata fama, sulla bocca, sulle pareti e nelle collezioni di mezzo mondo con la firma Hypnos.

Un’opera (di più: L’Opera) che, attraverso un silente linguaggio archetipico, diviene simbolo-unisono insieme biologico, energetico, spirituale.

Il Libro Bianco, otto nuove norme nella veste di Rivoluzionarie Tavole di – ippocraticamente recuperata – Salute con l’immagine/logo della Lamin, verrà presentato alla stampa nazionale e internazionale il prossimo 29 luglio 2025, a Roma, nella prestigiosa sede della Galleria-Centro Culturale Sallustiana Art Today in via Sallustiana 27/a, luogo suggestivo e scrigno di cultura, ove da sempre atmosfera cosmopolita e valori inestimabili sono custoditi dalla professionale affabilità e cordiale presenza di Francesca Triticucci, impeccabile padrona di casa (via Sallustiana, 27/a – di fianco Ambasciata Americana)

Un connubio mai visto tra Arte, Scienza, e Spirito, in cui l’Arte – Mistero assoluto di Creazione/creatività e codice genetico insito, impresso tra le cellule, di matrice divina -, tal quale la Bellezza, salverà il mondo.

Dostoevskij docet.

Non ci azzarderemo mica a contraddirlo!

Quando in più, oltretutto, quell’Opera compiuta, nel sempre presente e da sempre, è già dentro di noi…