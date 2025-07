Blanco “Il primo tour nei palazzetti” si arricchisce di nuove date

Share

Blanco

“Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti tra aprile e maggio 2026, continua ad arricchirsi di nuove date:dopo il grande entusiasmo che ha accolto l’annuncio iniziale con la prima data all’Unipol Forum di Milano andata sold out e raddoppiata in pochi giorni, registrano il tutto esaurito anche la data al Palazzo dello Sport di Roma del 29 aprile 2026 – a cui si aggiunge il 30 aprile, e la data al Palaflorio di Bari del 2 maggio 2026 – a cui si aggiunge il 3 maggio. Nuovo appuntamento al Palapartenope di Napoli per il 6 maggio 2026.

BLANCO, al lavoro sul nuovo disco,si prepara a portare dal vivo l’energia cruda e la fragilità spietata che caratterizzano la nuova fase del suo percorso musicale inaugurata, con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), dall’enorme successo di “Piangere a 90” – certificato disco d’ORO, affermatosi in pochi giorni come il più grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo il #1 posto in classifica FIMI/GfK, in classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming – e proseguita poi con l’uscita di “Maledetta rabbia”, nuovo singolo dalle sonorità dirette e trascinantitra energie estive e tempeste interiori.

I biglietti per “Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

“Il primo tour nei palazzetti”

CALENDARIO

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT

03.05.2026 Bari – Palaflorio NUOVA DATA

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

06.05.2026 Napoli – Palapartenope NUOVA DATA

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT

13.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena

