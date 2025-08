Latina. Musica urban sotto le stelle: il dj set di Shiva alla Fogliano Arena

Share

Il rapper classe ’99 porta sul palco il suo sound potente e le hit da milioni di stream

Sarà una serata all’insegna della musica urban quella di sabato 2 agosto alla Fogliano Arena. A salire sul palco, alle ore 22.00, sarà Shiva, uno dei protagonisti più seguiti e discussi della scena rap italiana, attualmente in tour in tutta Italia con Angels & Demons, live che sta facendo registrare sold-out in numerosi palazzetti.

Originario di Legnano, classe 1999, Shiva è attivo sulla scena da quando aveva appena 15 anni e ha conquistato il pubblico con il suo stile personale e tagliente. Con milioni di visualizzazioni su YouTube e ascoltatori su Spotify, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash e Tedua. Il suo ultimo album Milano Angels, già disco di platino, contiene brani che hanno scalato le classifiche italiane come Non è Easy, Take 4 e Soldi Puliti, e ospita partecipazioni internazionali come Lil Tjay e NLE Choppa.

Il suo show è una scarica di adrenalina tra rap, drill e melodia. Nei testi, Shiva mescola introspezione e racconto del quotidiano, restituendo il volto contraddittorio della periferia milanese, tra ambizione, disagio e ricerca di riscatto. Il suo è uno storytelling crudo e diretto, che affascina soprattutto le generazioni più giovani, attirate da una narrazione che fonde rabbia, ribellione e desiderio di rivincita.

Un dj set che promette energia pura, nella nuova e suggestiva cornice della Fogliano Arena.

Reminder

Si ricorda che venerdì 1° agosto, sempre alla Fogliano Arena, andrà in scena lo show “Il meglio di Gabriele Cirilli”, mentre mercoledì 7 agosto sarà la volta di Biagio Izzo. Al riguardo, è attiva la promozione che consente di assistere a entrambi gli spettacoli con un unico biglietto, valido per i posti non numerati, disponibili su TicketOne. Sulla piattaforma è possibile scegliere il proprio posto nella sezione dedicata alla piantina dell’arena.

