Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Fast”, il nuovo singolo di DEMI LOVATO, una delle artiste e superstar globali più influenti della sua generazione, nominata ai Grammy Awards. L’artista è pronta a conquistare l’estate con il suo attesissimo brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, che segna l’inizio della sua nuova era dance-pop, dopo tre anni di silenzio come artista solista e a due anni dall’ultimo album. Il singolo è solo il primo assaggio di quello che i fan già credono sia il suo nono album prossimamente in uscita.

Demi Lovato, da sempre simbolo di forza, autenticità e trasformazione, apre così un nuovo capitolo della sua carriera, all’insegna del ritmo, dell’energia e della libertà di esprimersi attraverso la musica. Prodotta da Zhone – con oltre 12 milioni di visualizzazioni raccolte dai teaser pubblicati sui social e già numerose testate che ne parlano – “Fast” è un brano up-tempo in cui Demi Lovato racconta l’adrenalina dell’amore: un inseguimento senza freni verso la persona che non si può fare a meno di amare, pronti a seguirla ovunque, spinti da una passione pura e incontrollabile. Il videoclip, diretto da Daniel Sachon, presenta l’artista libera dalle cicatrici del passato e pronta per una nuova era. L’artista sfida la notte sfilando con fierezza per le strade di una città, trasformando ogni cosa al suo passaggio.

Il nuovo album, la cui uscita è prevista verso la fine dell’anno, sarà un progetto in cui l’artista abbraccerà il sound elettrico di alcuni dei suoi più grandi successi pop, una “celebrazione dance-pop”. Parlando del lavoro con Demi Lovato, il suo produttore esecutivo Zhone ha dichiarato: “È stato davvero stimolante lavorare con Demi e vivere il suo percorso di continua crescita. È una vera maestra in studio. Questo album parla di liberarsi dalle inibizioni e ci siamo divertiti tantissimo a creare questa musica! È un’esperienza che traspare davvero da ogni brano“.

Demi Lovato (8 dischi di platino e 5 d’oro in Italia) è una musicista, attrice, attivista e autrice bestseller del New York Times, nominata ai GRAMMY e vincitrice di numerosi premi. Con quasi 50 miliardi di stream in tutto il mondo, Demi ha affascinato il pubblico con la sua potente voce e la sua illustre capacità di scrittura. Ha pubblicato otto album in studio, tutti debuttati nella Top 10 della Billboard 200, e quattro dei quali vantano oltre un miliardo di stream su Spotify.

Il suo album più recente, HOLY FVCK (2022), è un viaggio sonoro basato sulle radici rock e pop-punk di Demi, che illustra una retrospettiva sincera ma ironica delle sue esperienze di vita e ha ricevuto ampi consensi da parte di critici e fan. L’album è stato definito “il migliore che abbiamo sentito da Lovato fino a oggi” (Variety) ed è stato descritto come “un album infuocato, pieno di passione, riflessione profonda e un pizzico della vecchia, buona rabbia” (Vogue). HOLY FVCK ha debuttato al primo posto in diverse classifiche Billboard, tra cui la Top Rock & Alternative Albums, la Top Rock Albums e la Top Alternative Albums. L’album ha anche segnato l’ottavo debutto consecutivo nella Top 10 della Billboard 200 per Demi ed è entrato nella Top 5 della classifica delle vendite di album.



Comunicato Stampa: Gabriel Mompellio