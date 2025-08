Share

Da venerdì 11 luglio “DJ SOLE“, il nuovo brano di Mauro Repetto, già tormentone estivo, arriva oltre che in radio anche nelle discoteche con 4 remix disponibili solo in Vinile Maxi Singolo 33 giri rosso in edizione numerata e autografata.



Mauro Repetto sta vivendo un periodo di grande comunione con il pubblico, che lo accoglie sempre con entusiasmo e affetto. Performer a 360 gradi dotato di una spiccata creatività e un’energia trascinante, è tornato protagonista indiscusso dell’entertainment.

Con questo brano Repetto ha voluto comunicare l’energia assoluta che l’estate infonde, così come la spensieratezza, la voglia di ballare, stare assieme e divertirsi.

“DJ SOLE“ è prodotto da Matteo Bonsanto, oltre 100milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera con Boys per Sabrina Salerno, Spiagge per Fiorello, brani per Sandy Marton, Tracy Spencer, Mikimix (Caparezza) e tantissimi altri artisti.



Mauro Repetto è nuovamente sotto i riflettori, vivendo il suo Italian Dream, a consolidare il ruolo di protagonista nell’intrattenimento. Con il suo talento spettacolare, un mix di creatività, ironia ed empatia, ha saputo riconquistare il pubblico, dimostrando di essere un artista poliedrico in grado di emozionare e sorprendere ancora una volta.

Il brano è scritto e composto dallo stesso Repetto con Matteo Bonsanto, Alioscia Arioli, Daniele Piovani e Andrea Gallo. Il vinile di DJ SOLE: Lato A Original Version (Extended mix) e Ibiza Style Version (Isohel remix) Lato B Boom Boom Version (Bonsa Dj remix) e Tech House Version (Zeesa Dj remix).

