Il 4 agosto Sfera Ebbasta torna al Raffo Parco Gondar di Gallipoli per una delle attesissime date del suo tour estivo!

Per il suo ritorno live, nove mesi dopo aver riempito per due volte lo Stadio San Siro, Sfera Ebbasta ha messo in scena, curandone ogni dettaglio, uno show galvanizzante, adrenalinico e dal forte impatto, caratterizzato da incredibili effetti visivi che accompagnano i brani che compongono la setlist.

Nel palco vedremo la sua storia, un passato che viene ora metaforicamente investito da un tornado – sulle note di “Tran Tran”, ora congelato in una bolla underwater – per il tempo di “Rockstar”, pronto per essere riletto attraverso la lente del successo e dei cambiamenti e preparare la strada al ritorno nel blocco, ai palazzi di Ciny da dove tutto è partito, con i brani di X2VR.

Una consistente sezione della scaletta è riservata ai successi del suo ultimo album, pubblicato per Island Records e già Quintuplo Disco di Platino: l’ultimo grande capitolo di un percorso che è valso a Sfera bilioni di stream e views, 230 Platini e 32 Ori (primo italiano in epoca FIMI ad aver raggiunto e superato quota 200 Dischi di Platino) e l’affetto incondizionato del suo pubblico.

Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.

Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.

Comunicato stampa Raffo Parco Gondar