Roma. Arene Cinevillage – Il programma dal 4 al 10 agosto 2025

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dal 4 al 10 agosto, le arene estive di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, CineVillage Talenti, Villa Bonelli e Villa Lazzaroni si preparano ad accogliere una settimana densa di appuntamenti, tra film su maxischermo, incontri con registi, eventi letterari, degustazioni e momenti di condivisione nel fresco delle serate romane.

Protagonisti della settimana saranno gli ospiti cinematografici, che arricchiranno le serate con incontri dal vivo prima delle proiezioni. Lunedì 4 agosto, a Villa Bonelli, il regista Ivano De Matteo presenterà il suo film Una figlia, offrendo un momento di confronto con il pubblico su temi familiari e relazionali. Martedì 5 agosto, a Piazza Vittorio, sarà la volta di Valerio Ferrara, che introdurrà la sua commedia Il complottista con uno sguardo ironico sulla realtà contemporanea. Mercoledì 6 agosto, l’attore e regista Valerio Mastandrea incontrerà il pubblico a Villa Lazzaroni per raccontare la genesi di Nonostante, film che verrà proiettato anche giovedì 7 a Villa Bonelli e venerdì 8 a Piazza Vittorio (in queste due date senza presenza dell’autore). Giovedì 7 agosto, Ivano De Matteo sarà nuovamente ospite, stavolta a Villa Lazzaroni, per un secondo incontro su Una figlia. Domenica 10 agosto chiuderà la settimana Francesco Costabile, presente a Piazza Vittorio per introdurre il suo film Familia, intenso racconto sui legami familiari e generazionali.

Parallelamente, avranno luogo tre appuntamenti culturali a ingresso libero nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio. Martedì 5 agosto, alle 19:00, si terrà una serata poetica con tre voci femminili – Rosaria di Donato, Monica Martinelli e Sonia Giovannetti – in un incontro dal titolo Oltre le parole, oltre i confini, introdotto da Anita Napolitano con l’intervento di Anna Marras, evento a cura di Esquilino Poesia. Giovedì 7 agosto, spazio al Premio Porta Magica, a cura della Libreria Rotondi, con la storica Michela Pereira e il suo intervento su Ildegarda di Bingen, accompagnata da Gianluca De Martino. Venerdì 8 agosto, infine, la rassegna si aprirà al dialogo tra culture e linguaggi con Futuro remoto, presente infinito, incontro poetico-musicale condotto da Maresa Elia, con la partecipazione del cantante e musicista Pejman Tadajon e della danzatrice sufi Silvia Layla.

A completare il programma di Piazza Vittorio, proseguono anche I Lunedì del Gusto, un progetto realizzato con il sostegno di Regione Lazio e ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, e in collaborazione con ARS – Associazione Romana Sommelier, da sempre impegnata nella promozione della cultura del vino sul territorio. A partire dalle 20:30, sarà infatti offerta una selezione di vini laziali, in abbinamento con la proiezione cinematografica del lunedì: l’accesso alle degustazioni è infatti riservato esclusivamente ai possessori di un voucher, ottenibile con l’acquisto del biglietto per il film in arena quello stesso giorno.

Da segnalare, inoltre, la tanto attesa riapertura dell’area ristoro di Piazza Vittorio, tornata operativa dopo l’incendio doloso che aveva colpito il chiosco. Grazie all’efficace collaborazione tra istituzioni e operatori, lo sgombero della struttura danneggiata e il ripristino del servizio – anche se in una nuova forma – sono stati completati in tempi rapidi. Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà coinvolte per aver restituito al pubblico uno spazio fondamentale per la socialità e l’accoglienza serale.

Cinema, parole, sapori e incontri si fondono in un’unica esperienza culturale condivisa. Gli incontri letterari e culturali sono a ingresso libero, mentre grazie all’iniziativa Cinema Revolution del MIC, i film italiani ed europei sono accessibili con un biglietto ridotto di 3,50 euro.

Ogni sera, un’occasione per vivere il cinema sotto le stelle, incontrare autori, riscoprire il piacere della visione collettiva e sentirsi parte di una comunità viva, curiosa e partecipante.

Notti di cinema a Piazza Vittorio – dal 12 luglio al 14 settembre 2025

P.ZA VITTORIO EMANUELE II – GIARDINI NICOLA CALIPARI ROMA –

INFO +39 350 5761970

Cinevillage Talenti – dal 16 giugno al 28 agosto 2025

VIA CORRADO ALVARO – LARGO PUGLIESE ROMA – INFO +39 3501111651

Notti di cinema a Villa Bonelli – dal 24 giugno al 14 agosto 2025

VIA CAMILLO MONTALCINI 1 ROMA – INFO +39 377 350 8687

Cinevillage Villa Lazzaroni – dal 1° luglio a metà settembre 2025

VIA APPIA NUOVA 522 ROMA – INFO +39 393 520 3446

Comunicato stampa E.Castiglioni