Clementino: concerto gratuito a Golfo Aranci

L’estate a Golfo Aranci (Sassari) ha in programma uno degli eventi musicali più attesi dell’anno in Sardegna: Clementino, tra i massimi esponenti del rapper in Italia, tra i più amati e talentuosi artisti della scena nazionale, il 23 agosto 2025 è protagonista di un concerto nella splendida cornice di Piazza Cossiga. L’ingresso per questo importante evento è libero.

Grazie alla proloco ed alla Cogito Communication, di Nello Simioli, il 23 Agosto, Clementino, artista originario di Napoli, porterà sul palco tutta la sua energia travolgente e il suo stile inconfondibile, capace di mescolare abilmente rap, freestyle, ironia e impegno sociale. Con una carriera ventennale, milioni di stream e collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana come Jovanotti, Fabri Fibra, Marracash, Gigi Finizio, Fred de Palma, Shade… e molti altri. Questo incredibile artista è stato pupillo del grande Pino Daniele e all’ultima edizione di Sanremo, insieme a Rocco Hunt hanno inscenato un fantastico contributo al magico Pino. Uno spettacolo che ha emozionato mezzo Mondo.

Clementino promette una serata carica di emozioni e musica dal vivo con tutta la sua band al completo. in uno scenario mozzafiato affacciato sul mare cristallino di Golfo Aranci. Il concerto è inserito nel programma degli eventi estivi promossi dal Comune di Golfo Aranci, che da anni punta sulla musica e sulla cultura per valorizzare il territorio e offrire intrattenimento di qualità a residenti e turisti.

L’ingresso all’evento sarà gratuito e l’inizio dello show è previsto per le ore 21:00 con vari dj’s che scalderanno l’ambiente, per arrivare all’esplosione live di Clementino, presso il palco allestito nell’area spettacoli di Piazza Cossiga. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del rap italiano e della buona musica: Clementino live è molto più di un concerto, è un’esperienza da vivere cantando e ballando sotto le stelle.

Comunicato Stampa: Lorenzo Tiezzi