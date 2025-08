Cineteca Milano presenta dieci capolavori dal festival Il cinema ritrovato

Share

Cineteca Milano, in accordo con la Cineteca di Bologna, porta al cinema Arlecchino dieci tra i migliori capolavori del festival Il cinema ritrovato, che si è svolto a Bologna dal 21 al 29 giugno per la sua 39. edizione. La rassegna “Il meglio del Cinema Ritrovato 2025” si terrà dal 6 al 31 agosto nel cinema di via San Pietro all’Orto 9, ed è il frutto della collaborazione tra le due cineteche; da sempre, infatti, Cineteca Milano partecipa al festival bolognese portando film del suo archivio e materiali inediti.

La selezione dei film spazia in un arco temporale che va dal 1932 al 1974 e comprende film di registi italiani quali E questo di lunedì mattina di Luigi Comencini (1959), lungometraggio girato e prodotto in Germania che fa parte dell’archivio di Cineteca Milano. Per rimanere nell’ambito del cinema italiano, la rassegna proporrà anche Diabolik, film del 1968 di Mario Bava. Due i film di Alfred Hitchcock, quali Lifeboat (Prigionieri dell’Oceano, 1944) e The Paradine Case (Il caso Paradine, 1947). Di Billy Wilder sarà proiettato l’intramontabile Sunset Boulevard (Sul viale del tramonto,1950) e di King Vidor, Duel in the Sun (Duello al sole, 1946). One Hour with You (Un’ora d’amore) di Ernst Lubitcsh è il film che porta più indietro nel tempo, essendo stato realizzato nel 1932 mentre L’Horologer de Saint-Paul di Bertrand Tavernier (L’orologiaio di Sant-Paul), è il più recente essendo stato girato nel 1974. Completano la rassegna Five Easy Pieces (Cinque pezzi facili, 1970) di Bob Rafelson e Aranyer Din Ratri di Satyajit Ray (Giorni e notti nella foresta 1970) che alza il sipario sul cinema indiano. Sullo schermo dell’Arlecchino sarà possibile vedere, quindi, i volti di tanti divi del cinema da Jack Nicholson a Gloria Swanson; da Gregory Peck ad Alida Valli; da William Holden a Philippe Noiret, solo per citarne alcuni.

Le selezione è a cura di Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano), con la preziosa collaborazione di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e del Cinema Ritrovato e di Guy Borlée, coordinatore del festival.

Il Cinema Ritrovato, arrivato alla sua 39. edizione e organizzato dalla Cineteca di Bologna è un festival internazionale di cinema che si tiene nel capoluogo emiliano ed è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del cinema del passato. Si concentra sulla proiezione di film restaurati e capolavori di ogni epoca, con un’attenzione particolare al cinema muto e alla musica dal vivo che accompagna le proiezioni.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA



Mercoledì 6 agosto, ore 20.30

Cinque pezzi facili

R.: Bob Rafelson. Int.: Jack Nicholson, Karen Black, Lois Smith, Susan Anspach. USA, 1970, 98’, v.o. sott. it.

In seguito ad una crisi esistenziale, un giovane musicista abbandona una sicura carriera e la casa paterna per girare senza meta né programma da un paese all’altro. La malattia del padre è il pretesto per rientrare nel suo vecchio mondo e tentare di riadattarvicisi, ma neppure l’amore di una ragazza servirà a trattenerlo. Il giovane riparte, definitivamente votato al vagabondaggio.

Venerdì 8 agosto, ore 17.00

Il caso Paradine – Ed. restaurata

R.: Alfred Hitchcock. Int.: Gregory Peck, Alida Valli, Charles Laughton, Ann Todd. USA, 1947, 114’, v.o. sott. it.

Il colonnello Paradine viene trovato morto. L’accusa di omicidio ricade sulla bella e affascinante moglie. Il suo difensore, benché sposato, si innamora di lei. La donna, col suo charme, cerca di convincere l’avvocato della sua innocenza.

Domenica 10 agosto, ore 17.00

Viale del tramonto – Ed. restaurata

R.: Billy Wilder. Int.: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Buster Keaton. USA, 1950, 110’, v.o. sott. it.

Joe Gills, sceneggiatore cinematografico, si trova in difficili condizioni economiche. Un giorno scappa e giunge a una villa dove abita una vecchia diva del cinema muto, Norma Desmond. L’attrice rimasta fedele all’antica arte, propone a Joe di lavorare con lei a un grande soggetto cinematografico. Joe accetta, ma viene sollecitato da una sua conoscente, a lavorare anche a un altro soggetto. Così di giorno si dedica a Norma Desmond, di notte scappa dalla villa. Finché la vecchia diva non se ne accorge.

Venerdì 15 agosto, ore 19.00

L’orologiaio di Saint-Paul – Ed. restaurata

R.: Bertrand Tavernier. Int.: Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis, Julien Bertheau. Francia, 1974, 105’, v.o. sott. It.

A Lione, nell’antico quartiere di Saint-Paul, vive l’orologiaio Michel Descombes che ha allevato da solo il figlio Bernard. Il ragazzo si dà alla fuga dopo aver ucciso un poliziotto. Michel rimane scioccato, scopre di non sapere nulla del figlio che arrestato e processato viene condannato a vent’anni. Tra i due, però, nasce un intenso rapporto. Dal romanzo di Georges Simenon.

Domenica 17 agosto, ore 18.30

Duello al sole

R.: King Vidor. Int.: Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, Herbert Marshall, Lillian Gish. USA, 1946, 138’, v.o. sott. it.

Nel Texas, intorno al 1880, un uomo uccide la moglie sorpresa con l’amante. Condannato a morte, affida la giovane figlia Pearl a una famiglia amica. Pearl, di natura impetuosa e turbata dalla tragedia familiare, diviene ben presto amante di un cowboy, Lew, e altrettanto rapidamente lo tradisce. Furioso, Lew uccide il rivale e anche il suo stesso fratello che tentava di fermarlo, poi fugge nella prateria. Il fratricidio sconvolge Pearl, che è decisa a vendicarsi dell’uomo che l’ha portata alla rovina…

Martedì 19 agosto, ore 18.30

Un’ora d’amore – Ed. restaurata

R.: Ernst Lubitcsh. Int.: Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald, Genevieve Tobin, Charles Ruggles. USA, 1932, 80’, v.o. sott. it.

Il film racconta dell’idilliaca storia d’amore tra due sposi, il dottor Andre Bertier e sua moglie Colette, una coppia perfetta. Questo fino a quando entra in scena la migliore amica di Colette, la frivola e fascinosa Mitzi, che si mette in testa di conquistare Andre. Questi, dal canto suo, cerca di resistervi, ma alla fine cede. Si innestano così una serie di spiritosissimi equivoci che portano al definitivo chiarimento e alla affettuosa riunione dei due sposini.

Venerdì 22 agosto, ore 18.30

Diabolik – Ed. restaurata

R.: Mario Bava. Int.: John Phillip Law, Marisa Mell, Michel Piccoli, Adolfo Celi. It./Fr., 1968, 103’

Dopo il furto di dieci milioni da parte di Diabolik, il ministro degli interni annuncia nuove strette per combattere il crimine. A farne le spese è il boss Valmont, che si allea con Ginko per catturare Diabolik. Valmont rapisce Eva e costringe Diabolik a pagare un riscatto, ma questi raggiunge la sua amata e uccide il nemico. Nel frattempo il governo mette una taglia su Diabolik, il quale come risposta fa esplodere i palazzi del fisco, provocando una crisi economica risolvibile solo con la fusione di un grande lingotto dalle riserve auree. Naturalmente il lingotto sarà sua preda…

Domenica 24 agosto, ore 16.30

E questo di lunedì mattina

R.: Luigi Comencini. Int. O.W. Fischer, Ulla Jacobsson. Germania, 1959, 87’ v.o. sott.it

È la storia di uno zelante funzionario, Alois Kessel, che un lunedì mattina, a Berlino, decide che lavorare in banca è stupido e si ferma. Questa decisione assurda scatena una serie di conseguenze incredibili: per troppo tempo Alois ha trascurato il “vero” sé stesso, ora lascerà emergere la sua parte più ludica, istintiva, infantile, senza più curarsi del giudizio degli altri.

Martedì 26 agosto, ore 16.30

Prigionieri dell’Oceano – Ed. restaurata

R.: Alfred Hitchcock. Int.: Tallulah Bankhead, William Bendix, Walter Slezak, Mary Anderson. USA, 1944, 97’, v.o. sott. it.

Durante la Seconda Guerra Mondiale una nave passeggeri viene colpita e affondata in pieno oceano. Un gruppo di superstiti si ritrova su una scialuppa di salvataggio in compagnia di un soldato tedesco. L’isolamento e la presenza di un “nemico” scateneranno il nervosismo dei protagonisti.

Domenica 31 agosto, ore 16.30

Giorni e notti nella foresta – Ed. restaurata

R.: Satyajit Ray. Int.: Sharmila Tagore, Kaberi Bose, Simi Garewal. India, 1970, 116’, v.o. sott. it.

“Giorni e Notti nella Foresta”, la sua traduzione italiana, è la storia di un gruppo di amici, funzionari di una cittadina, che decidono di lasciare le loro abitazioni e la civiltà, per andare nelle campagne nella regione del Bengala. Questi si scontreranno con gli abitanti della zona, i quali li guardano con un certo razzismo e disprezzo. Il film affronta in modo coinvolgente il contrasto tra modernità e tradizioni indiane.

