Amara annuncia “AMARA LIVE Tour 2025”

Dopo l’intensa partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2025 e il successo riscosso con lo spettacolo “Torneremo ancora – Concerto Mistico per Battiato”, Amara – nome d’arte di Erika Mineo – è pronta a tornare protagonista sui palcoscenici italiani con “AMARA LIVE Tour 2025”, un percorso musicale che attraversa le tappe più significative della sua carriera artistica. Il tour, prodotto da Palco Reale e IMARTS, toccherà alcune delle più suggestive location italiane, proponendo un concerto intimo, potente, spirituale.

La nuova tappa del LIVE TOUR sarà l’8 agosto ad Agerola (Belvedere Punta Corona – ore 21.00) dove Amara parteciperà alla XIV edizione del Festival “Agelora sui Sentieri degli Dei 2025” nella splendida Costiera Amalfitana, portando sul palco un racconto in musica e poesia che affonda le radici nei brani più noti del suo repertorio, come “Il peso del coraggio” e “Che sia benedetta” – divenuti inni generazionali nella voce di Fiorella Mannoia – ma anche brani meno conosciuti al grande pubblico che introducono l’ascoltatore alle sonorità più intime dell’artista.

“Non scrivo per piacere. Scrivo per necessità – ha dichiarato Amara – ho sempre sentito la musica come una sorta di chiamata. Un’urgenza espressiva che mi ha salvato. Oggi più che mai sento di voler mettere la mia musica al servizio di qualcosa che vada oltre il successo. L’arte può guarire, può aprire squarci di verità, e io desidero essere uno strumento di questo processo”.

Sul palco sarà accompagnata da un trio di musicisti che vestirà le sue canzoni in una versione inedita, essenziale e suggestiva, capace di esaltare la profondità delle parole e la forza interpretativa della sua voce: Sebastian Marino (piano e tastiere), Matteo Di Francesco (batteria e percussioni), Mauro Vaccarelli (basso e contrabbasso). Lo spettacolo sarà anche l’occasione per condividere pensieri e riflessioni, in un dialogo costante con il pubblico. Con questo nuovo tour, Amara prosegue un cammino artistico e umano che non smette di evolversi, nutrendosi di esperienza, spiritualità e impegno. L’artista stessa, nel presentare AMARA LIVE, ha voluto sottolineare il senso di gratitudine che accompagna questo nuovo inizio: “Grazie al passato, alla vita che tanto mi ha insegnato; e grazie a quella voglia di ricominciare…”

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency