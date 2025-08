Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo il successo di “Never Again – 10 years anniversary tour” il rapper e cantautore BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”, che quest’autunno lo vedrà protagonista nei principali club italiani.

Lo spettacolo vedrà tre momenti distinti: una sezione rock, energica e ricca di assoli strumentali; una parte rap, per rendere omaggio alle origini dell’artista e riproporre le hit che lo hanno reso celebre; e infine un segmento acustico, intimo e carico di emozione, pensato per chiudere il concerto con intensità e coinvolgimento.

Queste le date di “SENTIMENTI CLUB TOUR”, prodotto e organizzato da Authentic Jam:

11 ottobre – Napoli – Casa della Musica

13 novembre – Roma – Largo Venue

16 novembre – Firenze – Viper

17 novembre – Milano – Magazzini Generali

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/briga/.

«Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del “Never Again – 10 Years anniversary Tour” dello scorso maggio e di proporre per la prima volta dal vivo le canzoni del mio nuovo album “Sentimenti” – afferma Briga – Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un’altra serata indimenticabile.»

Sul palco Briga sarà accompagnato da Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica e chitarra elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni).

Mattia Bellegrandi, in arte Briga, nasce a Roma il 10 gennaio 1989. Esordisce nel 2010 con l’album autoprodotto “Anamnesi” e viene notato nel 2011 da Honiro Label, con cui pubblica “Alcune sere” (2012). Nel 2014 partecipa ad Amici di Maria De Filippi, dove il singolo “Sei di Mattina” ottiene il disco d’oro; arriva in finale e nel 2015 pubblica “Never Again”, certificato platino. Nel 2016 pubblica l’album “Talento” e il libro “Non odiare me”, seguito dal romanzo “Novocaina– Una Storia d’Amore e autocombustione” scritto con Andrea Passeri ed edito da Rai Eri & Ninho de Rua. Nello stesso anno pubblica il singolo “Nel Male e Nel Bere” (certificato disco oro), mentre nel 2018 esce “Che Cosa Ci Siamo Fatti”, con cui vince il Premio Lunezia. Collabora con grandi artisti italiani come Tiziano Ferro, Antonello Venditti e Patty Pravo, con cui partecipa a Sanremo 2019 con “Un po’ come la vita”. Nel 2021 pubblica l’ottavo album “Lunga Vita” con featuring di Gemitaiz ed Emis Killa, e sposa l’attrice Arianna Montefiori. Nel 2022 torna ad Amici come consulente musicale e inizia a lavorare al nuovo album. Nel 2024 rilascia i singoli “Vieni con me” e “Buonanotte Roma”, che ottiene il patrocinio del Comune per il valore culturale. Nel giugno 2025 celebra i 10 anni di “Never Again” con due eventi speciali a Roma e Milano e pubblica “Sentimenti”, il suo nono album.

Comunicato stampa Parole & Dintorni