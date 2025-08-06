Share

Prosegue “VOCE E BATTERIA” il tour prodotto da Intersuoni di FRANKIE HI-NRG MC insieme al batterista Donato Stolfi. Una performance che riduce il rap all’osso e lo amplifica al massimo: solo voce e batteria. Il pioniere del rap sarà in concerto venerdì 8 agosto a Spinetoli (Ascoli Piceno), nell’ambito della manifestazione “L’arte non è acqua” (Piazza Roma, ingresso libero – inizio ore 23.00).

«La definizione più drastica e brutale di rap è parlare ritmato, dichiara Frankie hi-nrg mc».

Da questa premessa nasce uno spettacolo unico, essenziale e potentissimo. Il drastico rapper Frankie hi-nrg mc e il brutale batterista Donato Stolfi si uniscono per uno show vitale e vitalizzante, in cui il repertorio di Frankie si veste di puro ritmo, superando l’idea di concerto e diventando spettacolo e performance. Un’ora di spettacolo intenso e vibrante, completamente live, totalmente rap.

Frankie hi-nrg mc, all’anagrafe Francesco Di Gesù, è nato a Torino nel 1969 ed è considerato uno dei pionieri del rap italiano. È noto per i suoi testi impegnati e socialmente consapevoli, che hanno segnato profondamente la scena hip hop nazionale. Cresciuto tra Caserta e Città di Castello (Perugia), ha iniziato la sua carriera musicale alla fine degli anni ’80. Si è fatto conoscere al grande pubblico nel 1992 con il singolo “Fight da faida”, una potente denuncia contro le mafie, che ha immediatamente imposto il suo stile diretto, critico e carico di contenuti. Il suo album di debutto, “Verba Manent” (1993), ha confermato il suo talento e la sua capacità di affrontare temi complessi. Nel 1997, ha raggiunto un successo mainstream con il singolo “Quelli che benpensano“, considerato uno dei brani rap più importanti in Italia, grazie al quale ha ottenuto un ampio riconoscimento. Con sei album all’attivo, Frankie hi-nrg mc è noto per la sua scrittura tagliente e per aver contribuito significativamente alla diffusione del rap come strumento di critica sociale in Italia, influenzando numerosi artisti.

