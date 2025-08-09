L’album live di Roger Waters in vetta alle classifiche

Share

“THIS IS NOT A DRILL – LIVE FROM PRAGUE THE MOVIE”, l’album live del membro fondatore e mente creativa dei leggendari Pink Floyd ROGER WATERS, entra direttamente al PRIMO POSTO della classifica TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia “CD, VINILI E MUSICASSETTE” (classifiche diffuse oggi, venerdì 8 agosto, da FIMI).

L’album è disponibile in versione box 4 LP, in DVD, in doppio CD, in Blu-Ray e in digitale: www.rogerwaters.lnk.to/TINAD_LiveFromPrague.

“This Is Not A Drill – Live From Prague The Movie” (Legacy Recordings / Sony Music) è un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere. Registrato durante lo show dal vivo alla O2 Arena in Repubblica Ceca il 25 maggio 2023, lo spettacolo – annunciato come il suo “primo vero tour d’addio” – è un atto di denuncia contro la distopia capitalistica in cui tutti noi lottiamo per sopravvivere ed è dedicato “ai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo che sono impegnati nella battaglia esistenziale per l’anima dell’umanità”.

CLIP PERFORMANCE LIVE

“Is This The Life We Really Want?”: www.youtube.com/watch?v=jXkS_Uhrj64.

“Wish You Were Here”: www.youtube.com/watch?v=qAXAbNhcHWA.

“Have A Cigar”: www.youtube.com/watch?v=Zw5X81PEQkY.

Grazie a questa nuova uscita i fan possono vedere e ascoltare Roger Waters con il suo show dal vivo acclamato dalla critica. Include 20 classici dei Pink Floyd e di Roger Waters, tra cui “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, “Is This The Life We Really Want?” e il suo inedito “The Bar”.

Roger Waters è stato affiancato sul palco dalla sua eccezionale band di musicisti: Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Joey Waronker, Robert Walter, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake. Insieme sul palco offrono una performance indimenticabile, potente ma misurata, con un invito all’azione per amare, proteggere e condividere il nostro prezioso pianeta.

Lo show è stato anche filmato in 8K ed è diventato un film (distribuito in Italia da Nexo Studios). Il montaggio è diretto da Sean Evans, collaboratore di lunga data di Roger Waters.

Il film concerto offre un dettaglio e una nitidezza eccezionali con un nuovo audio rimasterizzato.

TRAILER 1 https://www.youtube.com/watch?v=av6j3gWIKhc

TRAILER 2 https://www.youtube.com/watch?v=qmMnXA45jsI

EXTENDED TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=kS723U6C8qk

Trafalgar Releasing e Sony Music Vision distribuiscono il film a livello internazionale.

La distribuzione nelle sale italiane è un’esclusiva Nexo Studios in collaborazione con Virgin Radio, MYmovies e D’Alessandro e Galli.

