Arene Cinevillage Roma: il programma dall’11 al 17 agosto 2025

Cinevillage e Notti di Cinema proseguono con le loro programmazioni nel cuore dell’estate romana, offrendo al pubblico quattro arene sotto le stelle che, sera dopo sera, si trasformano in luoghi di incontro, visione e racconto.

Questa settimana segna un momento speciale per Villa Bonelli, che si prepara a concludere il suo percorso per questa stagione: giovedì 14 agosto sarà l’ultima data disponibile per vivere le proiezioni in questo spazio immerso nel verde del quartiere Portuense. Un motivo in più per approfittare delle ultime serate in programma, tra titoli d’autore, prime visioni e film capaci di parlare a pubblici diversi.

Nel frattempo, per le due settimane centrali di agosto si prende una pausa la programmazione degli eventi dedicati ai libri e agli incontri editoriali, che torneranno da fine mese con nuovi appuntamenti. Resta invece confermata l’iniziativa del lunedì a Piazza Vittorio, I Lunedì del Gusto, realizzata con il sostegno della Regione Lazio e di Arsial, in collaborazione con l’Associazione Romana Sommelier. Ogni lunedì sera, con l’acquisto del biglietto del film in programma, il pubblico riceverà un voucher per una degustazione gratuita di vini laziali selezionati, da assaporare nel contesto unico dei giardini Nicola Calipari, a pochi passi dallo schermo.

In questa cornice proseguono anche gli appuntamenti con gli ospiti, che arricchiscono le proiezioni con momenti di confronto e approfondimento. A Piazza Vittorio, sabato 16 agosto sarà ospite il regista Mario Martone, che accompagnerà il pubblico alla visione del suo ultimo film, Fuori, un’opera intensa e stratificata che mette in scena l’incontro tra generazioni, desideri e nuove forme di identità. Sarà l’occasione per dialogare con uno dei grandi protagonisti del cinema italiano contemporaneo.

A Talenti, mercoledì 13 agosto alle ore 19:30, torna il format Cinechiacchiere a cura di Riccardo Ferrero, un talk informale che anticipa la proiezione serale e coinvolge personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo in una conversazione aperta e coinvolgente, in perfetto stile estivo.

Le proiezioni, come sempre, restano il cuore pulsante delle serate. A Piazza Vittorio si alterneranno nei prossimi giorni titoli come La gazza ladra di Guédiguian, Paternal Leave con Luca Marinelli, Il mio giardino persiano, Napoli New York di Salvatores e, tra gli appuntamenti da non perdere, il visionario The Brutalist con Adrien Brody in chiusura di settimana.

A Talenti si inizia lunedì con Giurato numero 2, l’ultimo lavoro di Clint Eastwood, mentre martedì sarà la volta di Diamanti, il nuovo film corale diretto da Ferzan Özpetek. Mercoledì invece, dopo l’appuntamento con Cinechiacchiere, sarà proiettato Nonostante, con Valerio Mastandrea anche in veste di regista e protagonista.

A Villa Bonelli si alterneranno Le assaggiatrici di Silvio Soldini, Anora di Sean Baker, la commedia Follemente di Paolo Genovese e infine Dragon Trainer, che chiuderà in modo ideale l’arena con una proiezione adatta a tutta la famiglia.

Villa Lazzaroni propone invece una selezione eterogenea, che spazia da L’orchestra stonata a La vita da grandi, passando per titoli più intensi come Longlegs con Nicolas Cage, The Substance con Demi Moore e Vermiglio di Maura Delpero, fino alla commedia 30 notti con il mio ex con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti.

Le arene di Piazza Vittorio e Villa Lazzaroni accompagneranno il pubblico anche a settembre, con nuovi titoli in arrivo e ulteriori ospiti che verranno annunciati a breve.

Tutte le informazioni aggiornate, i programmi completi e i contatti sono disponibili sul sito ufficiale www.cinevillageroma.it e sulle pagine social delle arene. L’estate continua a offrire occasioni di incontro, emozione e condivisione nel segno del cinema.

LUNEDÌ 11 AGOSTO

Dalle 20:30

I LUNEDÌ DEL GUSTO: IL VINO LAZIALE INCONTRA IL GRANDE CINEMA A PIAZZA VITTORIO

Accessi alle degustazioni riservato esclusivamente ai possessori di un voucher, ottenibile con l’acquisto del biglietto per il cinema in arena il lunedì stesso.

21:30 LA GAZZA LADRA

(Drammatico) 101′ di Robert Guédiguian

con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet



MARTEDÌ 12 AGOSTO

21:30 PATERNAL LEAVE

(Drammatico) 113′ di Alissa Jung

con Juli Grabenhenrich, Luca Marinelli, Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi



MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

21:30 IL MIO GIARDINO PERSIANO

(Drammatico) 97′ di Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha

con Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mohammad Heidari, Mansoore Ilkhani



GIOVEDÌ 14 AGOSTO

21:30 NAPOLI NEW YORK

(Drammatico) 124′ di Gabriele Salvatores

con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller



VENERDÌ 15 AGOSTO

21:00 FOLLEMENTE

(Commedia) 97′ di Paolo Genovese

con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi

SABATO 16 AGOSTO

21:00 proiezione e

INCONTRO CON MARIO MARTONE

FUORI

(Drammatico) 115′ di Mario Martone

con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna



DOMENICA 17 AGOSTO

21:00 THE BRUTALIST

(Drammatico) 215’ di Brady Corbet

con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy

LUNEDÌ 11 AGOSTO

22:30 GIURATO NUMERO 2

(Drammatico) 114′ di Clint Eastwood

con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland



MARTEDÌ 12 AGOSTO

21:30 DIAMANTI

(Commedia, Drammatico) 135′ di Ferzan Özpetek

con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa



MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

19:30 CINECHIACCHIERE

Un talk show estivo con alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo

a cura di Riccardo Ferrero

22:30 NONOSTANTE

(Drammatico) 92′ di Valerio Mastandrea

con Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante

LUNEDÌ 11 AGOSTO

21:30 LE ASSAGGIATRICI

(Drammatico)123′ di Silvio Soldini

con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo Pasetti



MARTEDÌ 12 AGOSTO

21:30 ANORA – VM 14

138′ di Sean Baker

con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian



MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

21:30 FOLLEMENTE

(Commedia) 97′ di Paolo Genovese

con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi



GIOVEDÌ 14 AGOSTO

21:30 DRAGON TRAINER

(Commedia) 125′ di Dean DeBlois

con Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler

LUNEDÌ 11 AGOSTO

21:30 L’ORCHESTRA STONATA

(Commedia) 103′ di Emmanuel Courcol

con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé



MARTEDÌ 12 AGOSTO

21:30 LA VITA DA GRANDI

(Commedia) 96′ di Greta Scarano

con Matilda De Angelis, Yuri Tuci, Maria Amelia Monti, Ariella Reggio



MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

21:30 LONGLEGS – V.M. 14

(Thriller) 101′ di Oz Perkins

con Nicolas Cage, Maika Monroe, Blair Underwood, Alicia Witt



GIOVEDÌ 14 AGOSTO

21:30 GIURATO NUMERO 2

(Drammatico) 114′ di Clint Eastwood

con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland



VENERDÌ 15 AGOSTO

21:00 THE SUBSTANCE – V,M. 14

(Horror) 140′ di Coralie Fargeat

con Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego



SABATO 16 AGOSTO

21:00 VERMIGLIO

(Drammatico) 119’ di Maura Delpero

con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi



DOMENICA 17 AGOSTO

21:00 30 NOTTI CON IL MIO EX

(Commedia) 102′ di Guido Chiesa

con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica

