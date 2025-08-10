Nomadi in concerto al Messapia Summer Festival

Share

Torna il Messapia Summer Festival, uno dei maggiori eventi estivi di musica nel Salento, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione. L’11 agosto sul main stage di Piazza del Popolo a Muro Leccese (LE) protagonista la grande musica con il concerto dei Nomadi per una tappa salentina del loro Live Tour nazionale. Ogni loro concerto raccoglie migliaia di fans e il legame che la band ha con il suo pubblico rende ogni live magico, con un repertorio di canzoni conosciuto da tutti. La band più importante e longeva d’Italia approda a Muro Leccese in esclusiva per il Messapia Summer Festival dopo lo strepitoso sold out in Piazza del Popolo della prima volta. Uno spettacolo unico di canzoni entrate nella cultura e nell’immaginario di tutti. Sul palco a far emozionare e cantare il popolo nomade, Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori), Cico Falzone (chitarre e cori), Domenico Inguaggiato (batteria), Massimo Vecchi (basso), Sergio Reggioli (violino) e Yuri Cilloni (voce).

Ideato e organizzato da Dilinò in collaborazione con l’amministrazione comunale di Muro Leccese, il Messapia Summer Festival ospita ogni anno artisti e un programma capace di attirare un pubblico variegato ed eterogeneo tra musica, cultura, stand gastronomici food & beverage. Un evento capace di raccontare, attraverso la musica, le radici storiche della città che lo ospita: Muro Leccese, infatti, è uno dei più importanti centri messapici del Salento che ancora conserva le testimonianze di una storia lunga e fortemente connotata dalla presenza del popolo dei Messapi.

Un cartellone con artisti di primo livello per assaporare il sapore dell’estate salentina, tra musica, divertimento, cultura e gastronomia del territorio. All’interno dell’area concerti, infatti, ampia possibilità di cena con stand gastronomici food & beverage.

Apertura botteghino ore 19:00 / Apertura cancelli e stand Food & Beverage ore 19.30

Inizio concerti ore 22.00

11 agosto – Ingresso 10 euro. Biglietti disponibili dalle 19:00 direttamente al botteghino.

Info: centro@dilino.com – 320/7455943 – 329/0722339

