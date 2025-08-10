Il Teenage Dream il 12 agosto a Gallipoli

Share

Il 12 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli ritorna il Teenage Dream, la festa anni 2000 che farà rivivere l’adolescenza è pronta nuovamente a far cantare il Salento! È d’obbligo ripassare i duetti di Camp Rock e le coreografie di High School Musical, sfoggiare il miglior outfit a tema per prepararsi a vivere un nuovo Teenage Dream a Gallipoli per una nuova meravigliosa data dopo i due anni consecutivi ricchi di sorprese e soldout!

Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.

Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all’aperto, all’arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.

Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.

Per info e aggiornamenti:

Cell. +39 3278215783

https://www.raffoparcogondar.com – https://www.instagram.com/parcogondar_gallipoli/ – https://www.facebook.com/ParcoGondar

La bellezza della natura e la potenza della musica e dell’arte si fondono a Gallipoli, in Puglia, per creare un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica e della natura. La città è nota per la sua vivace scena musicale e per la sua splendida costa, che attira visitatori da tutto il mondo. Grazie alla sua posizione geografica, tra il mare cristallino e il verde della campagna, Gallipoli offre l’opportunità di godere di concerti live all’aperto in un ambiente naturale unico. Ma allo stesso modo, consente a chi le fa visita anche solo per un giorno di esplorarne le bellezze architettoniche, di concedersi relax in spiaggia o escursioni sotto costa, e, non da ultimo, di gustare le prelibatezze del luogo, con la miriade di ristoranti e bar che costellano le antiche mura della città vecchia. La natura circostante crea un’atmosfera magica e suggestiva, che rende ogni concerto un’esperienza indimenticabile. Gli artisti si esibiscono sotto le stelle, accompagnati dal suono delle onde del mare o dal canto degli uccelli.

Comunicato Stampa: Raffo Parco Gondar